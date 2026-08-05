Premio Nacional de Literatura 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

Y cerraron oficialmente las postulaciones para el Premio Nacional de Literatura de Chile versión 2026. Creado en 1942, es el máximo galardón literario del país. Desde su origen se entregaba de manera anual hasta que en 1972 se decidió hacerlo cada dos años.

Pero en 2025 el Presidente Gabriel Boric -a través de la la ley N°21.747, que modificó la ley Nº 19.169, que regula a los premios- volvió a establecer la anualidad del galardón. Y haciendo eco de la tradición que siempre ha caracterizado al estímulo, determinó que en los años pares se entregará a la narrativa y en los impares a la poesía. Esto último explica que a pesar de que el galardonado del 2025 fue el narrador Ramón Díaz Eterovic, este 2026 volverá a recaer en la narrativa.

Las candidaturas para la versión 2026 cerraron el pasado viernes 31 de julio, y dejó a interesantes nombres de las letras nacionales en carrera. Pero ojo, cabe señalar que de acuerdo a la Ley 19.169 “el jurado es soberano en la selección de postulantes y no existe obligación de presentar antecedentes de la trayectoria de las y los candidatos”. Es decir, perfectamente podría obtenerlo alguien que no haya sido postulado de antemano.

Pero, ¿quiénes son los nombres que corren de manera estelar en este año?

02/09/2025 - GONZALO CONTRERAS - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Uno de los nombres es el del novelista Gonzalo Contreras (68). Autor insigne de la narrativa nacional, y que comenzó a descollar con la publicación de su novela La ciudad anterior (1991). A decir del crítico de La Tercera, Héctor Soto, “fue la campanada inicial de lo que más tarde sería la llamada ‘Nueva narrativa chilena’”. Es decir, el grupo de escritores que en la década de los 90 llamó la atención de la industria y los medios amén de buenas novelas. Estaba Contreras, pero también Carlos Franz, Marco Antonio de la Parra, Arturo Fontaine, Ana María del Río, Alberto Fuguet, Jaime Collyer y Carlos Cerda. La gran mayoría de ellos había pasado por el taller de José Donoso. Entre otros, Contreras ha recibido el Premio Municipal de Literatura de Santiago (en 1992 y 2001), y el Premio Mejores Obras Literarias (1996 y 1998).

Su candidatura es impulsada por un grupo de entusiastas, entre ellos, Cristián Warnken; Leonidas Montes, director del CEP; Andrés Rodríguez Pérez, exdirector del Teatro Municipal y actual director de la Ópera del Teatro Colón; y el pintor Gonzalo Cienfuegos. Consultado por Culto, Leonidas Montes se refirió a los motivos que los llevaron a respaldar esta nominación: “Tuve el privilegio de participar en el taller de Gonzalo Contreras hace más de treinta años junto a Pablo Simonetti y Carla Guelfebein. Su primera novela, La Ciudad Anterior, es un referente de la Nueva Narrativa y sus clases eran realmente inspiradoras. Y también exigentes. Recuerdo esas pacientes y apasionadas lecturas de Vladimir Nabokov y Henry James”.

“Gonzalo es un artesano de la novela, trabajador incansable, paciente y comprometido con la palabra y la frase precisa. Para Gonzalo Contreras la literatura no es solo un oficio: es una expresión artística y forma de vida. Su última novela, El verano y toda su ira, es una delicia nostálgica. Creo que merece el Premio Nacional”.

También está la candidatura de Ana María del Río (78), quien ya estuvo entre los postulantes del 2025. Como citábamos, también fue parte de la noventera Nueva narrativa chilena. Cuentista y novelista, ha hecho obras para niños y adultos. Debutó con el volumen de cuentos Entreparéntesis, en 1985. Pero su gran título fue Siete días de la señora K (1993). “Por primera vez en la literatura chilena se rompía el tabú de escribir explícitamente acerca del autoerotismo, además de abordar en otros relatos del mismo libro aspectos omitidos de la sexualidad femenina. Fue uno de los mayores éxitos comerciales de la nueva narrativa”, señaló el crítico Pedro Pablo Guerrero. Ha recibido, entre otros, el Premio Municipal de Literatura de Santiago (1995 y 2005).

Su candidatura es respaldada por un grupo de autores y críticos, entre ellos, el señero Javier Edwards, de Revista Santiago, quien señala a Culto: “Ana María del Río es no solo una de las principales exponentes de la Nueva Narrativa, grupo de escritores que inauguran el retorno a la democracia o el camino a su plena recuperación, sino que también representa toda una exploración de los temas relacionados con la intimidad de las mujeres, su posición en el entramados social, los conflictos de poder, la estructura de las familias y la rebeldía de las sensibilidades que no se amoldan al deber ser impuesto desde fuera. Adicionalmente, es una escritora con una dominio del lenguaje, una capacidad de expresar esas zonas grises de la existencia, que solo son visibles cuando el escritor tiene esa maestría de la palabra que rompe los moldes y dice con creatividad”.

