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    Maximiliano Guerrero y la llegada de Fernando Gago a la U: “Fue un gran jugador, pero como entrenador no sé mucho”

    El futbolista de Universidad de Chile se refirió a la llegada del exentrenador de Boca Juniors al banco de la U.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile entra en un periodo de definiciones. Este miércoles el directorio de Azul Azul evaluó una terna de entrenadores propuesta por Manuel Mayo.

    Entre ellos apareció el nombre de Fernando Gago quien a fin de cuentas fue el elegido para arreglar su llegada. La idea es que asuma hasta diciembre de 2027 a cambio de US$ 1,5 millones.

    Poco después de la reunión, Maximiliano Guerrero enfrentó a los medios en una conferencia de prensa donde fue consultado sobre el exentrenador de Boca Juniors.

    La verdad que no sabemos mucho, no sé si es oficial, prefiero no hablar del tema porque no sabemos”, indicó en primera instancia.

    Luego profundizó: “Fue un gran jugador, todos lo conocemos como jugador y como entrenador no sé mucho. No quiero hablar mucho del tema, pero compitió a gran nivel muchos años”.

    En la oportunidad, también tuvo palabras para evaluar el trabajo de John Valladares como DT interino hasta que se concrete la firma del nuevo adiestrador.

    “Con el profe hemos entrenado súper bien, tenemos la confianza. Él viene de las inferiores, conocía a más de alguno del plantel. Nos entrega las herramientas para poder buscar la victoria”, señaló.

    “Todos estamos preparados para jugar en cualquier posición. El profe Paqui nos preparaba para hacerlo bien, si bien no se dieron los resultados. Es pura casualidad que ahora se dio con el 4-3-3, porque nos preparamos siempre de lo mejor”, explicó.

    También destacó el último triunfo contra Coquimbo Unido que significó un golpe anímico para el plantel que llegaba golpeado tras la salida de Francisco Meneghini. “Con una victoria, el equipo se siente mucho mejor. Uno siempre quiere ganar. Ahora afrontamos de buena forma la Copa de la Liga”.

    “Esperamos hacer un buen partido, hemos analizado bien al rival, así que creemos que nos llevaremos los tres puntos”, concluyó haciendo referencia al duelo que deberán sostener contra Deportes La Serena en la nueva competencia nacional.

    La Copa de la Liga

    El torneo que está próximo a empezar tendrá entre sus primeros encuentros el choque entre Universidad de Chile y Deportes La Serena este viernes 20 de marzo en el Estadio Nacional.

    Los participantes son los 16 elencos de Primera División, distribuidos en cuatro grupos de cuatro elencos cada uno. Los cabezas de serie son los que finalizaron en los cuatro primeros lugares del último Torneo Nacional: Coquimbo Unido, Universidad Católica, O’Higgins y Universidad de Chile.

    Los ganadores de cada grupo avanzarán a las semifinales. El líder de la zona A se medirá con el vencedor del D, mientras que la otra llave será entre los primeros de los grupos B y C. Esta instancia se disputará en partidos de ida y vuelta. La final será a partido único. El monarca de la Copa de la Liga tendrá como premio ser Chile 3 en la Copa Libertadores de 2027, además de acceder a la Supercopa.

    Grupos de la Copa de la Liga

    Grupo A

    • Coquimbo Unido
    • Colo Colo
    • Huachipato
    • Deportes Concepción

    Grupo B

    • Universidad Católica
    • Cobresal
    • Ñublense
    • Universidad de Concepción

    Grupo C

    • O’Higgins
    • Palestino
    • Deportes Limache
    • Everton

    Grupo D

    • Universidad de Chile
    • Audax Italiano
    • Unión La Calera
    • Deportes La Serena
    Más sobre:FútbolUniversidad de ChileLa U

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