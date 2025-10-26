SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

El exentrenador analiza con El Deportivo las claves del equipo que está a las puertas de su primera estrella. “Es un justo campeón”, dijo el subcampeón en el Apertura 2005, aunque advierte que “deberán llevar cuatro o cinco refuerzos para rendir en la Copa Libertadores”.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
El extécnico de Coquimbo Unido Raúl Toro criticó al DT pirata Esteban González. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Raúl Toro escribió una parte importante en la historia de Coquimbo Unido. Hace poco más de dos décadas, el santiaguino llevó al equipo a la final del Torneo de Apertura 2005, instancia en la que el equipo del Norte Chico cayó ante Unión Española. Desde su retiro como técnico, el exmediocampista analiza las virtudes del equipo pirata. “Es un justo campeón”, asegura, a la vez que destaca la columna vertebral del equipo es la clave del éxito de esta inédita corona.

¿Cómo ve a este Coquimbo Unido?

No es un equipo que tiene grandes figuras, pero la figura es el juego colectivo y eso es lo que más me agrada de Coquimbo Unido. La figura de Coquimbo Unido es el equipo. Se matan para recuperarla cuando un compañero comete un error, por ir a salvarlo. Veo el equipo muy cohesionado. Juegan todos los partidos iguales. Nunca lo vi ganando 5-0, 6-0 o 4-1… siempre 2-1, 1-0, bien apretado todo. Siempre he dicho que el fútbol es un juego colectivo. Y en la medida que todos se entiendan bien, que todos sean verdaderos compañeros y se quieran dentro de la cancha, ese equipo va para adelante.

¿Cuáles son las claves de este éxito?

Primero, tiene un buen arquero. Un arquero serio. De repente se manda alguna locura, pero es un buen portero. Tiene un central sobrio como Fernández, quien estuvo en Audax Italiano por varios años, serio. Tiene volantes que cumplen su misión y un delantero como Waterman, quien en cualquier momento te hace un gol, que corre y que marca y no deja salir a los defensas. En el fondo yo lo enmarco en que es un juego colectivo. Por ejemplo, Sebastián Galani no es un jugador veloz, Palavecino tampoco, pero es el más talentoso.

¿Cuál es la estrella del equipo?

Para mí es todo. Porque Galani hace una buena tarea defensiva, porque Matías Zepeda también, lo mismo el lateral derecho Francisco Zepeda, los centrales los dos son fuertes, nunca queda uno mal parado, cuando queda mal parado el otro siempre lo está socorriendo. Más que la velocidad, es la manera de manejar el tiempo dentro del partido, las pausas, el momento de atacar y de defender. La base es tener una buena columna: un arquero, un buen central, un buen volante de contención, un buen volante de creación y un buen atacante. En este caso son Sánchez, Fernández, Galani, Palavecino y Waterman. Es un equipo fuerte como conjunto y eso es invaluable.

¿Es un justo campeón?

Claro, ellos no tienen la culpa de que los refuerzos de Colo Colo no funcionaran, tampoco que la U esté jugando Copa Sudamericana o Copa Libertadores y estén metidos en eso, con la cabeza en eso. Coquimbo Unido hizo la tarea y empezaron a sumar, a sumar, a sumar, y cuando se dieron cuenta, ya llegaban 6 puntos arriba, después llegaban 9 puntos y 12 puntos. A mí me tocó ir porque me homenajearon hace dos semanas juntaron a todos los dirigentes del año 2005, cuando disputamos la final contra Unión Española, homenajearon a los jugadores y a mí como director técnico. Tienen un complejo deportivo con un hotel que ni la ANFP tiene, que se llama Generación 2005 por ese hito. Uno tampoco puedo ser tan egoísta, todo lo contrario. Nosotros estuvimos a punto de salir campeón y no lo pudimos hacer, ellos lo harán.

Raúl Toro criticó al actual DT de Coquimbo Unido. FOTO: Photosport Martin Thomas/Photosport

¿Este equipo se puede internacionalizar, puede hacer una buena Copa Libertadores?

