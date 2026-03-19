El millonario sueldo que recibirá Fernando Gago en la U

Universidad de Chile ya tiene fijado a su objetivo para tomar el mando del equipo. La salida de Francisco Meneghini del banco de la U dejó abierto el cupo que ahora la dirigencia intenta suplir.

Después de una reunión extraordinaria registrada este miércoles, Azul Azul determinó ir por Fernando Gago para que pueda retomar el objetivo de entrar en la pelea por el título del campeonato nacional como meta primaria.

Uno de los aspectos que convenció a la directiva fue la experiencia del argentino, lo que le facilitaría enfrentar al camarín donde destacan la presencia de Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas.

También por el cuerpo técnico con el que llegaría. Fabricio Coloccini fue su ayudante de campo en su último paso por Necaxa. El exdefensor también destaca por sus pasos por Boca Juniors, Atlético Madrid, entre otros. Su experiencia será clave para levantar al equipo.

Y para responder a todo lo que ofrece Gago, en la U están dispuestos a invertir una suma de US$ 1,5 millones en un contrato fijado hasta diciembre de 2027. Una cifra muy por encima de los 640.000 dólares que recibía Paqui Meneghini al mando de los azules.

El camarín de la U reacciona a las negociaciones

En la previa del duelo entre Universidad de Chile contra Deportes La Serena por la Copa de la Liga, Maximiliano Guerrero tomó la palabra y tuvo palabras para el exentrenador de Boca Juniors.

“La verdad que no sabemos mucho, no sé si es oficial, prefiero no hablar del tema porque no sabemos”, indicó en primera instancia.

Luego profundizó: “Fue un gran jugador, todos lo conocemos como jugador y como entrenador no sé mucho. No quiero hablar mucho del tema, pero compitió a gran nivel muchos años”.

Por otro lado, la prensa argentina reflejó el interés de la U por sellar la llegada del DT a Chile.

“TyC Sports, por ejemplo destacó que “Gago es el nuevo DT de un gigante de Sudamérica”.

En el interior de la nota agregaron que “la Universidad de Chile encontró a su nuevo entrenador y tiene apellido conocido en el fútbol sudamericano. Fernando Gago, ex técnico de Boca, Racing, Aldosivi, Chivas y Necaxa de México, se convierte en el sucesor de Francisco Meneghini al frente de los Azules. En las próximas horas viajará a Santiago para firmar su contrato, que lo ligará al club hasta diciembre de 2027”.

“Gago llega para reemplazar a Meneghini, también argentino y ex colaborador de Marcelo Bielsa, quien fue despedido tras un paso fugaz por el cargo. El DT había sido oficializado a fines de 2025 y apenas alcanzó a dirigir siete partidos: una victoria, cuatro empates y dos derrotas. Un balance insuficiente para las expectativas del club, que decidió no darle más tiempo y aceleró la búsqueda de un nuevo conductor”, añadieron.

“El panorama que encontrará el ex volante de la Selección Argentina no es sencillo. La U se ubica octava en la tabla del campeonato local y ya sufrió un golpe importante en este 2026: quedó fuera de la fase de grupos de la Copa Sudamericana al perder la clasificación ante Palestino. Dos frentes complicados que Pintita deberá recomponer desde su llegada”, complementaron.

Por su lado, Olé informó: “Tras su fructífero paso por Racing, la carrera como DT de Fernando Gago lleva un tiempo tratando de encontrar el rumbo adecuado; y quizás está sea su oportunidad. Tras unos meses de parate después de su último paso por México, Pintita tomará las riendas de un importante equipo de Sudamérica”.

“¿De qué equipo se trata? La U de Chile. El conjunto trasandino lleva algunos años lejos de sus épocas de máximo esplendor y ahora, tras la salida del argentino Francisco Meneghini -que duró apenas siete partidos- los azules apostaron por el ex deté de Boca para cambiarle la cara al equipo”, sumaron.