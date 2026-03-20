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    Copa Libertadores: mientras Coquimbo Unido sale airoso, la UC no tiene suerte y cae en el grupo más difícil

    En Luque, se realizaron los sorteos para determinar los grupos de las copas Conmebol. Los piratas tendrá que viajar a Uruguay, Perú y Colombia. Universidad Católica entró sin anestesia en el "grupo de la muerte" junto a Boca, Cruzeiro y Barcelona de Ecuador.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Foto: CONMEBOL

    Las miradas del fútbol continental se posaron este jueves en Luque. La sede de la Conmebol acogió la ceremonia de los sorteos de sus torneos de clubes: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Coquimbo Unido y Universidad Católica conocieron su horizonte en el certamen más relevante de la región.

    Con un discurso del paraguayo Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación, en medio de la ceremonia, en el cual presumió de los 10 años que lleva al mando de la entidad (“hemos transformado la historia”, dijo) y de los premios millonarios que se están entregando a los clubes a través de las competencias.

    El campeón nacional salió airoso. Tiene espacio como para competir. Coquimbo está en el grupo B con Nacional de Uruguay, Universitario de Lima y Deportes Tolima, que dejó fuera a O’Higgins en la fase 3.

    El panorama fue muy distinto para la UC. Los cruzados cayeron en el “grupo de la muerte”, el D, con Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil. La actividad comenzará en la semana del 8 de abril y la escuadra de Daniel Garnero debutará ante los xeneizes, en el Claro Arena.

    En el evento, se comunicó que el nuevo campeón de la Libertadores tendrá un premio, por ganar ese partido (en Montevideo), de 25 millones de dólares. En el caso de la Sudamericana, cuya final será en Barranquilla, el monarca recibirá US$ 10 millones.

    Grupos Copa Libertadores:

    Grupo A: Flamengo (BRA), Estudiantes (ARG), Cusco (PER), Indep. Medellín (COL)

    Grupo B: Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI), D. Tolima (COL)

    Grupo C: Fluminense (BRA), Bolívar (BOL), D. La Guaira (VEN), Indep. Rivadavia (ARG)

    Grupo D: Boca Juniors (ARG), Cruzeiro (BRA), U. Católica (CHI), Barcelona (ECU)

    Grupo E: Peñarol (URU), Corinthians (BRA), Ind. Santa Fe (COL), Platense (ARG)

    Grupo F: Palmeiras (BRA), Cerro Porteño (PAR), Junior (COL), Sporting Cristal (PER)

    Grupo G: Liga de Quito (ECU), Lanús (ARG), Always Ready (BOL), Mirassol (BRA)

    Grupo H: Indep. del Valle (ECU), Libertad (PAR), Rosario Central (ARG), U. Central (VEN)

    La Copa Sudamericana

    La primera parte del evento fue para la distribución de los grupos de la Copa Sudamericana, que contará con tres elencos nacionales: Palestino, Audax Italiano y O’Higgins.

    Coincidentemente, los tres deberán enfrentar a grandes de Brasil. El cuadro de Rancagua cayó en el grupo C, que tiene a Sao Paulo como cabeza de serie. Se añaden Millonarios y Boston River. Por su parte, los árabes quedaron en la zona F con Gremio de Porto Alegre siendo el más fuerte. Se completa con Montevideo City Torque y los argentinos de Riestra, que debuta a nivel internacional.

    En el lado de los itálicos, están en el grupo G con Olimpia (cuadro copero por excelencia), Vasco da Gama y Barracas Central, el equipo de Claudio ‘Chiqui’ Tapia, el polémico presidente de la AFA.

    Grupos Copa Sudamericana:

    Grupo A: América de Cali (COL), Tigre (ARG), Macará (ECU), Alianza Atlético (PER)

    Grupo B: Atlético Mineiro (BRA), Cienciano (PER), A. Puerto Cabello (VEN), Juventud Las Piedras (URU)

    Grupo C: Sao Paulo (BRA), Millonarios (COL), Boston River (URU), O’Higgins (CHI)

    Grupo D: Santos (BRA), San Lorenzo (ARG), D. Cuenca (ECU), Recoleta (PAR)

    Grupo E: Racing (ARG), Caracas (VEN), Independiente Petrolero (BOL), Botafogo (BRA)

    Grupo F: Gremio (BRA), Palestino (CHI), M. City Torque (URU), Riestra (ARG)

    Grupo G: Olimpia (PAR), Vasco (BRA), Audax Italiano (CHI), Barracas Central (ARG)

    Grupo H: River Plate (ARG), Bragantino (BRA), Blooming (BOL), Carabobo (VEN)

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    Más sobre:Fútbol internacionalCopa LibertadoresCopa SudamericanaLa UCCoquimbo UnidoUniversidad CatólicaAudax ItalianoPalestinoO'HigginsGrupos Copa Libertadores

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