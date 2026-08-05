SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    En Cerro Castillo: diputados UDI piden a Kast no perder el foco por agendas impulsadas por libertarios y republicanos

    En la cita -que se extendió por más de tres horas- los parlamentarios del gremialismo insistieron en que se tenía que mantener la ruta fijada en campaña, por lo que llamaron al Presidente a acelerar iniciativas como RUF, responsabilidad penal adolescente y la agenda pro empleo. También pidieron reforzar el trabajo comunicacional del gobierno.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Por unos minutos, este martes pasadas las 22 de la noche, el Palacio Presidencial de Cerro Castillo quedó completamente a oscuras.

    El corte de luz, que afectó a todo ese sector de Viña del Mar, interrumpió la reunión que por esos minutos el Presidente José Antonio Kast sostenía con la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), la que se extendió por más de tres horas para coordinar la agenda legislativa tras la megarreforma.

    Un generador permitió reanudar la conversación.

    El Mandatario llegó de buen ánimo al encuentro. Y es que tan solo unos minutos antes de empezar y mientras los diputados se dirigían al Palacio Presidencial, el Senado aprobó por 27 votos a favor el mecanismo para compensar a los municipios por la exención de contribuciones, la última norma que faltaba despachar.

    En ese contexto, el Mandatario agradeció el apoyo de la bancada durante la tramitación y planteó que ahora las prioridades del gobierno estarían en la agenda de seguridad y empleo, para lo que pidió colaboración desde el Congreso. Antes de eso, Kast se dio el tiempo de sostener algunos interccambios informales con algunos de los parlaemntarios y también aprovechó de mostrar su oficina en Cerro Castillo.

    “Fue una reunión muy amena, distendida y en un ambiente de confianza”, resume un diputado. Lo cierto es que la cita se dio con harto ruido de fondo. Aunque según parlamentarios el tema no se conversó, el encuentro se dio en medio de la polémica por las críticas del Partido Republicano al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, por la polémica salida de Juan Pablo Rodríguez de la subsecretaría de Hacienda tras dar positivo en un test de droga.

    El tema, enfrentó al biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvrado -quien estuvo presente en la comida- con el presidente republicano, Arturo Squella, y volvió a tensionar las relaciones en el oficialismo. Ambos sostuvieron un intercambio durante la tarde para superar el impasse.

    Con eso en mente, en la UDI dieron por cerrado el tema. Lo anterior, eso sí, no evitó que el Partido Republicano saliera a flote en la conversación con el Presidente.

    Y es que con la megarreforma ya despachada, los diputados de la UDI llegaron a Cerro Castillo con dos solicitudes claras: avanzar en la agenda de seguridad y proempleo, y también reforzar el trabajo comunicional, una de las principales inquietudes que hicieron ver los parlamentarios.

    Respecto a lo primero, los parlamentarios entregaron al Presidente la agenda “No + mártires en Carabineros”, presentada durante el martes, en la que se plantea avanzar en distintas iniciativas que vayan en defensa de la institución.

    Fue en ese contexto donde diputados como la jefa de bancada, Flor Weisse, Marco Antonio Sulantay y también el presidente del partido, Guillermo Ramírez, recalcaron que la prioridad de La Moneda tenía que ser avanzar en seguridad y solicitaron avances concretos en el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y responsabilidad penal adolescente.

    Al mismo tiempo, le recalcaron al Presidente que había que mantener la ruta que se fijó en la campaña presidencial y que, en ese sentido, adviertieron que no se podía perder el foco en las iniciativas que han estado impulsando republicanos y el Partido Nacional Libertario (PNL).

    Ambas colectividades han pedido a La Moneda avanzar en proyectos como “Escucha su corazón”, el indulto a los uniformados condenados durante el estallido social, la eliminación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y también la privatización de Coldeco, temas que en la UDI insisten hoy día no son prioridad.

    En esa línea, algunos diputados también pidierion acelerar otras iniciativas enfocadas en la recuperación del empleo, particularmente para las mujeres. En el partido, recuerdan que tienen una mesa técnica para elaborar propuestas en torno a esa tema.

    Inquietud por despliegue comunicacional

    En paralelo, otro de los temas que se tomó el encuentro fue el trabajo comunicacional del gobierno. En la bancada han visto preocupación que en La Moneda no estén capitalizando los logros de los primeros meses y, por lo mismo, le pidieron al Mandatario mejorar ese trabajo.

    El tema lleva varias semanas preocupando en el sector, sobre todo porque -afirman- falta un vocero que pueda ordenar el relato de La Moneda y justamente dar a conocer las noticias más positivas de la gestión del gobierno.

    De hecho, durante la semana pasada la vicepresidenta del partido, María José Hoffmann, planteó que “necesitamos un ministro vocero”, lo que han compartido otros dirigentes como el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), y representantes de RN como Diego Schalper y la líder del Senado, Paulina Núñez.

    “Es imporatnte que alguien estpe concentrado 24/7 en comunicar (...). Somos malos para comunicar”, planteó la senadora este miércoles en entrevista con radio Infinita.

    En este contexto, en el encuentro si bien los diputados evitaron plantear la necesidad de un vocero, sí reafirmaron que había que mejorar el aparato comunicacional del gobierno. Algunos, incluso pusieron ejemplos concretos sobre la mesa y recalcaron que hitos como la disminución en la tasa de homicidios, la incorporación de todos los tipos de cáncer al GES e incluso la aprobación de la megarreforma, no están llegando a la ciudadanía.

