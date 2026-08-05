Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de agosto con el RUT. Foto referencial de archivo

Uno de los beneficios que cuenta con pago mensual corresponde a la Pensión Garantizada Universal o PGU, aporte que se encuentra dirigido a los adultos mayores.

El programa se traduce en un depósito que alcanza una cifra de $231.732 tras el último reajuste, según indica ChileAtiende.

Dicho monto llega a personas de 65 años o más con pensión base de hasta $789.139, mientras que desde esa cifra y hasta $1.252.602 se puede acceder a una PGU de cifra variable.

En tanto, personas de 82 años o más cuentan con una Pensión Garantizada Universal de $250.275 por la Reforma de Pensiones.

Revisa el pago de la PGU

El monto y la fecha de pago de la Pensión Garantizada Universal se puede revisar en el sitio de consulta de ChileAtiende con el RUT.

Además, la plataforma cuenta con los datos relacionados a otros beneficios que estén asignados, mediante la información que maneja el Instituto de Previsión Social.

Cómo postular a la PGU

La PGU se puede solicitar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende, en el municipio en convenio con el IPS o mediante la AFP o compañía de seguros, según corresponda.

En tanto, para realizar la gestión a distancia se dispone de la página chileatiende.cl a la que se ingresa con ClaveÚnica, o bien, se encuentra la opción de acceder a la atención de un ejecutivo mediante videollamada, modalidad disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.

Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran: