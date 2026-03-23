El exclusivo récord que consiguió el fútbol chileno tras el título de Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20

Valparaíso está de fiesta. Este domingo Santiago Wanderers se quedó con el título de la Copa Libertadores Sub 20 tras vencer en lanzamientos penales a Flamengo en la definición que se desarrolló en Ecuador.

Con este título, Chile se convirtió en el segundo país de Sudamérica en registrar equipos ganadores de la Copa Libertadores en las tres categorías oficiales de la competencia de la Conmebol: masculino, femenino y Sub 20. Hasta este domingo, Brasil era el único país que podía ostentar este dominio continental.

Colo Colo dio los primeros aportes a este hito. En 1991 el equipo masculino del Cacique se quedó con la Copa Libertadores derrotando a Olimpia. Luego, en 2012, el conjunto femenino albo fue campeón tras vencer a Foz Cataratas en Brasil. Y ahora, Wanderers hizo lo propio en la Sub 20.

La desazón de Brasil

Después de que Flamengo perdiera la oportunidad de ser campeón continental Sub 20, los medios brasileños compartieron la tristeza por lo ocurrido.

El portal partidario Mundo Bola fue el más acongojado por la caída en la tanda de penales. “El fútbol, ​​a veces, es inexplicablemente cruel. Flamengo estuvo a minutos de ganar el tricampeonato Sub-20 de la Conmebol Libertadores este domingo (22), en Quito, pero el título se le escapó de las manos. Tras dominar a Santiago Wanderers y conceder un empate 1-1 en el minuto 44 del segundo tiempo (89′), el Rubro-Negro terminó siendo derrotado en una dramática tanda de penales marcada por provocaciones, expulsiones y mucha tensión”, iniciaron la crónica.

De todas maneras, reconocieron el esfuerzo de los jugadores del Mengao. “A pesar del dolor de la derrota, la participación del Flamengo en la Libertadores Sub-20 reafirma la calidad del trabajo realizado en Ninho do Urubu (centro de entrenamiento del Flamengo). Bajo la atenta mirada de ojeadores del Real Madrid y el Barcelona, ​​jóvenes promesas como Ryan Roberto y el propio Allan Santos demostraron estar listos para mayores desafíos. El segundo puesto duele, pero el legado técnico que estos jóvenes jugadores dejaron en Ecuador es innegable”, apuntaron.

Por su lado, O Globo entregó el reconocimiento a Wanderers. “El equipo menos favorito dejó atrás a los favoritos del torneo, Palmeiras, en la semifinal y Flamengo en la gran final. Incluso después de ir perdiendo tras una brillante jugada de Alan Santos en el minuto 20 del segundo tiempo, los chilenos no se amedrentaron, atacaron en la recta final y empataron con un gol de Vargas en el minuto 43. En la tanda de penaltis, a pesar de los intentos de provocación del portero Nannetti, el equipo mantuvo la calma y convirtió todos sus lanzamientos, sin darle ninguna oportunidad al portero estrella de Flamengo”, resaltaron.