“En un mundo en el que la IA se convierte en un nuevo actor de lo literario, escrituras como la de Ana María del Rio son un buen ejemplo de lo que diferencia al algoritmo replicante del lenguaje humano, vivo, explorador y sin formato preconcebido. En estos premios siempre hay más de un nombre con méritos en la carrera, pero en cada contienda hay un autor que destaca de manera especial: lenguaje, contenido, consistencia, valentía, versatilidad y generosidad literarias hacen de Ana María del Río una gran merecedora del Premio Nacional de Literatura. Su obra, potente y vigente más allá de la Nueva Narrativa, fortalece también al premio que se le otorgue”.

Otro nombre es el de Alejandra Costamagna (56). Periodista de profesión, ha destacado en su trayectoria como escritora. Formada en los talleres de Antonio Skármeta y Pía Barros, publicó su primera novela En voz baja, en 1996. Su narrativa aborda sobre todo la memoria, los años de la dictadura, el exilio y la represión desde la perspectiva de quienes eran jóvenes en esos tiempos. Ello la ha puesto dentro de la llamada Literatura de los hijos (junto con otros nombres como Lina Meruane, Alejandro Zambra, Nona Fernández o la misma Alia Trabucco).

Entre otros títulos destacados, Costamagna tiene las novelas Dile que no estoy (2007), el excelente volumen de cuentos Había una vez un pájaro (2013), los relatos Imposible salir de la Tierra (2016); la novela El sistema del tacto (2018) y su novela más reciente Dónde puedo dejarlo (2026).

Obtuvo, entre otros, el Premio Juegos Literarios Gabriela Mistral 1996, el Premio Mejores Obras Literarias 2009 y fue finalista del célebre Premio Herralde de Novela 2018 por El sistema del tacto. Su postulación fue respaldada por la editorial Garceta Ediciones y un grupo de mujeres escritoras. Una de ellas es la poeta Verónica Jiménez, quien señala a Culto: “La candidatura de Alejandra Costamagna surgió como un consenso informal al principio, entre muchas personas del mundo literario que veníamos desde hace un tiempo reconociendo el desarrollo tan sólido que ha ido demostrando la autora, sobre todo en los últimos años, a la par de las ediciones de sus libros en varios países de Hispanoamérica (México, Colombia, Argentina, Costa Rica, España, Uruguay, Bolivia). En ese mismo sentido, las traducciones al italiano, francés, portugués, inglés y últimamente el turco, también nos confirmaban esa apreciación sobre la calidad de su obra. Te puedo mencionar a personas como Lorena Amaro, Julieta Marchant, Pía Barros, Macarena Urzúa, Yeny Díaz Wentén, Paolo Primavera, que es su editor en italiano, por Edicola, entre muchos otros”, dice Jiménez a Culto.

“El apoyo es bien transversal, y es significativo que venga tanto desde la poesía como de la narrativa. Creo que ya era tiempo de formalizar esta candidatura, y ahora se dio que resultaba muy simple hacerlo, a través de un formulario en línea, lo que de alguna manera abre las nominaciones al espacio público, más allá de que las universidades continúen matriculando a sus propios candidatos. Ésta es una candidatura propuesta y llevaba a cabo desde sus pares escritores, sin la tutela de ninguna gran institución. Garceta Ediciones y yo, que somos en realidad lo mismo, fuimos sólo los encargados de la inscripción formal”.

Jiménez añade: “Creemos que Alejandra Costamagna tiene méritos de sobra para este premio, por la coherencia de su obra. Ella tiene un proyecto narrativo bien definido, a través del cuento y la novela, y no se ha dejado arrastrar por la autoficción ni ha hecho escarceos hacia la hibridez de géneros, es decir, se ha mantenido dentro de las exigencias propias de la ficción, con gran oficio. Tampoco ha hecho del escenario social y político de sus relatos un punto de anclaje, aún cuando es un aspecto importante en sus narraciones, sino que ha puesto el acento en escarbar en la humanidad y la fragilidad de sus personajes, con una delicadeza que es muy honda y conmovedora, lo que, de alguna manera, explica por qué puede ser leída en puntos distantes y en cualquier lengua. Hay, por una parte, una mirada voraz sobre la realidad, muy propia de cualquier buen novelista que quiere abarcarlo todo, pero también hay verdad íntima e iluminación en el detalle. Agregaría también su manejo de la técnica narrativa, esa capacidad para acoger un montón de voces disímiles y darles un soplo de vida, de combinar registros y modulaciones de lenguaje, algo que se puede apreciar de manera bien significativa en sus libros más recientes, que son los más fáciles de conseguir: Imposible salir de la tierra, El sistema del tacto y Dónde puedo dejarlo”.

