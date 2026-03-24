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    Deja a Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: la sentida despedida de Matías Almeyda al Sevilla

    El argentino deja fluir sus sentimientos de gratitud hacia el equipo nervionense.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Foto: @sevillafc_eng

    Matías Almeyda deja el Sevilla. El club español, en el que militan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, toma la drástica medida después de la caída ante el Valencia, que lo deja en la zona de descenso de LaLiga.

    El Sevilla FC quiere agradecer a Matías Almeyda y a su equipo el trabajo realizado durante estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus futuros retos profesionales”, informa la entidad, a través de sus plataformas oficiales, en la referencia característica en estas ocasiones.

    Deja a Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: la sentida despedida de Matías Almeyda al Sevilla

    El Pelado llegó al club a mediados de 2025 y había firmado hasta 2028. Sin embargo, su rendimiento estuvo por debajo de las expectativas. 10 victorias, siete empates y 15 derrotas terminaron precipitando su salida. Para peor, ha recibido 49 goles y, con 31 puntos en la 29ª jornada, realiza su segunda peor participación en el torneo hispano a la misma altura.

    Se va sin rencores. A través de una sentida declaración en su cuenta en Instagram, el exseleccionado argentino manifiesta su gratitud. Escribe en nombre propio y el de sus colaboradores. “Desde el primer día sentí que este club no era uno más en mi carrera. Volver a esta casa tantos años después significaba mucho para mí, y lo viví con el corazón en cada entrenamiento y en cada partido“, sostien,

    Luego alude al plantel, que incluye a los chilenos Sánchez y Suazo. Al Niño Maravilla y al actual capitán de la Roja siempre les dedicó elogiosos conceptos. "Quiero agradecer a los jugadores por su compromiso, por el esfuerzo y por no dejar de creer incluso en los momentos más difíciles, al club y a todas las personas que trabajan en él por su apoyo constante“, agrega.

    La reflexión incluye a más actores. “A la afición y al periodismo con el cual hemos debatido de fútbol. Ha sido un año de aprendizaje que le sumo a mi vida profesional. Sé que el momento no es el que todos deseábamos pero ha sido especial haber sido parte”, plantea.

    Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, con honestidad y con respeto por este escudo. Todos saben que lo defendí dentro y fuera de la cancha. Dios los bendiga. Gracias por todo sevillistas! Un fuerte abrazo”, concluye.

    Más sobre:FútbolAlexis SänchezGabriel SuazoMatías AlmeydaSevillaLaLiga

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