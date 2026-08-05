Elton John y Candle in the Wind: la canción para Marilyn Monroe que narra a la fama como un calvario

No es que Bernie Taupin, el célebre letrista que trabajaba con Elton John, fuese un gran fanático de Marilyn Monroe. De hecho, no. Pero consideraba que su historia sí merecía una canción. O en rigor, sobre cómo la fama y las luces se pueden convertir en un calvario. Candle in the wind, la tituló.

“Creo que la mayor idea errónea sobre Candle In The Wind es que yo era un fanático acérrimo de Marilyn Monroe, lo cual no podría estar más lejos de la verdad -dijo Taupin en declaraciones recogidas por Songfacts-. No es que no la respetara. Es solo que la canción podría haber tratado igualmente sobre James Dean, Jim Morrison o Kurt Cobain. Es decir, podría haber tratado sobre Sylvia Plath o Virginia Woolf. En resumen, sobre cualquier escritor, actor, actriz o músico que murió joven y se convirtió en una especie de icono, como Dorian Gray, esa imagen en la que simplemente dejaron de envejecer. Es una belleza congelada en el tiempo”.

“En cierto modo, me fascina ese concepto. Así que trata sobre cómo la fama afecta a la gente común, toda esa adulación y el fanatismo de los fans. Es bastante inquietante cómo la gente realmente cree que estas personas son diferentes a nosotros. Es un tema que ha figurado prominentemente en muchas de nuestras canciones, y creo que probablemente seguirá haciéndolo”.

Elton John la-tercera

Elton John tomó la canción y la musicalizó al piano. Candle in the wind fue registrada para el célebre álbum Goodbye Yellow Brick Road (1973), a banda completa, incluida batería (es una gran ocasión para escuchar cómo Elton John encaja perfecto el tambor con la voz, como manda el manual, siendo de los mejores cantantes en hacerlo).

La canción es una reflexión en torno a la vida de Marilyn Monroe -muerta once años antes- y cómo la fama terminó por agobiarla. “La soledad era difícil / El papel más difícil que jamás tuviste que interpretar / Hollywood creó una superestrella / Y el dolor fue el precio que pagaste”. Y hay una línea muy decidora: “Incluso cuando moriste / Oh, la prensa siguió acosándote”.

El tema fue publicado como single, y alcanzó el número 11 en las listas de Reino Unido. Fue el último sencillo de ese álbum, que también incluía hits mayúsculos, como Saturday Night’s Alright for Fighting, Goodbye Yellow Brick Road y Bennie and the Jets. Pero no fue hasta 1987 cuando Candle in the wind se lanzó como single. Ese año se publicó una versión en directo del álbum Live In Australia, con la Orquesta Sinfónica de Melbourne. Esta versión alcanzó el puesto número 6 en Estados Unidos y el número 5 en el Reino Unido, donde también se publicó. Ahí, la canción tuvo un primer renacer.

Una canción en la abadía

Pero el destino quiso que Candle in the wind, tuviese nuevamente una vida. Otra más. Fue el 31 de agosto de 1997 cuando el mundo quedó en shock tras la noticia de la trágica muerte de la Princesa Diana de Gales en un accidente automovilístico en París, Francia. Elton John quedó devastado. Él y Diana era muy cercanos, muy amigos.

El músico decidió rendirle un homenaje póstumo a su amiga y decidió reinterpretar Candle in the wind, pero rehizo la letra casi por completo, haciéndola más poética. En vez de “Goodbye, Norma Jeane” -dedicada a Monroe-, partió con “Goodbye England’s rose”. Y en la canción hablaba de ella con elegancia. “Tú fuiste la gracia que se colocó / Donde las vidas fueron destrozadas / Llamaste a nuestro país / Y le susurraste a los que tenían dolor”.

Elton interpretó la “nueva” canción en el funeral de la Princesa Diana el 6 de septiembre en la Abadía de Westminster. Solo con su piano, sin banda de apoyo. Enfundado con un sobrio traje negro, el pianista la tocó visiblemente emocionado, pero contenido. Una presentación impecable, sobria, sin aspavientos, y que quedó en la memoriabilia pop, y en la historia de la TV. Es de esas que todos recuerdan qué era lo que hacían en esos momentos.

Se estima que la audiencia televisiva mundial del funeral alcanzó los 2.500 millones de personas, y la sentida interpretación de Elton provocó una oleada de apoyo al Fondo Conmemorativo de Diana, Princesa de Gales.

Elton John grabó la nueva versión con la producción del célebre Sir George Martin, el productor de The Beatles. Se lanzó como sencillo con el título Candle In The Wind ’97 esta vez dedicada a Diana, y las ganancias se destinaron a la fundación de la princesa. Batió todos los records de ventas, pues en el Reino Unido vendió 1,54 millones de copias solo durante la primera semana y en total, cerca de 5 millones. En Estados Unidos, la RIAA certificó ventas de 11 millones de copias del sencillo, convirtiéndolo en el único sencillo en la historia en obtener una certificación de Diamante por ventas superiores a 10 millones. Una locura.

Pero tamañas ventas incomodaron al cantante. Así lo comentó en sus memorias: “Sentía como si la gente se regodeara en su muerte, como si el duelo se les hubiera ido de las manos y se negaran a seguir adelante. Me parecía enfermizo, morboso y antinatural”. A su pesar, había creado un clásico.