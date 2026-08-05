La U hace oficial a Tobías Reinhart, su nuevo refuerzo: “Hay que pelear todo”

Universidad de Chile suma un nuevo refuerzo para este segundo semestre. Al arribo de Gonzalo Reyna, este miércoles se oficializó la incorporación de Tobías Reinhart, mediocampista argentino de 26 años.

El volante, nacido en Lomas de Zamora, viene proveniente del Reggiana de Italia, elenco de la Serie B de ese país. El transandino aportará en una zona sensible en el esquema de Fernando Gago: la mitad de la cancha.

¡Bienvenido a la U, Tobías Reinhart! 🤘🏼

El volante argentino de 26 años es el nuevo refuerzo del Romántico Viajero 🔵🔴



A darlo todo defendiendo la camiseta más linda del mundo 👏🏼 pic.twitter.com/qD5FDvvRJk — Universidad de Chile (@udechile) August 5, 2026

“Vengo de años bastante buenos y me toma bien preparado. La llamada de un Club tan grande como la U siempre te mueve. Estoy en un buen momento, me siento un jugador muchísimo más completo”, comenzó declarando en las plataformas del club.

Además, resaltó que los estudiantiles deben tener la meta de pelear todo lo que jueguen: “El primer objetivo es entrar bien en el plantel, en el equipo, en la idea del entrenador y ser útil en lo que a mí me corresponda. Este es un Club grande, con objetivos grandes. Hay que pelear todo lo que nos propongamos”.

Sus números en la temporada anterior en Reggiana fueron positivos. Jugó 33 encuentros en la mencionada serie B, en los que en 29 fue titular. Además, aportó con tres goles. Antes de eso, también defendió las camisetas de Spezia y de Temperley en Argentina.

Lo que viene para la U

Reinhart, Gago y la U no tendrán demasiado tiempo para recibimientos. Este miércoles visitan a Unión San Felipe, por el último partido de la fase de grupos de la Copa Chile.

Luego, el domingo 9 de agosto, recibirán a Palestino en el Estadio Nacional, por la fecha 18 de la Liga de Primera, en donde marchan en el segundo lugar con 30 puntos. De momento, están lejos del líder Colo Colo, que tiene 42, pero cerca del tercero, que es Universidad Católica con 27, en la lucha por ser el Chile 2 para la Copa Libertadores.