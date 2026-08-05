Arturo Squella, el desafiante timonel que una vez más incomoda a La Moneda

Un año atrás, antes de que comenzara oficialmente el período de campaña electoral, Arturo Squella era el principal portavoz de José Antonio Kast. El presidente del Partido Republicano logró posicionarse como uno de los más relevantes aliados del actual Mandatario durante esa contienda, al evitar que el entonces abanderado entrara en disputas políticas.

En agosto de 2026, el panorama es distinto. Con Kast en el sillón presidencial, Squella mantiene un rol protagónico, pero ahora es percibido al interior del oficialismo como un personaje incómodo. Y su estilo confrontacional se ha convertido en su sello.

A nivel de timoneles, es, por lejos, el que más enfrentamientos ha protagonizado con La Moneda. Y estos, a su vez, son de los más duros que se han visto en los primeros casi cinco meses de la administración Kast.

El más reciente ocurrió este martes. Squella embistió contra el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado (UDI), luego de que él dijera, en Radio ADN, que el senador “tiene que aprender a separar los sentimientos de las decisiones”.

El ministro respondió eso consultado sobre los dichos de Squella, en un chat privado que dio a conocer Ex-Ante, en que escribió: “Sería bueno que Máximo Pavez (subsecretario del Interior) le pidiera perdón a Juan Pablo (Rodríguez, el exsubsecretario de Hacienda que dio positivo a un test de drogas) por el desdén frente al caso, por los ‘trascendidos’ maliciosos que circulan contra JP y por la irresponsabilidad frente a todo el proceso delicado por definición”.

El cruce desconcertó a los republicanos. Aunque son varios en el partido los que comparten que el caso Rodríguez no ha sido abordado de la mejor manera por el gobierno -y, sobre todo, por el subsecretario Pavez-, que Squella haya desafiado públicamente a Alvarado es algo que no terminan de explicarse en la colectividad.

“Es un problema de forma, no de fondo”, recalcan entre los republicanos, quienes si bien recalcan que comparten el diagnóstico de Squella, cuestionan la forma en que lo expresa.

No es la primera vez que algo así ocurre. El senador ya había remecido al oficialismo cuando cuestionó públicamente al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval, quien también es militante republicano.

“Llamaría al Segundo Piso a que tomara las riendas”, dijo el senador a fines de abril de este año, a raíz de la filtración de documentos de la Dirección de Presupuestos. Luego de eso, aprovechó la sesión de un comité político ampliado, en La Moneda, para encarar a Irarrázaval. “Quien concluya que es parte del problema debe dar un paso al costado”, aseveró en esa ocasión.

El estilo de Squella se ha convertido en un tema de conversación en la alianza de partidos detrás del gobierno de Kast. En Chile Vamos ven como un error que el senador se encargue de hacer propuestas que escapan de las prioridades del gobierno, y que terminan por desviar la agenda.

Una de ellas fue la privatización de Codelco, que él planteó la semana pasada. Esa idea fue bien evaluada por el Partido Republicano, en que explican que parte de su rol como colectividad política es poner ideas sobre la mesa e intentar “mover el cerco” hacia sus intereses. En este caso, destacan, funcionó, puesto que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se abrió a incorporar capital privado en la empresa.

Además, aseguran en republicanos, esa idea fue transmitida previamente al biministro de Minería y Economía, Daniel Mas. En esa línea, defienden que ellos no pasan por encima del gobierno, pues, además, no exigen que se le dé urgencia a los temas que ellos promueven.

Sin embargo, Squella no se quedó ahí: días después, sugirió que se podría avanzar en la misma dirección con Correos de Chile y Televisión Nacional. Esa ofensiva ha levantado críticas incluso en el Partido Republicano. Sobre todo, luego de que el Presidente Kast hiciera un llamado de atención al oficialismo la semana pasada por la proliferación de proyectos.

“En los medios de comunicación, y también en algunos sectores políticos, hay diversas materias de discusión que van copando la agenda (...). ¿Serán algunos de esos temas los que debieran estar primando en la agenda? ¿En las ocupaciones principales que tenemos que tener? ¿En ese debate que saca titulares pero que no siempre aporta?”, dijo Kast en una actividad de la Cámara de Comercio de Santiago.

Squella ha promovido otros temas que no son prioritarios para La Moneda. Entre ellos, la eliminación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el proyecto “Escucha su corazón” y la acusación constitucional contra Nicolás Grau.

En ese contexto -y aunque, en general, los republicanos hacen una evaluación positiva de Squella como presidente de la colectividad-, existen voces en la colectividad fundada por Kast que deslizan que el timonel se ha “sobregirado” en sus últimas intervenciones.