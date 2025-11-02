OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
El Deportivo

El tesoro más grande de los piratas: Coquimbo Unido es el campeón del fútbol chileno por primera vez en su historia

El cuadro pirata consigue su logro más relevante en 67 años de existencia. El triunfo sobre Unión La Calera es el corolario para una campaña sencillamente extraordinaria, superando el 80% de rendimiento. El éxito aurinegro también es la reivindicación del entrenador chileno. Después de nueve años, un DT local, encarnado hoy en Esteban González, levanta la copa.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Coquimbo Unido es el campeón de la Liga de Primera 2025. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

En sus 67 años de existencia, Coquimbo Unido siempre esperó un día como el domingo 2 de noviembre de 2025. No hay nada más esplendoroso para un club de fútbol cuando se convierte en campeón. Y cuando sucede por primera vez, la sensación es mucho más especial. Las vitrinas aurinegras le hicieron espacio al trofeo del Huemul de Plata, que desde ahora en adelante es el tesoro más preciado de los piratas.

Era una cuestión de tiempo la consagración coquimbana, producto de su notable campaña y la distancia que le sacó al resto. Faltaba completar el párrafo final de una historia tan brillante como sorprendente. Eso se produjo con un estadio a tablero vuelto. 18 mil espectadores repletaron el Francisco Sánchez Rumoroso para ver algo único y, quizás, irrepetible: ver a Coquimbo Unido campeón de Primera División. El triunfo sobre La Calera (2-0) sirvió de escalera, para alcanzar una estrella inédita y muy merecida.

Estaba todo dado para una gran fiesta. Como era de suponer, el duelo comenzó con tensión y nerviosismo, y una dosis de ansiedad, para no fallar en la última milla. Era un partido con más corazón que cabeza. Un ejemplo de aquello sucedió en los 11′, cuando Diego Sánchez, pilar del equipo, tuvo una salida inexplicable de su arco. Entre descoordinación y nervios.

Pero todo se tranquilizó con el gol de Cecilio Waterman. En los 20 minutos, el panameño desató un éxtasis en el estadio, una explosión que era signo de lo importante que se estaba consiguiendo. El delantero se libera de la marca de Brunet y anticipa en el primer palo, conectando un centro de Cornejo. En estas circunstancias, la táctica importa poco, estando tan cerca del objetivo.

Si el juego era favorable para Coquimbo desde el resultado, el panorama se hizo más amigable todavía porque antes del descanso se fue expulsado el calerano Christopher Díaz, luego de la revisión del VAR por una agresión en contra de Martín Mundaca. Una larga ceremonia acabó con la tarjeta roja para el lateral cementero. O sea, estaba todo dado para que este domingo se cerrara un círculo virtuoso.

Waterman abrió el marcador para Coquimbo. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El desarrollo del complemento daba la impresión de que el local no corría riesgo alguno. Controló las acciones y La Calera tampoco hizo méritos como para complicar a la retaguardia aurinegra. Todo se desató en los 75′, cuando Benjamín Chandía marcó el 2-0 con un zurdazo. Era cuestión de minutos levantar la copa. En los 86′, un tiro libre de Matías Palavecino (el director de una orquesta muy afinada) hizo el tercero, pero se anuló. Daba lo mismo, porque la corona estaba puesta.

Los hitos de Coquimbo

La campaña de Coquimbo tiene varios hitos. Apunta, nada menos, a ser el mejor campeón de torneos largos en este siglo. Supera el 80% de rendimiento, con cuatro fechas por delante. Es el 17º campeón distinto en la Primera División criolla. Luego de 10 años, hay un ganador inédito en la categoría de honor, desde la consagración de Cobresal en 2015. En torneos largos, hay que retroceder 45 años, cuando Cobreloa ganó en 1980 su primera corona.

El artífice de esta copa es Esteban González, quien devuelve a un sitial de vanguardia a los técnicos nacionales. Después de nueve años, un entrenador chileno es campeón del Torneo Nacional. El último había sido Mario Salas, en 2016, con la UC.

