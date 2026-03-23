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    Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se quedan sin DT: Sevilla oficializa la salida de Matías Almeyda

    Este lunes el elenco español dio a conocer el despido del técnico argentino tras los malos resultados obtenidos en las últimas jornadas.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Matías Almeyda fue despedido por el Sevilla.

    El ciclo de Matías Almeyda a cargo del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ha llegado a su fin. Así lo ha dado a conocer el club a través de un comunicado oficial.

    Matías Almeyda ha sido destituido como entrenador del Sevilla FC. El técnico argentino deja el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán tras dirigir 32 partidos oficiales, 29 de ellos en LALIGA y 3 en la Copa del Rey tras su llegada en el verano de 2025 al club de Nervión”, comienzan señalando en la publicación.

    “El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales”, complementaron.

    La posibilidad de que el entrenador transandino dejara el equipo había sido tratada por la prensa hispana después de la caída contra Valencia. “Se está estudiando muy seriamente la posibilidad de dar un relevo en el banquillo sevillista, algo que se podría resolver en la jornada de este lunes. Su crédito está más tocado que nunca y parte del consejo de administración cree que lo mejor es dar un relevo para insuflar aire fresco al equipo y darle un impulso en las últimas jornadas”, destacó este fin de semana El Desmarque.

    Una línea que también siguieron desde Marca: “Matías Almeyda firmó por tres años y la delicada situación económica del Sevilla no ayuda a la hora de cerrar un recambio de garantías. Eso mantiene de momento al bonaerense”, expusieron.

    De hecho, el propio adiestrador se refirió a una eventual salida. “Temer no temo, está dentro de las posibilidades, y si es necesario hacerlo para que esto mejore… Ya lo saben todo eso, no le doy muchas vueltas”, declaró en conferencia de prensa.

    Las alternativas que maneja Sevilla

    Ahora, con la salida de Almeyda ya concretada, el club maneja alternativas para asumir el mando del banco.

    El nombre que suena con más fuerza es el de Luis García Plaza, cuya última experiencia fue a cargo del Alavés, logrando el ascenso a la Primera División en la temporada 2022-23.

    También se ha hecho cargo de clubes como Mallorca, Villarreal, Getafe y Levante, con el que también logró subir de categoría. En este caso Radio Marca aseguró que ya se han producido los primeros contactos para conocer si está interesado en enfrentar el desafío de la permanencia.

    También está en la libreta Diego Martínez. Este ha sido uno de los grandes anhelos de los hinchas después de que este fuera parte del plantel del Sevilla Atlético, cuadro filial del primer equipo nervionense.

    En su palmarés destacan un ascenso y la histórica clasificación a la Europa League con el Granada. También ha sido parte de Osasuna, Espanyol y Las Palmas, su último cuadro dirigido, en la temporada 2024-25.

    Por último aparece Manolo Jiménez quien tuvo una extensa experiencia con el Sevilla en su etapa como futbolista y que como entrenador pasó de dirigir al Sevilla Atlético, obteniendo los títulos de Tercera División y Segunda División B, hasta liderar al primer equipo entre las temporadas 2007-08 y 2009-10.

    Desde su salida, pasó por el Real Zaragoza, Chipre Qatar, Paraguay y Grecia, destacando con la conquista de tres títulos.

    Independiente del nombre elegido, el Sevilla quiere aprovechar la pausa por la próxima Fecha FIFA para que el nuevo entrenador pueda conocer a los jugadores y plasme su idea de juego antes de volver a la acción.

    El próximo duelo del equipo está programado para el domingo 5 de abril a partir de las 12.30 horas de Chile. Su rival será el Real Oviedo, quien es el colista absoluto del campeonato, por lo que un triunfo es clave para las pretensiones de los rojiblancos para mantener la categoría.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolSevillaMatías ALmeydaAlexis SánchezGabriel SuazoLaLiga

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