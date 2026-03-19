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    Claudio Borghi arremete contra Ricardo Gareca tras sus burlas sobre la Roja

    El Bichi no se guarda nada tras las declaraciones del Tigre, quien aseguró que en Perú lo quieren por dejar a la selección chilena colista de las Eliminatorias.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Claudio Borghi arremete contra Ricardo Gareca tras sus burlas sobre la Roja. Fotos: Photosport

    Ricardo Gareca todavía analiza su paso por la Roja. Ahora lo hace recordando su proceso anterior, el que fue exitoso: en Perú. El Tigre asegura que los fanáticos del combinado Bicolor hoy valoran más su trabajo, ya que ven el fracaso en Chile como un añadido.

    “La gente (en Perú) me quiere ahora más, como dirigí la selección de Chile, terminamos últimos, pensaban que lo hice a propósito”, señaló el técnico transandino en el programa La Sustancia.

    Aun así, el argentino hace una acotación positiva sobre su paso por Santiago. “Me trataron muy bien y tengo un gran respeto por Chile, no me salieron los resultados”, comentó.

    Al mando de la Selección, Gareca cosechó una victoria, cuatro empates y ocho derrotas en partidos oficiales, entre Eliminatorias y Copa América.

    La respuesta de Borghi

    En Chile no cayeron bien sus palabras. Claudio Borghi, quien también tuvo un complicado paso por la Roja, no se tomó bien las declaraciones del Bichi.

    “Muy mal, porque cuando te va mal, tienes que ser respetuoso con la gente. Si a Gareca o cualquier otro técnico no le hubiesen pagado o lo hubiesen tratado mal…”, dijo en el programa Picado TV.

    El exDT asegura que el tono no importa en la discusión. “Quizás es un chiste de mal gusto, pero no me parece para nada la declaración”, enfatizó.

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