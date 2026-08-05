Aportes por litio a Corfo se quintuplican en el primer semestre y llegan a casi US$800 millones

El litio entregará un importante pago fiscal este año tras la mejora en los precios, y eso ya se está haciendo notar en los primeros seis meses del año.

En total, fueron US$ 791 millones los que recibió la Corfo en el primer semestre como pago por los acuerdos comerciales que tiene con Novandino Litio y Albemarle por la explotación del litio del salar de Atacama, demostrando así un agresivo incremento de 427% frente al mismo plazo del año pasado, pues el año pasado se pagaron a la fecha US$ 150 millones.

Los precios del mineral se han mostrado favorables durante el 2026. Datos del Banco Central muestran que durante el semestre se alcanzó un promedio de US$ 18.733 la tonelada de litio, más del doble que el año pasado a igual lapso (+114%).

El alza se debe a una contracción de la oferta del mineral y una fuerte demanda impulsada por las baterías de almacenamiento, energías renovables y la electromovilidad.

ANTOFAGASTA, 5 abril, 2023. eJORGEVILLEGAS

Las previsiones de precio para el resto del año son estables. El último Informe de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos (Dipres) prevé que los ingresos por litio provenientes de la Corfo aportarán durante el año US$ 1.231 millones, lo que sería un aumento real de 234% respecto del año pasado cuando se alcanzaron US$ 336 millones.

Dicho análisis planteó que las rentas de la propiedad, en particular las que están vinculadas a los ingresos que percibe la Corfo, “también registran un aumento, explicado en buena medida por una mayor proyección de ingresos provenientes del litio, consistente con un mayor precio esperado del mineral”.

El peso de Novandino

La Corporación Nacional de Fomento (Corfo) registra ingresos por litio a través de dos empresas: los pagos que hacen de forma trimestral Novandino Litio y Albemarle. Ambas compañías operan en una de las mayores reservas de litio que hay en el mundo, al norte de Chile: el salar de Atacama.

Novandino Litio, la empresa conjunta de SQM y Codelco, registró un pago de US$ 670 millones en los primeros seis meses del año, y representó con ello el 85% de todo el aporte por litio a la Corfo. El valor se encuentra lejos de los US$ 93 millones pagados a igual fecha el 2025 por la firma, en un contexto, claro, en que los precios del mineral no superaban los US$ 9 mil la tonelada.

La empresa vendió en la primera mitad del año 152 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), un notable aumento respecto de las 111 mil toneladas del año pasado. La diferencia es de 41 mil toneladas, y va en línea con el aumento progresivo de producción que tendrá la firma.

Para esto, Novandino está tramitando un permiso ambiental de US$ 3.000 millones de inversión que eliminará el agua continental al quinto año de operación. La iniciativa se llama Salar Futuro y estima, en su proyección más alta de producción, 470 mil toneladas de LCE. Su competencia, Albemarle, también está tramitando un permiso por US$ 3.100 millones para incorporar la tecnología de extracción directa de litio (DLE, por sus siglas en inglés) a su operación.

En particular, la estadounidense Albemarle pagó a la Corfo un total de US$ 121 millones en el semestre, un favorable incremento de 116% si es comparado con los US$ 56 millones a junio de 2025. Las ventas de la firma en el semestre llegaron a 28 mil toneladas de LCE, manteniendo el mismo valor que el año pasado.

Los acuerdos detrás de los pagos

El salar de Atacama, donde operan las compañías, cuenta con cerca de 140 mil hectáreas, de las cuales Novandino Litio arrienda a Corfo, para producción de litio, unas 82 mil.

SQM estaba comprometida a entregar un pago trimestral a Corfo por el valor de la producción de los minerales que extrae de la salmuera del salar. Este contrato se extiende hasta diciembre de 2030, y es por ello que avanzó en un acuerdo con Codelco para seguir produciendo litio hasta el 2060, el que resultó en Novandino Litio.

A worker at the Albemarle lithium mine shows a chunk of salt near a pool of brine highly concentrated in lithium at Chile's Atacama desert, Monday, April 17, 2023. (AP Photo/Rodrigo Abd) Rodrigo Abd

En tanto, Albemarle explica en sus estados financieros del 2025 que en 1975 sus predecesores, Foote Mineral Company, sellaron un contrato con el gobierno de Chile por derechos mineros en el Salar de Atacama. Este consiste en el derecho de acceso a la salmuera de litio en una superficie de 16 mil hectáreas.

En su último reporte ante la CMF, Albemarle añade que el compromiso con la agencia estatal corresponde al “pago de comisiones a Corfo por las ventas de los productos asociados a la nueva cuota, cuyo porcentaje es ascendente conforme a precio de venta por tonelada”. Estas condiciones se extenderán hasta el 2044.