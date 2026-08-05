En Cerro Castillo: diputados UDI piden a Kast no perder el foco por agendas impulsadas por libertarios y republicanos

Por unos minutos, este martes pasadas las 22 de la noche, el Palacio Presidencial de Cerro Castillo quedó completamente a oscuras.

El corte de luz, que afectó a todo ese sector de Viña del Mar, interrumpió la reunión que por esos minutos el Presidente José Antonio Kast sostenía con la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), la que se extendió por más de tres horas para coordinar la agenda legislativa tras la megarreforma.

Un generador permitió reanudar la conversación.

El Mandatario llegó de buen ánimo al encuentro. Y es que tan solo unos minutos antes de empezar y mientras los diputados se dirigían al Palacio Presidencial, el Senado aprobó por 27 votos a favor el mecanismo para compensar a los municipios por la exención de contribuciones, la última norma que faltaba despachar.

En ese contexto, el Mandatario agradeció el apoyo de la bancada durante la tramitación y planteó que ahora las prioridades del gobierno estarían en la agenda de seguridad y empleo, para lo que pidió colaboración desde el Congreso. Antes de eso, Kast se dio el tiempo de sostener algunos interccambios informales con algunos de los parlaemntarios y también aprovechó de mostrar su oficina en Cerro Castillo.

“Fue una reunión muy amena, distendida y en un ambiente de confianza”, resume un diputado. Lo cierto es que la cita se dio con harto ruido de fondo. Aunque según parlamentarios el tema no se conversó, el encuentro se dio en medio de la polémica por las críticas del Partido Republicano al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, por la polémica salida de Juan Pablo Rodríguez de la subsecretaría de Hacienda tras dar positivo en un test de droga.

El tema, enfrentó al biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvrado -quien estuvo presente en la comida- con el presidente republicano, Arturo Squella, y volvió a tensionar las relaciones en el oficialismo. Ambos sostuvieron un intercambio durante la tarde para superar el impasse.

Con eso en mente, en la UDI dieron por cerrado el tema. Lo anterior, eso sí, no evitó que el Partido Republicano saliera a flote en la conversación con el Presidente.

Y es que con la megarreforma ya despachada, los diputados de la UDI llegaron a Cerro Castillo con dos solicitudes claras: avanzar en la agenda de seguridad y proempleo, y también reforzar el trabajo comunicional, una de las principales inquietudes que hicieron ver los parlamentarios.

Respecto a lo primero, los parlamentarios entregaron al Presidente la agenda “No + mártires en Carabineros”, presentada durante el martes, en la que se plantea avanzar en distintas iniciativas que vayan en defensa de la institución.

Fue en ese contexto donde diputados como la jefa de bancada, Flor Weisse, Marco Antonio Sulantay y también el presidente del partido, Guillermo Ramírez, recalcaron que la prioridad de La Moneda tenía que ser avanzar en seguridad y solicitaron avances concretos en el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y responsabilidad penal adolescente.

Al mismo tiempo, le recalcaron al Presidente que había que mantener la ruta que se fijó en la campaña presidencial y que, en ese sentido, adviertieron que no se podía perder el foco en las iniciativas que han estado impulsando republicanos y el Partido Nacional Libertario (PNL).

Ambas colectividades han pedido a La Moneda avanzar en proyectos como “Escucha su corazón”, el indulto a los uniformados condenados durante el estallido social, la eliminación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y también la privatización de Coldeco, temas que en la UDI insisten hoy día no son prioridad.

En esa línea, algunos diputados también pidierion acelerar otras iniciativas enfocadas en la recuperación del empleo, particularmente para las mujeres. En el partido, recuerdan que tienen una mesa técnica para elaborar propuestas en torno a esa tema.

Inquietud por despliegue comunicacional

En paralelo, otro de los temas que se tomó el encuentro fue el trabajo comunicacional del gobierno. En la bancada han visto preocupación que en La Moneda no estén capitalizando los logros de los primeros meses y, por lo mismo, le pidieron al Mandatario mejorar ese trabajo.

El tema lleva varias semanas preocupando en el sector, sobre todo porque -afirman- falta un vocero que pueda ordenar el relato de La Moneda y justamente dar a conocer las noticias más positivas de la gestión del gobierno.

De hecho, durante la semana pasada la vicepresidenta del partido, María José Hoffmann, planteó que “necesitamos un ministro vocero”, lo que han compartido otros dirigentes como el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), y representantes de RN como Diego Schalper y la líder del Senado, Paulina Núñez.

“Es imporatnte que alguien estpe concentrado 24/7 en comunicar (...). Somos malos para comunicar”, planteó la senadora este miércoles en entrevista con radio Infinita.

En este contexto, en el encuentro si bien los diputados evitaron plantear la necesidad de un vocero, sí reafirmaron que había que mejorar el aparato comunicacional del gobierno. Algunos, incluso pusieron ejemplos concretos sobre la mesa y recalcaron que hitos como la disminución en la tasa de homicidios, la incorporación de todos los tipos de cáncer al GES e incluso la aprobación de la megarreforma, no están llegando a la ciudadanía.