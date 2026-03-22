La UC de Garnero sigue siendo reactiva: debuta en la Copa de la Liga derrotando a la U. de Concepción sin Zampedri

La UC de Garnero debuta en la Copa de la Liga derrotando a la U. de Concepción.

El estreno de Universidad Católica en la Copa de la Liga fue con un triunfo. En el Claro Arena, la escuadra de Daniel Garnero superó por 2-1 a Universidad de Concepción, donde nuevamente debió ser un equipo reactivo.

La UC tenía fuera a su estandarte, su goleador histórico. A raíz de un lumbago, Fernando Zampedri quedó ausente del choque ante el Campanil, en el afán de preservarlo de cara a los desafíos venideros del equipo (ya se mira en el horizonte la Copa Libertadores). Además del Toro, tampoco estaban disponibles Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena y Jimmy Martínez, agregando a las otras bajas que ya tenía el equipo.

Este panorama le abrió la puerta a jugadores que estaban teniendo escasa presencia, como Juan Francisco Rossel. El mundialista Sub 20 tenía la gran opción de mostrarse como una alternativa en ataque, con la misión de reemplazar a Zampedri. También tuvo camiseta otro juvenil: Nicolás L’Huillier, como lateral izquierdo.

Católica mantuvo el 4-4-2, aunque con matices. Si bien Matías Palavecino contaba con la libertad para moverse y engancharse, iniciaba cargado por la derecha. Más que un rombo, era otra línea de cuatro, con Medel y el colombiano Valencia por el centro, más Cuevas hacia la izquierda. Ante la escasez de variantes atrás (por las bajas), Daniel González fue un improvisado lateral por la derecha. El ex Wanderers, quien retornaba tras una intervención que lo tuvo fuera, cumplió en esa función.

González tuvo tres opciones para convertir, antes del cuarto de hora. Entre los 12′ y los 15′, el zaguero reconvertido en carrilero apareció constantemente en campo rival, sin embargo no logró concretar y/o definir. Los franjeados tuvieron un buen inicio de juego, llevando el trámite de las acciones. Sin embargo, le volvió a suceder una de sus principales falencias de 2026: comenzar perdiendo.

En los 24′, Cristhofer Mesías puso la sorpresa en el Claro Arena. El exvolante de Cobresal abrió la cuenta para el compacto Campanil, haciendo la diagonal y entrando por el centro del área tras un gran pase de Agustín Urzi. Nuevamente, debía aparecer el equipo de reacción en el que se ha convertido la UC durante la temporada. El gol alteró, un poco, al local. Palavecino se fue apurando y errando pases. Mientras que Rossel no lograba entrar en sintonía. La posesión era ineficiente.

La insistencia cruzada en tirar centros, ya sea en jugadas o en balón parado, surtió efecto antes del descanso. Llamó el VAR por un eventual penal por mano del zaguero Leonel González, tras un testazo de Ampuero. El juez Gastón Philippe revisa y determina cobrar la pena máxima. Al no estar Zampedri, asumió Justo Giani. El 7 ejecutó y puso el 1-1.

En el complemento, Católica entró con escasez de profundidad. Por ende, de claridad. Las ideas no fluían. Sin el goleador, el peso del ataque era distinto, más liviano. Los dos juveniles que fueron titulares, L’Huillier y Rossel, no aprovecharon su oportunidad. Ambos fueron reemplazados a la hora de juego, por Canales y Diego Valencia, respectivamente. Lo más inquietante es el desempeño de ‘Pancho’ Rossel, quien hace un año era bautizado como “el Lamine Yamal chileno” y hoy no logra despegar.

A 20′ del final hay un quiebre porque Martín Ramírez es expulsado y los penquistas quedan con 10. El árbitro Philippe le muestra la roja directa al joven delantero, por una agresión a Agustín Farías. Con uno más, Garnero saca a Medel e incluye a Clemente Montes. En los 76′, llega la remontada porque Diego Valencia anota el 2-1 mediante un cabezazo, conectando un envío de Palavecino. Hipotéticamente, se le arreglaba el panorama a los cruzados.

El otrora enganche de Coquimbo emparejó la cancha, porque fue expulsado al 10′ del final, por una acción similar a la expulsión de Ramírez. El chequeo del VAR genera que el referí cambie su decisión y le muestre la roja al estudiantil. El partido finalizó con 10 jugadores por lado. A esas alturas, la UC resguardó la ventaja. Y lo consiguió.

Con los primeros tres puntos en el bolsillo, Católica tendrá su segunda presentación por la Copa de la Liga este miércoles 25 ante Ñublense, en Chillán.