Tribunal condena a José Peñafiel Ossandón por delitos de violación y abuso sexual contra integrantes de la comunidad sorda

Durante la mañana de este miércoles, el 7° Tribunal Oral en Lo Penal condenó a José Pablo Peñafiel Ossandón por los delitos de violación y abuso sexual en contra de integrantes de la comunidad sorda.

José Pablo Peñafiel Ossandón fue acusado por 13 hechos de agresión, que ocurrieron entre los años 2009 y 2022. Entre sus víctimas se encuentran 11 mujeres y 2 adolescentes de la comunidad sorda, las cuales denunciaron delitos de violación y abuso sexual.

En su veredicto, el tribunal condenó al acusado por ocho de los hechos y lo absolvió en cinco de los casos.

Respecto de las absoluciones, el tribunal determinó que en algunos casos no existía un contexto fáctico suficiente para acreditar los delitos, mientras que en otros la prueba resultó insuficiente, principalmente debido a la incomparecencia de las víctimas.

El tribunal además rechazó la solicitud de la defensa para declarar prescritos los delitos y acogió la agravante de alevosía en determinados hechos.

Desde la Fiscalía de Género Metropolitana Oriente se encuentran solicitando la pena de presidio perpetuo simple ante la gravedad de los delitos, la reiteración de los hechos y el impacto que tuvo en la vida de sus víctimas.

Según expresó la fiscal de Género Oriente, Francisca Rivera, “estamos muy conforme con este resultado, toda vez que el Tribunal consideró los hechos como fueron planteados por la Fiscalía, considerando que el imputado ejerció una violencia sistemática con un modus operandi con el cual operó contra estas víctimas”.

Respecto a su forma de actuar, la fiscal señaló que “era planificado”, apuntando que “seleccionaba a sus víctimas contactándolas por redes sociales o conociéndolas también desde la misma comunidad sorda y desde ese momento él las ubicaba, las seducía, las manipulaba para que concurrieran con él a ciertos lugares que estaban aislados del resto y donde él también tenía control sobre las víctimas sin que nadie las pudiese ayudar”.

Cabe recordar que Peñafiel fue formalizado el pasado 13 de febrero de 2024, ocasión en que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva.