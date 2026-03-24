Hubert Hurkacz anuncia que deja de trabajar con Nicolás Massú: “Hemos decidido tomar caminos diferentes”

Se acabó un nuevo proceso en la carrera como entrenador de Nicolás Massú. Este miércoles, Hubert Hurkacz anunció el fin de su vínculo con el chileno, el que duró poco menos de dos años.

El polaco, actual 75 del ranking ATP, comunicó esta noticia con una emotiva publicación en sus redes sociales. "Estoy muy agradecido de ti, Nico. Por toda tu dedicación, tu arduo trabajo y por haber permanecido a mi lado durante los momentos más difíciles de mi carrera", comenzó escribiendo en Instagram el tenista de 29 años.

Hubert Hurkacz anuncia que deja de trabajar con Nicolás Massú

“Hemos decidido no seguir adelante trabajando juntos y tomar caminos diferentes. ¡Gracias de nuevo por el tiempo que compartimos!“, añadió en el posteo. Además, adjuntó dos fotos de ambos en su periodo trabajando juntos.

Una lesión jugó en contra

El tenista polaco tenía como objetivo intentar recuperar su alto nivel mostrado en el circuito. Cabe destacar que su mejor posición en el ranking ATP fue 6°, el 5 de agosto de 2024.

Sin embargo, poco a poco esta tarea comenzó a ser más compleja para Hurkacz y lo peor ocurrió el año pasado, cuando se le recrudeció una lesión en la rodilla y estuvo cerca de siete meses afuera de la actividad, en algo que significó un fuerte retroceso.

Patricio Apey, el manager chileno de las estrellas del tenis, contó en una entrevista a El Deportivo en enero de este año cómo se conocieron Massú y el tenista polaco.

“Hubi es tranquilo, inocente y buenísima persona. Vi que le hacía falta la energía de Nico, necesitábamos que una persona le enseñará a ser más cabrón en la cancha. También llamamos a Lendl, con el que también tengo historia, y Nico no tuvo problema, porque Nico no es el segundo; Nico es el entrenador principal y Lendl es un asesor”, declaró.