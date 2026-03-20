La UC tiene fecha y hora para debut ante Boca en el Claro Arena: el fixture cruzado y de Coquimbo en la Copa Libertadores

Este jueves fue el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y los elencos nacionales conocieron a sus rivales. Coquimbo Unido y Universidad Católica tuvieron resultados dispares.

El conjunto aurinegro se enfrentará a Nacional, Universitario de Lima y Deportes Tolima. Por otro lado, los Cruzados quedaron en el “grupo de la muerte”, junto a Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.

El técnico de la UC, Daniel Garnero, se refirió en conferencia de prensa al sorteo. "Nos tocaron equipos grandes, que saben de esta competencia. Nosotros estamos en ese grupo de elencos con tradición y ganas de competir en este torneo. La localía va a ser muy importante. Debemos prepararnos para estar a la altura de la Copa Libertadores, que es muy exigente", mencionó.

El entrador Pirata, Hernán Caputto, también se refirió a su suerte. “Lo conversamos mucho con los jugadores y los dirigentes y es un grupo aceptable y no accesible, pues de la misma manera te pueden ver los demás”, declaró.

El orden de los partidos

El conjunto de la Franja tendrá su estreno en la competencia en el Claro Arena el 7 de abril a las 20:30 horas, al recibir a Boca Juniors por la primera fecha de la fase de grupos. Siete días después, deberán viajar a Belo Horizonte para chocar con los Raposa a las 19:00 horas.

Luego de disputar el clásico universitario ante Universidad de Chile, irán a Ecuador el 28 de abril a las 20:00 horas. El 5 de mayo chocarán de local contra los brasileños a las 22:00 horas. El 19 del mismo mes juegan contra los Canarios a las 20:30 horas y cerrarán visitando La Bombonera el 26 a las 20:30 horas.

Los de la cuarta región debutarán en casa contra los uruguayos a las 18:00 horas. Luego, el 14 de abril viajarán a Perú para chocar con los Cremas a las 22:00 horas. El trayecto más largo será a Colombia para verse con Tolima a las 22:00 horas.

En los enfrentamientos de vuelta, partirán de local contra los peruanos a las 20:00 horas y repetirán el lugar contra los colombianos a las 17:00 horas. En el Gran Parque Central visitarán a el Bolso para cerrar la fase de grupos a las 20:30 horas.