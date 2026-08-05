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    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de agosto con el RUT

    Consulta a continuación cuáles adultos mayores pueden recibir el aporte y cómo se solicita.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de agosto con el RUT. Foto referencial de archivo

    Uno de los beneficios que cuenta con pago mensual corresponde a la Pensión Garantizada Universal o PGU, aporte que se encuentra dirigido a los adultos mayores.

    El programa se traduce en un depósito que alcanza una cifra de $231.732 tras el último reajuste, según indica ChileAtiende.

    Dicho monto llega a personas de 65 años o más con pensión base de hasta $789.139, mientras que desde esa cifra y hasta $1.252.602 se puede acceder a una PGU de cifra variable.

    En tanto, personas de 82 años o más cuentan con una Pensión Garantizada Universal de $250.275 por la Reforma de Pensiones.

    Revisa el pago de la PGU

    El monto y la fecha de pago de la Pensión Garantizada Universal se puede revisar en el sitio de consulta de ChileAtiende con el RUT.

    Además, la plataforma cuenta con los datos relacionados a otros beneficios que estén asignados, mediante la información que maneja el Instituto de Previsión Social.

    Cómo postular a la PGU

    La PGU se puede solicitar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende, en el municipio en convenio con el IPS o mediante la AFP o compañía de seguros, según corresponda.

    En tanto, para realizar la gestión a distancia se dispone de la página chileatiende.cl a la que se ingresa con ClaveÚnica, o bien, se encuentra la opción de acceder a la atención de un ejecutivo mediante videollamada, modalidad disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.

    Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran:

    • Tener 65 años o más.
    • No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país.
    • Tener una pensión base menor o igual a $1.252.602.
    • Acreditar residencia en Chile de al menos 20 años desde los 20 años de edad y de 4 años en los últimos 5 años anteriores a la solicitud.
    Más sobre:BonosBeneficiosPensión Garantizada UniversalPGUAgostoPago de agostoRevisar con el RUTPGU de agostoBeneficiariosRequisitosCómo postular

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