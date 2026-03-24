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    Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ya tienen nuevo entrenador: Sevilla anuncia la contratación de Luis García Plaza

    El madrileño llega al cuadro andaluz en reemplazo de Matías Almeyda. Tendrá la misión de salvar al equipo del descenso.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    García es es el nuevo entrenador del Sevilla. Foto: @SevillaFC.

    Un día se demoró la directiva del Sevilla en encontrar un nuevo técnico para su primer equipo. Tras el despido de Matías Almeyda, el equipo donde juegan Alexis Sánchez y Gabriel Suazo anunció la contratación de Luis García Plaza.

    “El Sevilla FC y Luis García Plaza han alcanzado un acuerdo para el que técnico madrileño (01/12/1972) se convierta en el entrenador de la primera plantilla nervionense hasta 2027″, se pudo leer en el comunicado oficial de la institución andaluz. Y con ello, dejó claro que el español podrá estar en la banca más allá si al final de la temporada el equipo logra permanecer en Primera División o pierde la categoría.

    “Vengo con muchas ganas de empezar y ponerme a trabajar”, aseguró el adiestrador en el frontis de las instalaciones de su nuevo club. Labores que podrán verse en el gramado el próximo 5 de abril, cuando los blanquirrojos visiten a Real Oviedo después de la fecha FIFA.

    Partido clave para la permanencia, ya que su rival marcha último en la tabla y un triunfo los podría dejar a seis unidades de la zona roja, pues los otros comprometidos en la lucha tienen duros compromisos: Mallorca recibe al Real Madrid y Levante juega con Real Sociedad, el cual está peleando por ingresar a los puestos que dan boletos a las copas continentales.

    García llevaba un año y medio desempleado, tras salir de la banca de Deportivo Alavés luego de 108 partidos dirigidos. El Sevilla será su quinta experiencia como entrenador de un equipo de LaLiga tras sus pasos por el Levante, Getafe, Villarreal, Mallorca y el mencionado conjunto babazorro.

    La presentación oficial del nuevo adiestrador será este miércoles 24 de marzo y su otro gran desafío es terminar con la contante rotación de entrenadores que han tenido los andaluces en los último años, pues desde que fue destituido Julen Lopetegui en octubre de 2022, han pasado nueve profesionales por la banca: Jorge Sampaoli, José Luis Mendilibar, Diego Alonso, Quique Sánchez Flores, Xavier García Pimienta, Joaquín Caparrós y Matías Almeyda.

    Más sobre:Sevilla FCAlexis SánchezGabriel SuazoSánchez y SuazoLuis García PlazaLaLigaFútbol EspañolFútbol

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