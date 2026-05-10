Imputado por violación en Macul queda en prisión preventiva: sujeto recibió amenazas
Otra expareja de la víctima se habría dirigido al domicilio del agresor, en donde disparó en su contra y le provocó lesiones. Por tanto, también se está investigando el delito de homicidio frustrado en su contra.
El pasado 5 de mayo la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones (PDI) concurrió hasta Macul después de que una mujer denunciara haber sido violada en su domicilio por su expareja.
Según relató el comisario Tomás Borquez de la Bicrim La Florida, el hombre ingresó al hogar de la víctima y tras una discusión la amenazó con un arma de fuego antes de atacarla sexualmente.
Más tarde, luego de que el imputado saliera de la casa y la mujer tomara contacto con familiares, llegó a su domicilio otra expareja de la víctima, quien premonido de un arma de fuego se dirigió hasta el domicilio del imputado a efectuar disparos hacia el domicilio de este.
“En ese contexto, concurre personal de Bicrim de La Florida al lugar, específicamente al domicilio del imputado por violación, ubicándole en éste, donde se procede a su detención y realizando diligencias pendientes a la ubicación de la persona que realizó disparos en su contra”, señaló el detective.
Según la fiscal de Flagrancia Oriente, Patricia Ibarra, el detenido fue recientemente formalizado y se decretó la prisión preventiva.
En paralelo, “se tomó conocimiento además de disparos que se habrían efectuado en contra de este imputado en la comuna de Macul, quien resultó con lesiones, por lo que también se está investigando un eventual delito de homicidio frustrado en su contra”.
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