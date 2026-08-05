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    Panimex suma cuatro grandes incendios en 13 años: el historial de emergencias que ha marcado a la empresa química de Quilicura

    Lesiones a bomberos y trabajadores, explosiones, sumarios sanitarios, clausuras temporales y evacuaciones masivas forman parte de la cronología de los siniestros registrados desde 2013.

    Por 
    Roberto Martínez

    Llamaradas de hasta 20 metros, una densa columna de humo tóxico, centenares de explosiones y la propagación del fuego hacia otras dos instalaciones contiguas ha dejado un voraz incendio que se desarrolla desde la noche de este martes en las dependencias de la empresa Panimex Química, en la comuna de Quilicura, emergencia que ha vuelto a poner en el centro de la atención el historial de emergencias que ha protagonizado la compañía durante la última década.

    Desde 2013, la firma dedicada a la producción y comercialización de materias primas para las industrias del plástico, pinturas y productos químicos ha enfrentado al menos cuatro incendios estructurales de grandes proporciones, varios de ellos acompañados de explosiones, evacuaciones preventivas y personas lesionadas.

    La recurrencia de estos episodios ha mantenido bajo observación a las autoridades sanitarias y de emergencia, debido a la presencia de sustancias altamente inflamables y químicas que incrementan la complejidad de las labores de combate del fuego y la contaminación en el sector norponiente de la capital.

    El primer gran incendio: diciembre de 2013

    El primer siniestro de gran magnitud se remonta al 10 de diciembre de 2013, cuando un siniestro consumió parte de las instalaciones de Panimex, ubicadas en el sector de Las Esteras Sur, a un costado de la Ruta 5 Norte.

    La emergencia comenzó alrededor de las 16.20 horas y movilizó a más de 30 compañías de Bomberos provenientes de Quilicura, Quinta Normal, Til Til y Colina, con cerca de 300 voluntarios, que trabajaron durante más de cinco horas para impedir que las llamas alcanzaran bodegas con productos químicos peligrosos.

    Las principales dificultades surgieron por la presencia de ácido fumárico, compuesto que, según explicó en ese entonces Carabineros, aumentaba su combustión al entrar en contacto con agua caliente.

    La magnitud del incendio obligó a realizar evacuaciones preventivas en empresas cercanas debido a la extensa columna de humo, visible desde distintos puntos de Santiago.

    El balance dejó ocho bomberos lesionados, dos de ellos con quemaduras de gravedad que requirieron atención hospitalaria.

    Tras la emergencia, la Seremi de Salud Metropolitana inició un sumario sanitario contra la empresa, mientras Bomberos cuestionó la escasa información entregada por la administración respecto de los productos almacenados al interior de la planta, situación que dificultó el combate del fuego.

    2014: explosiones y nueva emergencia química

    Menos de un año después, el 17 de noviembre de 2014, Panimex volvió a ser escenario de otro incendio de grandes proporciones.

    En esa oportunidad, las llamas afectaron un sector de bodegas donde se almacenaban solventes químicos y miles de litros de alcohol, generando múltiples explosiones que destruyeron gran parte de la estructura del recinto.

    Bomberos trabajó utilizando espuma especial para controlar el fuego y evitar que alcanzara otras áreas con materiales inflamables.

    Producto del incidente fueron evacuadas unas 40 personas, mientras tres trabajadores requirieron atención médica, dos de ellos por intoxicación con monóxido de carbono y otro debido a una crisis epiléptica.

    Tras controlar la emergencia, la autoridad sanitaria anunció una nueva evaluación de las condiciones de funcionamiento de la empresa, recordando que ya existían antecedentes derivados del incendio ocurrido el año anterior.

    2017: explosión dejó un trabajador en riesgo vital

    El 12 de julio de 2017, Panimex registró un tercer incendio de alta peligrosidad.

    De acuerdo con los antecedentes de la época, una explosión ocurrida en una caldera provocó un incendio que dejó cuatro trabajadores lesionados.

    El caso más grave correspondió a un mecánico de 34 años, quien sufrió severas quemaduras y fue trasladado en riesgo vital al Hospital San José.

    Mientras dos de los afectados fueron dados de alta durante las horas posteriores, la Seremi de Salud Metropolitana decretó la prohibición inmediata de funcionamiento de la planta mientras se investigaban las causas del accidente y se verificaban las condiciones de seguridad.

    2026: tercera alarma y nuevo incendio de gran magnitud

    La noche de este 4 de agosto de 2026, la empresa volvió a enfrentar una nueva emergencia.

    El primer aviso ingresó cerca de las 21.23 horas como un incendio estructural en las instalaciones ubicadas en la intersección de avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con Las Esteras Sur.

    Sin embargo, la rápida propagación del fuego obligó a Bomberos a escalar sucesivamente la emergencia hasta declarar tercera alarma de incendio, desplegando numerosas compañías y al equipo especializado Hazmat, encargado de responder ante incidentes con materiales peligrosos.

    De manera preliminar, Carabineros indicó que el origen del siniestro podría estar relacionado con una emanación de amoníaco, aunque las causas oficiales serán determinadas una vez finalicen las pericias correspondientes.

    Registros captados por testigos muestran intensas llamaradas, explosiones y una densa columna de humo visible desde distintos sectores del norponiente de Santiago, mientras los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en impedir que el fuego alcance empresas vecinas.

    Preliminarmente, se informó que el fuego se habría propagado hacia dos empresas contiguas.

    Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían informado oficialmente sobre personas lesionadas o fallecidas, mientras el operativo para controlar el incendio continuaba en desarrollo.

    Más sobre:IncendioPanimexQuilicuraEmpresaQuímicosBomberosSumario sanitarioEmergenciaNacional

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