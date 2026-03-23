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    Gustavo Álvarez tiene nuevo club: dirigirá por primera vez a un grande de Argentina

    Este domingo, se confirmó al exentrenador de la U como el DT de San Lorenzo de Almagro. Su primera práctica será este lunes.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Gustavo Álvarez tiene nuevo club: San Lorenzo de Almagro. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Se acabó el misterio respecto al futuro de Gustavo Álvarez. Luego de su salida de Universidad de Chile, se tejieron varias versiones respecto al futuro del entrenador argentino. Una de las más repetitivas era de un eventual interés de la selección de Perú, sin embargo en la Bicolor se decantaron por el brasileño Mano Menezes. Este domingo, se oficializó su nuevo destino. Será en el fútbol de su país.

    El ex DT de la U, campeón de la Primera División chilena con Huachipato en 2023, asumirá la banca de San Lorenzo de Almagro. Por primera vez en su carrera, el estratega de 53 años tiene la ocasión de dirigir en uno de los cinco grandes del fútbol transandino. Por cierto, el Ciclón no atraviesa por un buen momento, tanto en lo deportivo como en lo dirigencial y administrativo.

    Mediante un mensaje en sus redes oficiales, el club de Boedo confirmó a Álvarez y destacó parte de su currículum: “El entrenador argentino de 53 años llega con una reconocida trayectoria en el fútbol sudamericano. Campeón de la Primera División de Chile 2023 con Huachipato —título que le valió el acceso a Copa Libertadores— y con un destacado ciclo en Universidad de Chile, donde conquistó la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025, además de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana 2025”.

    Además, detalla que “mañana mismo (lunes), tanto Álvarez como su cuerpo técnico estarán al frente del entrenamiento matutino trabajando en el compromiso del próximo miércoles frente a Riestra”.

    En Argentina, el oriundo de Lomas de Zamora tuvo experiencias en equipos de menor convocatoria, como Temperley, Aldosivi y Patronato. En el equipo de Mar del Plata fue campeón de la Primera B Nacional (la segunda categoría) en la temporada 2017-2018. Es el retorno de Gustavo Álvarez a dirigir en su país, luego de sus travesías por Perú y Chile.

    San Lorenzo suma 13 puntos en el grupo A del Torneo Apertura, producto de tres triunfos, cuatro empates y tres derrotas, con 10 goles a favor y 11 en contra. Al día de hoy, está fuera de la zona de clasificación a los playoffs. Los malos resultados terminaron por terminar anticipadamente el ciclo de Damián Ayude en la banca. El Ciclón jugará la Copa Sudamericana en el grupo D junto a Santos de Brasil, Deportivo Cuenca y Recoleta de Paraguay.

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