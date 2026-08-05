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    Política

    Presidente Kast destaca despacho de megarreforma: “Aquí hay un antes y un después”

    "Este proyecto de ley que se aprobó ahora en cuatro meses es bastante inédito", destacó el Mandatario.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    MANUEL LEMA/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast participó este miércoles de la ceremonia inaugural del 30° Encuentro Empresarial de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), un espacio de diálogo público-privado que reúne al mundo empresarial de varias regiones del país.

    Durante un discurso de más de 20 minutos, el Mandatario valoró el despacho de la megarreforma ayer en el Senado, en donde por 27 votos a favor y 22 en contra se aprobó el mecanismo de compensación a los municipios, el único punto que quedaba pendiente del proyecto estrella de este gobierno.

    “Para nosotros era urgente, era primordial aprovechar el proyecto de Reconstrucción, que es un proyecto de reconstrucción que lanzamos en dos regiones, de manera descentralizada, porque lo presentamos a la opinión pública en la región de Biobío, golpeada por los desastres en la comuna de Penco, y también el ministro Poduje estuvo acá, porque teníamos que tener el seguro de los recursos para la reconstrucción en la región de Valparaíso, y no generar desesperanza en las personas”, señaló.

    “Hubo discusión de por qué había que juntar los proyectos, porque eso en todo era la reconstrucción material, la reconstrucción institucional, la certeza jurídica, la competitividad tributaria, la facilitación regulatoria, que le da curso a grandes proyectos de inversión que dan empleo. Haciendo las cosas bien, cuidando el medio ambiente, se pueden lograr las dos cosas, que es un crecimiento sustentable en el tiempo, y ese proyecto se aprobó ayer”, continuó.

    En esa línea agregó: “Quedan pequeñas cosas, pero el núcleo del proyecto se aprobó ayer y al menos como lo vemos nosotros, hay un antes y un después”.

    Luego destacó: “Este proyecto de ley que se aprobó ahora en cuatro meses es bastante inédito, que es un proyecto que es una reforma estructural. Más allá, la discusión está ahí, se aprobó por un voto, dos votos, con dos abstenciones, una abstención... la Corfo se aprobó por un voto y aquí reconocían la labor de la Corfo en temas de innovación, en temas de emprendimiento. Bueno, nosotros creemos que este es un proyecto estructural en temas de competitividad tributaria, en temas de adaptabilidad, en temas de facilitación regulatoria, que va a generar que se ratifique la confianza que hoy día hay en el mundo hacia Chile”.

    Más sobre:José Antonio KastMegarreforma

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