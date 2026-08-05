En prisión preventiva sujeto que hirió con arma blanca a tres guardias en casino Enjoy Coquimbo

El Juzgado de Garantía de Coquimbo dejó en prisión preventiva a un sujeto identificado con las iniciales F.I.C.Z., imputado por un violento ataque con arma blanca que dejó a tres guardias de seguridad con lesiones de diversa gravedad el pasado domingo 2 de agosto en el casino Enjoy de la región.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía Regional de Coquimbo, todo comenzó cuando al imputado se le negó el acceso a una zona administrativa del recinto, a lo cual reaccionó con violencia. Tras romper una mampara para forzar su ingreso al sector, fue interceptado por un grupo de guardias, ante lo cual sacó un arma blanca para agredir a los vigilantes privados. Tres de ellos resultaron lesionados, uno de gravedad.

Así, la fiscalía, a través del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) formalizó al sujeto por el delito de homicidio en grado de frustrado, luego de que en investigación conjunta con la PDI obtuvieran, además de pruebas testimoniales del hecho, un video de la agresión.

El fiscal ECOH Freddy Salinas afirmó que “el tribunal considera que hay dos homicidios frustrados y lesiones sufridas por un tercero. Su conducta (la del imputado) no podía considerarse sino peligrosa para la seguridad de la sociedad. Los informes de lesiones que tenemos son preliminares y solicitamos autorización para acceder a las fichas clínicas”, indicó el persecutor.

El tribunal ordenó un plazo de 100 días para la investigación.