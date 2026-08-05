Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de agosto con el RUT
Consulta a continuación cuáles adultos mayores pueden recibir el aporte y cómo se solicita.
Uno de los beneficios que cuenta con pago mensual corresponde a la Pensión Garantizada Universal o PGU, aporte que se encuentra dirigido a los adultos mayores.
El programa se traduce en un depósito que alcanza una cifra de $231.732 tras el último reajuste, según indica ChileAtiende.
Dicho monto llega a personas de 65 años o más con pensión base de hasta $789.139, mientras que desde esa cifra y hasta $1.252.602 se puede acceder a una PGU de cifra variable.
En tanto, personas de 82 años o más cuentan con una Pensión Garantizada Universal de $250.275 por la Reforma de Pensiones.
Revisa el pago de la PGU
El monto y la fecha de pago de la Pensión Garantizada Universal se puede revisar en el sitio de consulta de ChileAtiende con el RUT.
Además, la plataforma cuenta con los datos relacionados a otros beneficios que estén asignados, mediante la información que maneja el Instituto de Previsión Social.
Cómo postular a la PGU
La PGU se puede solicitar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende, en el municipio en convenio con el IPS o mediante la AFP o compañía de seguros, según corresponda.
En tanto, para realizar la gestión a distancia se dispone de la página chileatiende.cl a la que se ingresa con ClaveÚnica, o bien, se encuentra la opción de acceder a la atención de un ejecutivo mediante videollamada, modalidad disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.
Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran:
- Tener 65 años o más.
- No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país.
- Tener una pensión base menor o igual a $1.252.602.
- Acreditar residencia en Chile de al menos 20 años desde los 20 años de edad y de 4 años en los últimos 5 años anteriores a la solicitud.
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