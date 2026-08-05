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    José Miguel Insulza: “Bachelet ya sería secretaria general de Naciones Unidas si no fuera por la decisión del gobierno del Presidente Kast”

    "No tener el apoyo del gobierno propio, del país, eso desfavorece", dijo el excanciller en el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', agregando que Chile "no va a tener nunca más la posibilidad de tener un secretario general" de la ONU. También analizó la polémica por los aranceles impuestos por Estados Unidos, y dijo que el embajador de ese país, Brandon Judd, "es un poquito novato".

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    04-08-2026. José Miguel Insulza. Foto: Pedro Rodríguez. PEDRO RODRIGUEZ

    Raudo, una vez terminada la entrevista con el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, tenía que trasladarse el exministro del Interior, José Miguel Insulza, hasta la sede de la Cepal para asistir al lanzamiento del informe “Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica”, en que expondría la expresidenta Michelle Bachelet.

    Precisamente la candidatura de la exmandataria a la Secretaría General de la ONU fue uno de los temas que abordó el también excanciller y exsenador entrevistado por Rodrigo Álvarez y Juan Andrés Quezada.

    La candidatura de Bachelet tuvo un traspié la semana pasada luego de que un medio especializado de la ONU proyectara los primeros sondeos del Consejo de Seguridad y la ubicara en cuarto lugar.

    Yo no le llamaría un traspié. Ayer supimos que el segundo straw poll, como se llama este tipo de votación, es el 21 de agosto, entonces, yo calculo que irán a haber una o dos más en agosto, unas tres más en septiembre y en octubre y así, entonces eso está empezando.

    El sondeo volvió a instalar el tema de si le favoreció o no el no tener el apoyo del gobierno.

    No tener el apoyo del gobierno propio, del país, eso desfavorece. Evidentemente es un factor en contra. Haciendo de cuenta de que lo que se informó es real (...) el no estar apoyado por el país de uno crea algunos problemas y suspicacias en algunos países que hay que explicar. La presidenta Bachelet ya estuvo en los 15 países que son miembros del Consejo de Seguridad, tanto los 5 permanentes como los 10 no permanentes, y se ha explicado bien esto, pero siempre es una carga en contra, siempre es negativo. Más aún, y me permito decirlo aquí, que ella ya sería secretaria general de las Naciones Unidas si no fuera por la decisión del gobierno del Presidente Kast.

    ¿Si hubiera contado con ese apoyo sería la favorita?

    Los candidatos que generalmente son muy bien considerados son aquellos que han tenido funciones ya en las Naciones Unidas, y en este caso, de esos, hay dos o tres, nomás (...). Antes, cuando se empezaba a conversar de los candidatos, supe de varias mujeres latinoamericanas que querían ser candidatas y desistieron porque creyeron que competir con Michelle Bachelet en realidad no valía la pena, no era posible. Por eso digo que ha sido un grave error (que no se la apoyara). Si este país no va a tener nunca más la posibilidad de tener un secretario general de las Naciones Unidas, si son 193 países.

    Considerando el arancel de castigo que Estados Unidos aplicó a Chile y otros países, ¿le parece que fue iluso Kast al pensar que por cercanía política iban a tener algunos gestos a favor?

    El golpe del presidente Trump es volver a poner aranceles (...). El problema es que aquí esto se parte con un 10%, el 2,5% es para agregar una cosa que a veces ocurre y es que alguna organización no gubernamental o algún otro país informa de que hay anomalías en este caso en el tema de las normas laborales (...). Lo que yo no habría hecho nunca es decir, mire, por favor, hágannos este favor, arréglenos este problema, que fue un poco lo que dijeron los ministros. A Chile no le conviene que le arreglen problemas porque cuando un país empieza a arreglarle problemas, le pide otras cosas.

    ¿Favor con favor, dice usted?

    Favor con favor se paga (...). La mejor relación con Estados Unidos es una relación normal. Que opere el famoso USTR (Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos). Espero que algunos importadores norteamericanos, como lo hicieron en la primera tanda de aranceles del presidente Trump, vayan a la Corte Suprema a decir que otra vez se están poniendo aranceles parejos a una cantidad de países, que eso es completamente ilegal.

    Aquí además hay un Tratado de Libre Comercio entre Chile y EE.UU.

    Hay un Tratado de Libre Comercio. Nosotros estamos en arancel cero con Estados Unidos y entonces nos aplican el 10%. Encima del 10% nos ponen un 2,5%. A mí lo que me parece raro es que tanta gente se haya preocupado del 2,5% y no del 10%, que le aplicaron a 60 países (...). Esto no es una cosa contra Chile directamente (...). Es negativo que nos apliquen un 12,5% de aranceles cuando tenemos acuerdos de libre comercio, es un tema preocupante, pero creo que hay que explicar bien de qué se trata, cuál es la diferencia entre el 10% y el 12,5%, y también esgrimir los argumentos propios. Porque esto no se va a ver en la oficina del presidente Trump, se ve en el USTR y ahí se va a determinar si son o no aplicables las sanciones.

    ¿Cómo calibra las declaraciones del embajador de EE.UU. en Chile, Brandon Judd?

    Mire, con mucho respeto... es un poquito novato el embajador. Esa cosa no la hace un diplomático. Un diplomático primero alega por otros lados y después, tal vez, haga alguna declaración por la prensa. Pero ir a un acto ceremonial a criticar a los ministros chilenos, es una cosa que no se hace habitualmente en diplomacia. No está bien (...). Realmente creo que la falta de experiencia le pasó la cuenta.

    ¿Debió salir primero que otros ministros el canciller Francisco Pérez Mackenna a responder por el tema de los aranceles?

    Debió salir primero probablemente la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales o el ministro, porque era lo suficientemente serio (el tema) como para que saliera el ministro. No tenían que haber salido ni el ministro de Defensa, ni el ministro de Agricultura por ningún motivo, no corresponde. Ahora, la Cancillería tiene que ser capaz también de estar en contacto con los demás ministerios para llevar sus asuntos.

    En otro debate, ¿qué le parece un gobierno sin vocero formal?

    Siempre he sido partidario de que la vocería no sea un ministerio. Cuando se habló del Ministerio de Seguridad Pública, yo dije: ‘Bueno, tengamos realmente un ministerio de Gobierno’. En Chile se llama ministerio del Interior, pero es ministerio de Gobierno realmente, que es el que debería llevar los temas relacionados con la política, con el día a día del gobierno.

    Más sobre:Desde la RedacciónJosé Miguel InsulzaMichelle BacheletONUCancilleríaEmbajador de Estados UnidosEE.UU.

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