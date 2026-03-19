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    Copa Libertadores 2026: Coquimbo y la UC conocen a sus rivales en un torneo con más sombras que luces para los chilenos

    El campeón pirata y el vice cruzado conforman el Bombo 3 del sorteo de la fase grupal la competición. Audax tiene el mejor rendimiento histórico porcentual, entre 22 chilenos.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Coquimbo Unido y la UC son los representanets chilenos en la fase grupal de la Libertadores 2026. FOTO: Photosport. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

    Comienza en propiedad la Copa Libertadores. Con el sorteo de la edición de 2026, la sexagésima séptima de la historia, los 32 equipos conocerán a sus rivales en los ocho grupos que conforman la competición. Una fase que solo tendrá dos equipos chilenos: el campeón Coquimbo Unido y el segundo Universidad Católica, después de que Huachipato y O’Higgins no lograran avanzar desde las rondas preliminares.

    Pero la historia de las escuadras nacionales en el máximo torneo a nivel de clubes es extensa. Desde la primera edición, en 1960, cuando Universidad de Chile fue el único competidor tras ganar el título de 1959, son 22 los clubes de este lado del planeta los que disputaron al menos un partido en esta competencia internacional.

    Largo registro que incluye varios hitos históricos. Respecto del rendimiento entre los puntos ganados y los puntos posibles, el mejor de todos los representantes chilenos es Audax Italiano con un 50%. La escuadra de La Florida disputó tres temporadas, incluso, en 2008 consiguió 11 puntos y quedó tercera, eliminada en la fase grupal.

    Segundo está Cobreloa, club que participó en 13 versiones en las que disputó 105 encuentros, con una performance de 47,3%. Lo sigue muy de cerca Magallanes, escuadra que solo participó en dos ocasiones, aunque con un 46,6%. Entre los equipos más grandes, el de mejor registro es Colo Colo que está cuarto con un 46,1%.

    Sin embargo, el logro específico más importante es el título que consiguieron los albos 1991, después de arribar a su segunda final luego de perder la definición en el ’73. Los loínos decidieron la corona en el ’81 y ’82, aunque perdieron ante Flamengo y Peñarol, respectivamente. Los otros equipos que disputaron la final fueron Unión Española que cayó ante Independiente en el ’75 y Católica que perdió ante Sao Paulo, en 1993.

    En otro apartado de esta bitácora está la mayor cantidad de participaciones pertenece a Colo Colo que, tras la compleja edición del Centenario en 2025, sumó 38 veces en la máxima justa del fútbol de clubes de la Conmebol.

    Tras los albos se encuentran los cruzados, que en esta versión suman su treintena de apariciones, seguidos por la Universidad de Chile con 26. El doble de las que tienen calameños e hispanos, ambas instituciones que ahora militan en la Primera B, pero que también escribieron capítulos notables.

    Una nueva aventura

    A las 20:00 horas de Chile en Luque, Paraguay, tendrá lugar el sorteo de los grupos para esta versión de la Copa. En esa instancia, ambos equipos chilenos conocerán sus rivales, viniendo del Bombo 3 de entre los cuatro que conforman la definición, zonas que se agrupan de acuerdo al ranking de clubes de la Conmebol.

    En el 1, tal como ordena esta clasificación, asoman las instituciones más poderosas. Acá aparece el campeón Flamengo, además de sus compatriotas de Palmeiras y Fluminense; también Boca Juniors de Argentina, los uruguayos de Peñarol y Nacional, además de los ecuatorianos de Liga de Quito e Independiente del Valle.

    En el Bombo 2 están los brasileños de Cruzeiro y Corinthians, los paraguayos de Libertad y Cerro Porteño, los equipos transandinos de Lanús y Estudiantes de La Plata, además del Bolívar de Bolivia y Universitario de Perú. Todos ellos posibles rivales de los clubes nacionales.

    Respecto del favoritismo al título 2026 en los sitios de pronósticos deportivo, el monarca Mengao es el principal candidato con un coeficiente de 4.00 por cada dólar apostado, seguido de Palmeiras (5.50) y Cruzeiro (9.00). En los nacionales, la UC está en el vigésimo primer puesto con un factor de 101.00 y los piratas están en el 27° lugar con 201.00.

    Los bombos

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