    Más sobre:UDILa Tercera PMJosé Antonio KastCerro Castillo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast refrenda seguridad como prioridad de la agenda de gobierno y confirma reforma constitucional en la materia

    Comercios que aceptan pagos con tarjetas suben casi 50 puntos porcentuales en una década y ya superan el 70%

    Fitch alerta por deuda de Chile: “Si sigue subiendo por encima de 45% podría (...) significar una rebaja de la calificación”

    Despidos por necesidad de la empresa caen 4,6% a mayo, pero expertos afirman que mercado laboral sigue débil

    Superficie logística: Walmart, Cencosud y Falabella lideran uso de bodegas

    Senadores y diputados constituyen comisión mixta para tramitar las Reglas de Uso de la Fuerza para uniformados

    Lo más leído

    1.
    José Miguel Insulza: “Bachelet ya sería secretaria general de Naciones Unidas si no fuera por la decisión del gobierno del Presidente Kast”

    José Miguel Insulza: “Bachelet ya sería secretaria general de Naciones Unidas si no fuera por la decisión del gobierno del Presidente Kast”

    2.
    Senadoras Campillai y Flores protagonizan cruce de alto calibre: se enrostraron contratos a “amante” y a “yerno delincuente”

    Senadoras Campillai y Flores protagonizan cruce de alto calibre: se enrostraron contratos a “amante” y a “yerno delincuente”

    3.
    Cámara aprueba solicitud de Boric para salir del país en agosto por compromisos en Uruguay y Alemania

    Cámara aprueba solicitud de Boric para salir del país en agosto por compromisos en Uruguay y Alemania

    4.
    El cara a cara entre Squella y Alvarado que hizo retroceder al senador en su idea de reincorporar a Rodríguez

    El cara a cara entre Squella y Alvarado que hizo retroceder al senador en su idea de reincorporar a Rodríguez

    5.
    Steinert en pausa: Kast esperará resultado de comisión investigadora para despejar nuevo nombramiento en el extranjero

    Steinert en pausa: Kast esperará resultado de comisión investigadora para despejar nuevo nombramiento en el extranjero

    6.
    Codina acusa “encerrona” de Toledo y dice que alcalde busca “ser influencer” tras tenso cruce en Puente Alto

    Codina acusa “encerrona” de Toledo y dice que alcalde busca “ser influencer” tras tenso cruce en Puente Alto

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Servicios

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo

    Dónde y a qué hora ver la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo

    Senadores y diputados constituyen comisión mixta para tramitar las Reglas de Uso de la Fuerza para uniformados
    Chile

    Senadores y diputados constituyen comisión mixta para tramitar las Reglas de Uso de la Fuerza para uniformados

    ProCultura: Fiscalía sumará formalización por proyectos de Anglo American y arista Biobío también se trasladaría a Santiago

    Avanza la discusión de la ley de medicamentos y pañales: no devuelve el IVA a todos y es bajo ciertas condiciones

    Comercios que aceptan pagos con tarjetas suben casi 50 puntos porcentuales en una década y ya superan el 70%
    Negocios

    Comercios que aceptan pagos con tarjetas suben casi 50 puntos porcentuales en una década y ya superan el 70%

    Fitch alerta por deuda de Chile: “Si sigue subiendo por encima de 45% podría (...) significar una rebaja de la calificación”

    Despidos por necesidad de la empresa caen 4,6% a mayo, pero expertos afirman que mercado laboral sigue débil

    Lluvia intensa pero corta: el pronóstico revela cómo será el evento de precipitaciones en Santiago
    Tendencias

    Lluvia intensa pero corta: el pronóstico revela cómo será el evento de precipitaciones en Santiago

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Música, luces y camiseta desde el cielo: Vozinha brilla en su fiesta de bienvenida frente a miles de fanáticos de Colo Colo
    El Deportivo

    Música, luces y camiseta desde el cielo: Vozinha brilla en su fiesta de bienvenida frente a miles de fanáticos de Colo Colo

    La U gana su grupo en la Copa Chile y evita el Clásico Universitario en los octavos de final

    “Tenemos un acuerdo preliminar”: el LIV Golf encuentra un nuevo inversionista y garantiza su continuidad

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Hermanos Ilabaca ofrecerán inédito concierto bailable en BiblioGAM
    Cultura y entretención

    Hermanos Ilabaca ofrecerán inédito concierto bailable en BiblioGAM

    Kane Parsons y el fenómeno de Backrooms: “En un momento adopté una forma de pensar casi psicótica”

    La fiesta eterna de KC & the Sunshine Band: “Influenciamos mucho a los músicos actuales como Dua Lipa o Bruno Mars”

    Tensión entre Brasil y Argentina sufre la peor crisis en 200 años: relación se reduce a nivel de encargados de negocios
    Mundo

    Tensión entre Brasil y Argentina sufre la peor crisis en 200 años: relación se reduce a nivel de encargados de negocios

    Líbano e Israel interrumpen sus conversaciones en Roma por ataque mortal del Ejército israelí

    Argentina acusa a Brasil de “escalar” la disputa tras los insultos de Milei a Lula

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela
    Paula

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”