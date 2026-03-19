Universidad de Chile pretende escuchar a sus hinchas. Los azules publican una encuesta de 39 consultas, en la que abordan una serie de elementos que van desde las características demográficas de sus seguidores hasta el sondeo respecto de las condiciones que esperarían de un eventual plan de membresías.

El instrumento fue difundido a través de las redes sociales del club estudiantil y está abierto para que pueda ser respondido por todos sus aficionados, en una señal de participación.

Aporte para mejorar el equipo: la insólita pregunta que Azul Azul les plantea a los hinchas de Universidad de Chile

Después de las 14 consultas que abordan la identidad de los aficionados, una segunda parte aborda el vínculo emocional entre los hinchas y el club y cómo siguen los partidos de los azules. Se les pregunta, por ejemplo, si adquirieron la indumentaria oficial del club y el eventual interés en adquirir productos oficiales del club. También el interés en seguir noticias y la plataformas para hacerlo. Además, se consulta por la mayor rivalidad, ofreciendo como opciones a todos los equipos que integran la Liga de Primera.

La consulta que Azul Azul les plantea a los hinchas de la U.

Sin embargo, la consulta más llamativa está bajo el título Interés en un Plan de Membresías. Aborda, directamente, la disposición a aportar adicionalmente para la estructura del plantel. “Para que el Club Universidad de Chile pueda invertir en la formación de equipos más fuertes y competitivos para sus competiciones, ¿estarías dispuesto/a realizar un aporte económico mensual que contribuya directamente a este objetivo?“, plantea. Las respuestas posibles son dos: Sí y No.

La siguiente está relacionada: con qué valor. Ahí, los rangos son cuatro, considerando un período mensual: hasta $ 25 mil; hasta $ 50 mil; hasta $ 75 mil; y más de $ 75 mil.