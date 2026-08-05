SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La U hace oficial a Tobías Reinhart, su nuevo refuerzo: “Hay que pelear todo”

    Este miércoles, los azules oficializaron en todas sus plataformas la llegada del volante de 26 años que viene desde Italia.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: U. de Chile

    Universidad de Chile suma un nuevo refuerzo para este segundo semestre. Al arribo de Gonzalo Reyna, este miércoles se oficializó la incorporación de Tobías Reinhart, mediocampista argentino de 26 años.

    El volante, nacido en Lomas de Zamora, viene proveniente del Reggiana de Italia, elenco de la Serie B de ese país. El transandino aportará en una zona sensible en el esquema de Fernando Gago: la mitad de la cancha.

    “Vengo de años bastante buenos y me toma bien preparado. La llamada de un Club tan grande como la U siempre te mueve. Estoy en un buen momento, me siento un jugador muchísimo más completo”, comenzó declarando en las plataformas del club.

    Además, resaltó que los estudiantiles deben tener la meta de pelear todo lo que jueguen: “El primer objetivo es entrar bien en el plantel, en el equipo, en la idea del entrenador y ser útil en lo que a mí me corresponda. Este es un Club grande, con objetivos grandes. Hay que pelear todo lo que nos propongamos”.

    Sus números en la temporada anterior en Reggiana fueron positivos. Jugó 33 encuentros en la mencionada serie B, en los que en 29 fue titular. Además, aportó con tres goles. Antes de eso, también defendió las camisetas de Spezia y de Temperley en Argentina.

    Lo que viene para la U

    Reinhart, Gago y la U no tendrán demasiado tiempo para recibimientos. Este miércoles visitan a Unión San Felipe, por el último partido de la fase de grupos de la Copa Chile.

    Luego, el domingo 9 de agosto, recibirán a Palestino en el Estadio Nacional, por la fecha 18 de la Liga de Primera, en donde marchan en el segundo lugar con 30 puntos. De momento, están lejos del líder Colo Colo, que tiene 42, pero cerca del tercero, que es Universidad Católica con 27, en la lucha por ser el Chile 2 para la Copa Libertadores.

    Más sobre:FútbolTobías ReinhartLa U

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Disparó a una pareja y dejó un fallecido: Tribunal deja en prisión preventiva a imputado por homicidio en San Ramón

    Audio filtrado de alcaldesa: Contraloría oficia a municipio de La Cruz ante supuesto hallazgo de plantación de marihuana

    Vetos y requerimientos al TC: los pasos que siguen en el megaproyecto tras ser despachado a ley

    Cámara de Diputados aprueba proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar y avanza al Senado

    En Cerro Castillo: diputados UDI piden a Kast no perder el foco por agendas impulsadas por libertarios y republicanos

    ¿Es mejor una metodología que otra? Por qué dos exámenes de drogas pueden entregar resultados distintos

    Lo más leído

    1.
    Fenómeno Vozinha: el ambicioso plan de TNT Sports para transmitir los partidos de Colo Colo en el extranjero

    Fenómeno Vozinha: el ambicioso plan de TNT Sports para transmitir los partidos de Colo Colo en el extranjero

    2.
    “Sigue siendo un inmaduro y permite que los agentes lo manipulen”: medios rusos fustigan retraso de Jordhy Thompson

    “Sigue siendo un inmaduro y permite que los agentes lo manipulen”: medios rusos fustigan retraso de Jordhy Thompson

    3.
    Otro problema para Gianni Infantino: ciudades anfitrionas del Mundial exigen millonario pago a la FIFA

    Otro problema para Gianni Infantino: ciudades anfitrionas del Mundial exigen millonario pago a la FIFA

    4.
    A Vozinha lo espera una fiesta: los artistas que estarán en la bienvenida masiva de Colo Colo al arquero de Cabo Verde

    A Vozinha lo espera una fiesta: los artistas que estarán en la bienvenida masiva de Colo Colo al arquero de Cabo Verde

    5.
    La pesadilla que vive Santiago Mele en Argentina, el arquero que rechazó a Colo Colo para fichar en Independiente

    La pesadilla que vive Santiago Mele en Argentina, el arquero que rechazó a Colo Colo para fichar en Independiente

    6.
    Dos lienzos gigantes, siete mil banderas y cuatro bombos: la fiesta que prepara Colo Colo para recibir a Vozinha

    Dos lienzos gigantes, siete mil banderas y cuatro bombos: la fiesta que prepara Colo Colo para recibir a Vozinha

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Unión San Felipe vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión San Felipe vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de agosto con el RUT

    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de agosto con el RUT

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. PSG en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. PSG en TV y streaming

    Disparó a una pareja y dejó un fallecido: Tribunal deja en prisión preventiva a imputado por homicidio en San Ramón
    Chile

    Disparó a una pareja y dejó un fallecido: Tribunal deja en prisión preventiva a imputado por homicidio en San Ramón

    Audio filtrado de alcaldesa: Contraloría oficia a municipio de La Cruz ante supuesto hallazgo de plantación de marihuana

    Vetos y requerimientos al TC: los pasos que siguen en el megaproyecto tras ser despachado a ley

    CCU amplió sus pérdidas en el segundo trimestre, pero acción sube casi 3% ante mejor desempeño operacional
    Negocios

    CCU amplió sus pérdidas en el segundo trimestre, pero acción sube casi 3% ante mejor desempeño operacional

    Fábrica de chocolates en Renca: empresa italiana ingresa proyecto al SEIA por US$50 millones

    De la intervención del Mepco al cobre récord: el giro que mejora el panorama de la economía y alivia la situación fiscal

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles
    Tendencias

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Las ciudades costeras del mundo que se están hundiendo más rápido, por el aumento del nivel del mar

    El optimismo del entrenador de las Diablas antes del Mundial: “Si dan lo que ya han demostrado, nos va a ir muy bien”
    El Deportivo

    El optimismo del entrenador de las Diablas antes del Mundial: “Si dan lo que ya han demostrado, nos va a ir muy bien”

    Fenómeno Vozinha: el ambicioso plan de TNT Sports para transmitir los partidos de Colo Colo en el extranjero

    Ministra Duco arremete contra la prensa por cuestionamientos a su gestión: “¿Han estudiado lo que estamos haciendo?"

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Premio Nacional de Literatura 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón
    Cultura y entretención

    Premio Nacional de Literatura 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    Nano Stern celebra sus 20 años de carrera y anuncia la gira “Bitácora”

    Elton John y Candle in the Wind: la canción para Marilyn Monroe que narra a la fama como un calvario

    Nuevos ataques de Rusia sobre Kiev dejan 17 muertos: Zelenski pide apoyo ante el “devastador golpe”
    Mundo

    Nuevos ataques de Rusia sobre Kiev dejan 17 muertos: Zelenski pide apoyo ante el “devastador golpe”

    Iván Duque, expresidente de Colombia: “América Latina no debe depender de la doctrina geopolítica de ningún otro país”

    Irán anuncia que el acuerdo con Omán para gestionar el estrecho de Ormuz está en su “fase final de revisión”

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela
    Paula

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”