En 1991, con José Sulantay, los aurinegros fueron subcampeones. Posteriormente, en el Apertura 2005, se llegó a una final de la mano de Raúl Toro, pero no se logró la copa. Pasaron 20 años desde aquella definición, ante Unión Española, para que Coquimbo Unido se encontrara cerca de la gloria. Y ahora no desaprovechó la oportunidad. Salud al campeón. El fútbol chileno se tiñe de amarillo y negro.

Ficha del partido

Coquimbo Unido 2: D. Sánchez; F. Salinas, B. Cabrera, M. Fernández, J. Cornejo (81′, S. Cabrera); S. Galani, A. Camargo (81’, S. Cordero); C. Zavala (86′, A. Azócar), M. Palavecino, M, Mundaca (46′, B. Chandía); y C. Waterman (64′, N. Johansen). DT: E. González.

U. La Calera 0: J. Peña; C. Díaz, J. Saldías, N. Brunet, D. Ulloa; C. Moya (76′, E. De los Santos), J. Méndez (46’, F. Tomarelli), A. Álvarez; K. Méndez (81′, L. Benegas), S. Sáez (81’, I. Mesías) y M. Hiriart (46′, F. Lobos). DT: M. Cicotello.

Goles: 1-0, 20′, Waterman, conecta un centro bajo de Cornejo; 2-0, 75′, Chandía, con un zurdazo bajo.

Árbitro: F. Jiménez. Amonestó a Waterman (COQ); Ulloa, Brunet, Benegas, Lobos (ULC). En los 45′+7, expulsa a Díaz (ULC) por agresión, tras revisión del VAR.

Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Asistieron 18.000 personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.

Lee también:

Más sobre:Fútbol nacionalCoquimbo UnidoUnión La CaleraLiga de PrimeraEsteban GonzálezCoquimboCampeón del fútbol chileno

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Rusia reconoce contactos con Venezuela sobre eventual ayuda en medio de escalada militar de Trump contra Maduro

Secretario de Defensa de EE.UU. restringe a militares discutir con el Congreso los ataques a narcolanchas sin aprobación previa

Milicias de Hamas entregan tres cadáveres de rehenes israelíes

Las recomendaciones del director general de la AFP de Principal en México para la implementación de los fondos generacionales en Chile

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días

Oro y mármol en el baño Lincoln: Trump anuncia nueva remodelación en la Casa Blanca

Lo más leído

1.
10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

2.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

3.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

4.
Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

Incendio en tres viviendas deja a un hombre fallecido y 15 damnificados en Caldera
Chile

Incendio en tres viviendas deja a un hombre fallecido y 15 damnificados en Caldera

La Florida celebra 126 años con festival itinerante de arte y cultura gratuito en sus barrios

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

Las recomendaciones del director general de la AFP de Principal en México para la implementación de los fondos generacionales en Chile
Negocios

Las recomendaciones del director general de la AFP de Principal en México para la implementación de los fondos generacionales en Chile

Grau por rechazo del Presupuesto: “Chile Vamos ha tomado la lógica de Republicanos y espero que después de la elección retome una actitud más dialogante”

La aventura neoyorquina de Corbo, Hurtado y Larraín

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días
Tendencias

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes

La locura del camarín pirata: “Nadie se imaginaba que íbamos salir campeones, en una región que siempre cuesta ganar”
El Deportivo

La locura del camarín pirata: “Nadie se imaginaba que íbamos salir campeones, en una región que siempre cuesta ganar”

La revancha de Matías Palavecino, la gran figura del campeón del fútbol chileno

Trabaja como Chino: la clave del éxito de Esteban González, el líder de Coquimbo Unido

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”
Cultura y entretención

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Luis Jara lanza su primer libro autobiográfico: “Acá no hay arrepentimiento de nada”

El último acto de Héctor Noguera, un apóstol de la cultura chilena

Rusia reconoce contactos con Venezuela sobre eventual ayuda en medio de escalada militar de Trump contra Maduro
Mundo

Rusia reconoce contactos con Venezuela sobre eventual ayuda en medio de escalada militar de Trump contra Maduro

Secretario de Defensa de EE.UU. restringe a militares discutir con el Congreso los ataques a narcolanchas sin aprobación previa

Milicias de Hamas entregan tres cadáveres de rehenes israelíes

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”