17/07/2026 - ROBERTO MERINO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Otra candidatura es la del célebre cronista Roberto Merino (64), quien ya ha sido postulado al galardón en otras ocasiones. Si bien comenzó en la literatura como poeta -incluso fue cercano a Rodrigo Lira-, lo cierto es que su obra narrativa de no ficción, es la que le ha dado un nombre. Autor de crónicas urbanas, destacan sus volúmenes Santiago de memoria (1997), Todo Santiago. Crónicas de la ciudad (2012, recientemente reeditado por el FCE), y la reciente Ciudad del olvido (2026), un conjunto de ensayos en torno a la historia, los hitos, los barrios, las transformaciones y la literatura de Santiago. También es autor de un excelente perfil del poeta Enrique Lihn llamado Lihn. Ensayos biográficos (Ediciones UDP, 2016).

Su candidatura es respaldada por la Universidad Diego Portales, una institución que ha tenido una fuerte ligazón con el mundo literario chileno. El escritor Álvaro Bisama, director de la Escuela de Literatura Creativa de la UDP -donde Merino hace clases- comenta: “Roberto Merino es uno de los autores chilenos más relevantes de los últimos 30 años. Pocos escritores han relatado el Chile contemporáneo tal como él lo ha hecho, sin dejar de narrarse a sí mismo en ese movimiento. Gracias a lo anterior, ha terminado convirtiendo a la crónica en algo personal e inimitable, otorgándole una densidad literaria inapelable. Así ha construido una obra única que intercala la espontaneidad de la observación del paisaje local con la indagación del sentido que habita en los detalles de la realidad: el Santiago que cambia semana a semana, los objetos perdidos y encontrados en el camino y la experiencia convertida en una sabiduría a ras de piso; finalmente, el tiempo percibido como lenguaje”.

“En ese sentido, continúa y actualiza, en primera instancia, la labor de autores como Joaquín Edwards Bello y Alfonso Calderón respecto de los límites entre el periodismo y la literatura, pero también de los registros más nerviosos de poetas como Rodrigo Lira y Enrique Lihn. Por todo esto es un candidato que tiene más que merecido el Premio Nacional”.

08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 RETRATO AL ESCRITOR MARCELO MELLADO. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

Marcelo Mellado (71), es otro de los candidatos al galardón. Nacido en Concepción, es el único oriundo de regiones del listado. Estudió Literatura y Pedagogía en Castellano en la Universidad Católica de Valparaíso y de Santiago. Como escritor, ha publicado -entre otras- las novelas El huidor (1992), Informe Tapia (2004), Ciudadanos de baja intensidad (2007), Humillaciones, por este obtuvo el Premio Municipal de Literatura de Santiago y el Premio Mejores Obras Literarias Publicadas.

Su candidatura está respaldada por el colectivo literario de autores de provincia Pueblos Abandonados y la editorial La Pollera. Uno de sus editores, Daniel Campusano, asegura a Culto: “Postulamos a Mellado por la particularidad y frescura de su obra en el panorama narrativo de los últimos años. Consideramos un enorme valor narrativo la utilización del humor o la parodia para representar las mezquindades de la elite institucional chilena y, en esta misma línea, porque sus héroes destilan dignidad desde los márgenes y parecen seguir luchando contra los abusos, aunque carguen la derrota en sus hombros o sea el horizonte más probable. Su mérito literario, en síntesis, ha sido construir un imaginario tan puntilloso y divertido para delinear escenarios que todos los chilenos hemos visto de reojo con rabia, risa o vergüenza”.

“Asimismo, creemos que podría ganar porque sus obras y ensayos condensan una zona incómoda y reconocible de nuestra idiosincracia; porque ha sido capaz de articular una cartografía social no desde un foco lastimero, sino a través de una luminosa mordacidad. El galardón, además, podría ponerlo en la órbita editorial y llegar a más lectores que no han tenido la oportunidad de abordar este mundo tan salvaje y revelador de nuestras miserias sociales”.

Quien gane el Premio recibe un diploma, una suma que se reajusta anualmente desde 1993 (de acuerdo a variación IPC del año calendario anterior) y que este año supera los 23 millones de pesos; y una pensión vitalicia mensual equivalente a 20 unidades tributarias mensuales (UTM).

En esta ocasión, el jurado estará compuesto por Francisco Undurraga Gazitúa, ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; Alejandra Mizala Salce, rectora de la Universidad de Chile; Ramón Díaz Eterovic, el último galardonado con el premio; José Antonio Guzmán Cruzat, rector de la Universidad de Los Andes, en representación del Consejo de Rectores; Pedro Pablo Zegers Blachet, en representación de la Academia Chilena de la Lengua; la escritora Diamela Eltit González y el crítico Pedro Gandolfo Gandolfo, representantes del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.