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    Avanzan conversaciones entre Irán y Omán para reabrir el estrecho de Ormuz

    El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que se habían producido "avances en los diálogos, pero aún no se había llegado a un acuerdo definitivo".

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    ROUZBEH FOULADI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

    Funcionarios estadounidenses y qataríes dijeron que las negociaciones para reabrir el estrecho de Ormuz están progresando, aunque aún no se ha anunciado un acuerdo con Irán que pueda sentar las bases para reactivar un alto el fuego más amplio con Estados Unidos.

    El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que se habían producido “avances en las conversaciones, pero aún no se había llegado a un acuerdo definitivo”. Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el transporte mundial de petróleo y gas, tras el inicio de la ofensiva estadounidense-israelí a finales de febrero, lo que provocó una grave crisis económica.

    Rubio dijo que Irán y el vecino Omán, que también limita con el estrecho del golfo Pérsico, mantenían conversaciones con la participación de Estados Unidos. Ambos países buscaban una solución inmediata a la crisis en el estrecho, con el objetivo a largo plazo de frenar el programa nuclear iraní.

    Un caza F/A-18E Super Hornet de la Armada de Estados Unidos despega del portaaviones USS Gerald R. Ford en la ofensiva lanzada por Washington contra Irán. Foto: Europa Press

    Según el acuerdo que se está gestando, los barcos entrarían al golfo Pérsico por una ruta controlada por Irán y saldrían por una ruta controlada por Omán, cobrándose tasas por servicios de seguridad y preservación del medio ambiente marítimo, según informaron dos funcionarios regionales a la agencia Associated Press.

    Indicaron que las negociaciones aún continúan y que el acuerdo final podría adoptar una forma diferente. Añadieron que cualquier acuerdo estaría supeditado al levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos de Irán.

    Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para comentar las delicadas negociaciones que se están desarrollando a puerta cerrada.

    “A primera vista, las negociaciones entre Irán y Omán giran en torno a acuerdos técnicos, principalmente la delimitación de la ruta marítima por la que los barcos pueden navegar a través del estrecho de Ormuz. Omán propuso un modelo inspirado en el acuerdo vigente en el estrecho de Malaca, en el este de Asia”, escribió Haaretz.

    “Las partes intentan trazar un nuevo mapa que no implique dos rutas marítimas separadas, sino una única ruta compartida de ida y vuelta en la que cada una conserve su soberanía. Sin embargo, esta versión hasta el momento no explica cuáles serían las competencias de Irán; si se cobraría a los armadores por “servicios de transporte marítimo” como seguridad, navegación y mantenimiento; y, de ser así, cuánto se les cobraría y cómo se repartirían los ingresos. Y estos son solo los problemas relativamente sencillos”, añadió.

    Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí, declaró a la prensa que las negociaciones sobre el estrecho se encontraban en una fase muy avanzada, ya que se había distribuido entre las partes un borrador del texto de un posible acuerdo, consignó el diario The New York Times.

    El bloqueo iraní del estrecho de Ormuz paralizó los mercados energéticos mundiales y aumentó la presión sobre el presidente Trump para que pusiera fin a la guerra. Ahora, Irán espera consolidar su control sobre esta vía marítima crucial, que ha sido una importante herramienta de presión en sus negociaciones con Estados Unidos.

    Pero Teherán ha echado un balde de agua fría. “Irán no busca reanudar las conversaciones”, recalcó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, en su rueda de prensa semanal. Además, las únicas negociaciones que mantiene actualmente son con Omán, sobre una solución provisional al problema del estrecho de Ormuz.

    Y aun así, no recomendó que nadie se hiciera ilusiones. Incluso si se llega a un acuerdo entre Irán y Omán, dijo, la navegación por el golfo Pérsico no se reanudará hasta que Estados Unidos cumpla con todos sus compromisos en virtud del memorando de entendimiento, incluidos la retirada de las tropas estadounidenses de la región y el fin del bloqueo naval a Irán.

    El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró el martes en una entrevista televisada que creía que un acuerdo podría ser inminente. “Estamos en conversaciones con los iraníes y creo que existe la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo hoy o mañana”, dijo Bessent en CNBC.

    Una mujer camina en la calle en Teherán, Irán. Foto: Xinhua Sha Dati

    La administración Trump esperaba que el breve alto el fuego acordado en junio reabriera el estrecho de Ormuz. En cambio, se produjo un nuevo enfrentamiento, ya que Irán ha intentado imponer su autoridad en la zona.

    Irán ha hecho valer su reivindicación atacando buques mercantes que intentaban transitar por el estrecho. Esto ha provocado bombardeos estadounidenses dentro de Irán, así como un bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, pero ninguna de estas medidas ha logrado que el liderazgo iraní ceda.

    El lunes, un buque de carga, el Minoan Pioneer, de propiedad griega, fue alcanzado por un impacto cerca de Omán y uno de sus tripulantes se encuentra desaparecido, según la Organización Marítima Internacional. Se desconoce quién impactó contra el buque.

    Durante el fin de semana, Trump amenazó con una escalada militar masiva contra Irán antes de dar marcha atrás abruptamente, citando llamamientos a la calma de los aliados regionales.

    “Nuestro objetivo ahora mismo es evitar una escalada, reabrir el estrecho y reabrir la puerta a la diplomacia entre las partes”, declaró el funcionario catarí Al-Ansari. “Lo que no queremos ver ahora mismo es una escalada importante en nuestra región”.

    Según The New York Times, un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho podría tener un costo geopolítico para Estados Unidos. Funcionarios iraníes afirman que están diseñando el acuerdo para reafirmar su capacidad de controlar el estrecho y mantener la influencia estratégica que no ejercieron antes de la guerra.

    En las últimas semanas, los combates se han extendido a otro corredor marítimo vital en Oriente Medio: el mar Rojo. Los hutíes, un grupo respaldado por Irán que gobierna gran parte del noroeste de Yemen, han prometido imponer un bloqueo naval a Arabia Saudí, aliada de Estados Unidos.

    Los enfrentamientos entre ambos bandos se intensificaron rápidamente el mes pasado por primera vez en años, cuando las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí bombardearon posiciones hutíes y los hutíes afirmaron haber disparado contra instalaciones de petróleo y gas en Arabia Saudí.

    El martes, el gobierno indio informó que un proyectil había hundido un buque mercante con bandera india frente a la costa yemení. Los 13 ciudadanos indios a bordo fueron rescatados, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India. Los hutíes no hicieron comentarios de inmediato.

    El diario The New York Times indicó que la guerra en Irán, junto con un ciclo de amenazas y retractaciones, ha trastocado la agenda política interna del presidente Trump en un momento político crítico.

    Los estadounidenses se enfrentan a un aumento en los precios de la gasolina; los republicanos en el Congreso se ven obligados a financiar y defender una guerra impopular que nunca aprobaron con su voto; y con las elecciones de mitad de mandato a la vuelta de la esquina, las encuestas muestran un desplome del apoyo a una guerra que no tiene un final a la vista.

    Trump emprenderá una gira esta semana por la costa oeste para hablar sobre la economía y presentar su programa al pueblo estadounidense. A continuación, se presentan tres obstáculos internos que el mandatario enfrenta debido a la guerra.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránTeheránEstados UnidosDonald Trump

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