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    Crisis en el fútbol femenino azul: la U despide a su entrenador tras irregular campaña

    Universidad de Chile anunció la salida de su técnico tras los dispares resultados que han tenido las azules durante el Torneo Nacional.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Cristóbal Jiménez dejó de ser el entrenador de la U femenina. Foto: Universidad de Chile.

    Universidad de Chile no lo pasa bien en el fútbol femenino. Las azules vienen de una sorpresiva derrota como local ante Coquimbo por 4-6 y un empate sin goles ante Palestino, resultados que terminaron por colmar la paciencia de la dirigencia estudiantil.

    El club anunció mediante un comunicado la salida del DT Cristóbal Jiménez. “El Club Universidad de Chile informa que, hoy martes 4 de agosto, finalizó el vínculo contractual con Cristóbal Jiménez, quien no continuará ejerciendo sus funciones como entrenador del Primer Equipo Femenino”, informó.

    “Además de agradecer el compromiso y profesionalismo durante su etapa en nuestra institución, le deseamos a Cristóbal el mayor éxito en sus futuros desafíos personales y profesionales. En las próximas horas se informará al nuevo entrenador del Primer Equipo Femenino”, prosiguió la nota.

    Esta la primera decisión de este tipo que toma Azul Azul bajo la conducción de Cecilia Pérez, quien en innumerables ocasiones ha manifestado que el fútbol femenino es una de las prioridades de esta administración. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados.

    Campaña dispar

    El entrenador tomó la responsabilidad de asumir a comienzos de 2025 tras la salida de Diego Testas. Y si bien sus números fueron bastante altos, caló hondo no renovar el plantel y no poder discutirle la hegemonía a Colo Colo. De hecho, perdieron 4-0 el último Superclásico, hace un mes y medio.

    Actualmente, la U ocupa la tercera posición del Torneo Nacional, con 42 puntos a 10 de las albas y a tres de Universidad Católica. Mientras que, a nivel internacional, las cosas no funcionaron bien y en la última Copa Libertadores las Leonas fueron últimas en su grupo.

    Más sobre:Fútbol FemeninoUniversidad de ChileLa UCecilia PérezAzul AzulCristóbal Jiménez

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