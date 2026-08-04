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    Alejandro Tabilo enfrentará a expupilo de Nicolás Massú en su estreno en el Masters 1000 de Montreal

    Este miércoles el número uno del país debutará en la segunda ronda del certamen canadiense. Al frente tendrá a un duro rival.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Alejandro Tabilo se medirá con un extop ten.

    Después de su muy buena actuación en el ATP 500 de Washington, donde alcanzó las semifinales, Alejandro Tabilo (26º) continúa esta semana su periplo por las canchas de cemento norteamericanas. Esta vez en el Masters 1000 de Canadá, que este año se disputa en Montreal.

    En su país natal, el zurdo quedó libre en la primera ronda gracias a su condición de vigésimo quinto sembrado, por lo que llega con cierto grado de descanso después de su derrota en tres sets ante el español Rafael Jódar.

    Su rival en la segunda ronda en el torneo canadiense será el polaco Hubert Hurkacz (72º), exnúmero seis del mundo y que hasta hace algunos meses trabajó con Nicolás Massú como entrenador principal.

    El europeo ha debido enfrentar una serie de problemas físicos en las últimas temporadas, lo que le ha impedido rendir a su máximo nivel. Sin embargo, esta temporada, ha tenido buenos momentos que lo convierten en un rival de sumo cuidado en una superficie que domina a la perfección.

    En la primera ronda, “Hubi” se impuso en un trabajado partido al estadounidense Marcos Girón (81º), por 7-5, 4-6 y 6-2 para instalarse en la segunda ronda, donde se medirá contra Tabilo este miércoles, alrededor de las 14.00 horas. De ganar, su rival saldrá del duelo que sostendrán el ruso Daniil Medvedev (6º) y el neerlandés Botic van de Zandschulp (70º).

    Garin regresa

    A un poco más de un mes de la serie de Copa Davis frente a España, Christian Garin regresará a las canchas después de una larga ausencia. Gago había disputado su último partido en Roland Garros para luego regresar a Chile a recuperarse de una lesión en la cadera que le impidió jugar en Wimbledon.

    Con los problemas físicos ya superados, el número dos del país aparece inscrito en la qualy del Masters 1000 de Cincinnati y en el Challenger de Brownsburg, ambos en la misma semana.

    Más sobre:TenisMasters 1000 de CanadáMontrealAlejandro TabiloNicolás MassúHubert Hurkacz

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