Bueno, esa es la tarea que tienen. Deberán contratar a unos 4 o 5 jugadores de categoría, porque no es lo mismo. Coquimbo Unidos estuvo hace cinco años en la semifinal de la Copa Sudamericana… me llamaban los periodistas, yo les decía que se preocuparan del campeonato. No tenían plantel para dos torneos y el equipo cayó a la segunda división.

¿Qué opina del técnico Esteban González?

No me gusta hablar mucho de los técnicos. Mira, lo que han hecho, por la cantidad de puntos que han logrado, por todo, por la tranquilidad que le dieron al plantel, está muy bien. Pero no olvidemos que este proceso lo empezó el Nano Díaz, después de una primera rueda muy buena, hizo una segunda mala y tuvo que salir. Sin embargo, cuando uno como ayudante técnico, un técnico te lleva a un equipo y después este DT se va, tienes que irte con él y no quedarte ahí. Ojo, que yo tampoco conozco a Fernando Díaz.

¿Usted cree que fue una deslealtad?

Claro, son deslealtades que pasan en el fútbol. Y en el fútbol eso se ventila, pero acá no pasó absolutamente nada. Entonces eso es lo único que tengo que decir del técnico. Lo demás, es un entrenador tranquilo, no sé yo cómo trabajará, porque es nuevo, lleva recién un año trabajando en primera. Yo creo que le ayuda mucho Miguel Pinto, el exarquero de la U.

¿Entonces, parte de este título también es del Nano Díaz?

Claro, en el fondo ellos empezaron el proyecto y después se cayó por una mala campaña de una segunda rueda, igual deberían agradecérselo los dirigentes. Pero tú sabes que siempre cuando los técnicos salen de buena manera.

¿Cómo es la hinchada de Coquimbo Unido?

Se merece un título como este, es muy fanático. Es una buena plaza para el fútbol.

Lee también:

Más sobre:FútbolLT DomingoLiga de PrimeraRaúl ToroEntrevistaCoquimbo UnidoEsteban GonzálezFernando Díaz

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Al menos 12 heridos deja un ataque de drones rusos contra edificios residenciales de Kiev

Niño de 11 años muere tras caer desde un décimo piso en Las Condes

Trump anuncia aumento del 10% en aranceles a Canadá

Tormenta tropical Melissa se convierte en huracán y amenaza al Caribe

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo más leído

1.
Cristián Campos presenta demanda contra Raffaella Di Girólamo y la Fundación para la Confianza

Cristián Campos presenta demanda contra Raffaella Di Girólamo y la Fundación para la Confianza

2.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

3.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

4.
Temblor hoy, sábado 25 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 25 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Océano Pacífico

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Cómo excusarse de ser vocal de mesa en las elecciones del 16 de noviembre

Cómo excusarse de ser vocal de mesa en las elecciones del 16 de noviembre

Niño de 11 años muere tras caer desde un décimo piso en Las Condes
Chile

Niño de 11 años muere tras caer desde un décimo piso en Las Condes

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio ocurrido en La Serena durante una riña

¿Las personas o las cosas?
Negocios

¿Las personas o las cosas?

Patricio Contesse, diez años después

La segunda C: contribución

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas
Tendencias

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

El caso de la niña de 5 años que cayó de un crucero de Disney y sobrevivió

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

Director ejecutivo del COL de la Copa del Mundo Sub 20: “La FIFA nos dijo que nos atreviéramos a organizar un Mundial adulto”
El Deportivo

Director ejecutivo del COL de la Copa del Mundo Sub 20: “La FIFA nos dijo que nos atreviéramos a organizar un Mundial adulto”

Una nueva polémica de Lamine Yamal enciende la visita de Barcelona al Madrid en un duelo clave

Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Cultura y entretención

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo que pasa, lo que queda

Al menos 12 heridos deja un ataque de drones rusos contra edificios residenciales de Kiev
Mundo

Al menos 12 heridos deja un ataque de drones rusos contra edificios residenciales de Kiev

Trump anuncia aumento del 10% en aranceles a Canadá

Tormenta tropical Melissa se convierte en huracán y amenaza al Caribe

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal