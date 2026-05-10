Evacuaciones, cuarentenas y vigilancia internacional: lo último que se sabe del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

El operativo internacional para evacuar a los pasajeros y tripulantes del crucero MV Hondius comenzó este domingo en la isla española de Tenerife, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmara un brote de hantavirus asociado a la embarcación, que hasta ahora deja tres fallecidos y ocho casos vinculados.

Las autoridades españolas activaron un amplio despliegue sanitario para realizar el desembarco sin contacto con la población local, mientras distintos países europeos y Estados Unidos coordinan vuelos de evacuación, vigilancia epidemiológica y cuarentenas para cerca de 150 personas que iban a bordo.

Desembarco en Tenerife

El barco, perteneciente a la empresa Oceanwide Expeditions, llegó a aguas cercanas a Canarias luego de permanecer varios días bajo monitoreo sanitario internacional.

Las autoridades españolas recalcaron que el desembarco fue diseñado para impedir cualquier contacto entre los ocupantes del crucero y la población local. El director general de Salud Pública de España, Pedro Gullón, explicó que “la operación la hemos diseñado de tal forma que no tenga contacto con la población local”.

“Las propias personas que están en el barco van directas desde el barco hacia autobuses y directos al avión”, afirmó Gullón, agregando que las zonas fueron segregadas y que el personal desplegado utiliza equipos de protección completos durante el procedimiento.

Evacuaciones, cuarentenas y vigilancia internacional: lo último que se sabe del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

Qué se sabe del brote

La OMS confirmó hasta ahora ocho casos vinculados al brote, incluyendo seis confirmados y dos sospechosos o probables, además de tres personas fallecidas.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, entre las víctimas fatales se encuentran una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán.

Las investigaciones apuntan a que el virus involucrado corresponde al virus Andes, una variante sudamericana del hantavirus que, a diferencia de otras cepas, puede presentar transmisión limitada entre personas.

El crucero inició su expedición el pasado 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, realizando una travesía por sectores australes y antárticos. Actualmente se investiga si el origen del brote pudo estar relacionado con una exposición ocurrida en Argentina o Chile.

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Países activan protocolos

Estados Unidos confirmó que al menos 17 ciudadanos estadounidenses están entre los evacuados y serán sometidos a vigilancia epidemiológica y cuarentenas preventivas.

Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda y Países Bajos también coordinaron vuelos para evacuar a sus ciudadanos desde Tenerife, mientras algunos gobiernos europeos anunciaron confinamientos controlados y seguimiento médico.

Según las recomendaciones sanitarias conocidas, los evacuados deberán cumplir una cuarentena recomendada de 42 días, debido al periodo de incubación asociado al virus.

Evacuaciones, cuarentenas y vigilancia internacional: lo último que se sabe del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius Tendencias / La Tercera

El futuro del barco

Una vez concluido el desembarco, el MV Hondius continuará rumbo a Países Bajos, donde será sometido a un proceso completo de desinfección y revisión sanitaria.

La llegada del crucero a Tenerife también generó preocupación entre trabajadores portuarios. Durante los últimos días, estibadores se manifestaron en Santa Cruz de Tenerife ante el eventual riesgo sanitario asociado al arribo de la embarcación.

Pese a ello, la OMS ha insistido en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo y ha descartado un escenario comparable al covid-19, aunque mantiene monitoreo permanente sobre todos los pasajeros y tripulantes del crucero.