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    Con Chile entre sus miembros: EE.UU. crea fuerza operativa con 18 países de América para combatir el crimen organizado

    La denominada Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental, está compuesta por los 18 estados miembros de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas, creada en marzo pasado en Miami.

    Por 
    Cristóbal Palacios
     
    Europa Press
    El presidente Donald Trump posa con los líderes de las naciones miembros del Escudo de las Américas en Miami, Florida. Foto: Official White House/Daniel Torok. Daniel Torok

    El Ejército de Estados Unidos lanzó este martes la denominada Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental, compuesta por Chile y los otros 17 estados miembros de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas, en aras de “contrarrestar amenazas” de las organizaciones delictivas y mejorar la seguridad regional.

    Tal coalición se formó inicialmente como el Escudo de las Américas, durante una reunión convocada el 7 de marzo por Donald Trump en Miami, Florida. En tal ocasión, en la que José Antonio Kast participó como presidente electo, suscribieron la alianza Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

    Con posterioridad, se sumaron Chile -con el republicano ya en La Moneda-, Bahamas, Belice, Guatemala, Jamaica y Perú, así como el mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

    Según se informó desde el Comando Sur (Southcom) del Ejército estadounidense en un comunicado, el propósito de esta fuerza es “aumentar la eficacia operativa frente a las amenazas que socavan la seguridad regional y afectan a Estados Unidos y a las naciones asociadas”. Agregó que, con ello, también se verán reforzadas las capacidades del Mando Sur para “responder rápidamente a contingencias y crisis humanitarias en toda la región”.

    “Los actores malintencionados amenazan la seguridad nacional, desestabilizan la región y se aprovechan de las poblaciones vulnerables”, indicó la autoridad militar, al sostener que esta fuerza operativa permitirá “sincronizar las capacidades militares y ejercer una presión sostenida contra las redes que amenazan la seguridad colectiva” de “todo el hemisferio”.

    La instancia estará capitaneada por el general de división del cuerpo de Marines estadounidense, Kevin Jarard, y se prevé que reforzará el intercambio de inteligencia, ampliará el entrenamiento combinado, mejorará la interoperabilidad, apoyará los esfuerzos de interceptación marítima, desarrollará la capacidad de los socios y se mantendrá lista para prestar asistencia humanitaria y respuesta ante desastres cuando sea necesario.

    “La Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental es el brazo operativo del Southcom para hacer frente a las amenazas en todo el hemisferio”, sostuvo el comandante del Southcom, general Francis Donovan, agregando que “este cuartel general aúna capacidades militares a medida y alianzas de confianza para aumentar la resistencia sistémica global y el ritmo operativo, ejercer una presión sostenida sobre las organizaciones criminales y reforzar la seguridad de Estados Unidos y nuestros socios”.

    Más sobre:EE.UU.Donald TrumpChileEscudo de las AméricasCoalición contra los cartelesFuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental

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