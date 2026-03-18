En reunión extraordinaria: Azul Azul se inclina por Fernando Gago para que asuma la banca de la U

Se acabó la búsqueda y comienza la negociación. Este miércoles, a las 10.30 horas, el directorio de Azul Azul sesionó de manera extraordinaria para determinar al reemplazante del despedido Francisco Meneghini. Tras una detallada exposición, Manuel Mayo, el gerente deportivo, fue facultado de manera unánime por la concesionaria para cerrar el arribo de Fernando Gago, según información recabada por El Deportivo. La idea es que asuma hasta diciembre del 2027, a cambio de US$ 1,5 millones.

La cita, que tuvo una duración de casi 60 minutos, presentó a la terna que el gerente deportivo escogió junto a la secretaría técnica. Eduardo Berizzo y Martín Lasarte eran los otros candidatos que, finalmente, no lograron convencer a la concesionaria.

Uno de los factores más valorados en la carta de Fernando Gago es el peso de su experiencia. Su recorrido le permitirá marcar presencia desde el primer día. De alguna manera, en Azul Azul asumen que sabrá llegar a jugadores con recorrido, como Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y Matías Zaldivia, entre otros. Algo que, según dicen desde La Cisterna, terminó pasándole la cuenta a Paqui.

Otro de los puntos clave es el cuerpo técnico de Fernando Gago. Fabricio Coloccini fue su ayudante de campo en su último paso por Necaxa. El exdefensor también destaca por sus pasos por Boca Juniors, Atlético Madrid, entre otros. Su experiencia será clave para levantar a un equipo que necesita ser campeón.

El preparador físico era una condición fundamental en la búsqueda del DT. Conocido es el trabajo de Roberto Luzzi, quien ha destacado en los procesos de Fernando Gago como técnico por tener a los jugadores a tope. Es un obsesionado por la balanza, aseguran conocedores de su trabajo. Todo esto, de alguna manera, ayudará a frenar la gran cantidad de lesionados que dejó el proceso de Fernando Meneghini.

El caso más delicado de los lesionados es el de Charles Aránguiz. El mediocampista sufrió un desgarro de durante el empate frente a Universidad de Concepción. En una primera evaluación médica se estableció que su recuperación podría extenderse hasta dos meses, aunque en el CDA esperan reducir ese plazo y apuntan a tenerlo nuevamente disponible en aproximadamente cinco semanas.

En ese mismo registro aparece también Matías Zaldivia, quien sufrió un desgarro, Octavio Rivero, quien deberá operarse y estará cerca de tres meses fuera de las canchas. Lucas Assadi y el defensor Bianneider Tamayo completan el listado.

De ahora en adelante, Mayo entra en el proceso de afinar los últimos detalles del contrato con Fernando Gago. Ambas partes, sin embargo, vienen conversando hace varios días. “Estamos muy avanzados”, dice una de las partes involucradas en la negociación.

Como futbolista, Gago luce un currículo de lujo: surgió en Boca Juniors y luego llegó hasta el Real Madrid. También militó en el Valencia y en la Roma. Sus problemas físicos conspiraron en contra de la consagración definitiva. Aún así, integró la selección argentina, con la que fue finalista en el Mundial de Brasil, en 2014, y en la Copa América de 2015.

Como técnico, Pintita también ha sido exitoso. Debutó en Aldosivi y tardó poco en dar el salto a Racing, uno de los grandes del fútbol argentino. En la Academia permaneció entre 2021 y 2023 y anotó dos títulos: el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2023. Al año siguiente, dio su primer salto al exterior, para sentarse en la banca del Guadalajara, donde cosechó un 54 por ciento de rendimiento.

El exvolante volvió a Boca Juniors en la nueva función. En la banca xeneize alcanzó un 64% de efectividad. Su última estación se produjo en el fútbol mexicano, donde el año pasado dirigió al Necaxa, con un 35% de productividad.