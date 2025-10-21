La calculadora de la espera pirata: qué necesita Coquimbo Unido para ser campeón en la Liga de Primera

Coquimbo Unido vence a Colo Colo en el Francisco Sánchez Rumoroso y da otro paso hacia un logro histórico. El equipo de Esteban González se acerca decididamente al primer título en Primera División de la institución nortina. Lo dicen la tabla de posiciones y, en gran medida, el sentido común: que los piratas dejen escapar la oportunidad es, en función de su rendimiento y hasta de las probabilidades, virtualmente imposible.

Después del triunfo sobre los albos, el equipo nortino tiene 59 puntos. Le saca 14 a Universidad Católica, que figura en el segundo puesto de la tabla, a la espera de lo que pueda hacer Universidad de Chile, que puede llegar a la misma cifra si vence a Everton en el duelo aplazado por la compleja situación que vivieron los laicos en la revancha ante Independiente, por la Copa Sudamericana.

Los aurinegros dependen de sí mismos. Les restan seis partidos por disputar: en la 25ª fecha visitarán a O’Higgins; en la siguiente recibirán a La Calera; en la 27ª irán a La Cisterna para enfrentar a Palestino; en la 28ª animarán el clásico ante Deportes La Serena; en la penúltima jornada visitarán a la U y en la trigésima, enfrentarán en casa a Unión Española.

¿Qué debe pasar para que los aurinegros abrochen su primera corona? En la práctica, que mantengan la solidez que han exhibido en el actual certamen, que se grafica en una racha envidiable: suman 12 triunfos consecutivos que explican, en gran medida, el sitial de privilegio que ostentan.

El festejo de Coquimbo Unido después e ganarle a Colo Colo (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

En lo matemático, con cinco puntos más asegurarán la corona, independientemente de lo que ocurra con sus rivales más cercanos. Es decir, les bastarían un triunfo y dos empates. La opción más directa y, a la luz del rendimiento, plenamente factible, es que consigan dos victorias.

En lo práctico, incluso, el panorama es más alentador, porque el escenario ideal adelantaría las celebraciones para la próxima jornada. Si los piratas vencen a los celestes, terceros en la tabla, ya los superarían por 18 puntos, con los que los sacarían de carrera. Ese duelo está programado para el sábado 25, a las 20.00 horas.

En ese caso, las miradas se trasladarán al Clásico Universitario: una igualdad en ese tradicional duelo les permitiría sobrepasar por 16 unidades a la UC y 19 a la U, aunque los azules tengan un partido menos, por el duelo ante Everton. El choque entre cruzados y azules será el domingo 26, a las 12.30 horas, en el Claro Arena. Es decir, los coquimbanos estarán pegados a la televisión para seguir las alternativas del choque entre las escuadras de Daniel Garnero y Gustavo Álvarez y, en el mejor de los casos, celebrar a distancia.

“Esto es una locura”

Los jugadores aurinegros celebraron efusivamente la victoria sobre los albos. Por la importancia del duelo y por la necesidad de compartir la alegría con una ciudad que está convulsionada con la posibilidad de ceñirse la primera corona. Bastan dos datos para confirmar la locura que se vive en el puerto: la ciudad, cuyo alcalde es Ali Manouchehri, exzaguero del equipo, está embanderada con los colores del club y para el duelo ante el Cacique la dirigencia que preside Jorge Contador tuvo que disponer cuatro mil entradas adicionales después de que las 11.600 iniciales fueran rápidamente adquiridas por los fanáticos. El edil, de hecho, apareció en una imagen junto a su hermano Daniel y el exvolante Carlos Carmona celebrando la victoria sobre los albos.

En el plantel, valoraron la victoria. “Lo pasamos mal en el primer tiempo, pero este es un grupo guerrero y hay una calidad inmensa en muchos jugadores, los cuales hacen la diferencia. Por eso, estamos muy contentos con el triunfo. Es un paso importante para el objetivo”, declaró Bruno Cabrera, quien se convirtió en héroe al vencer a Fernando de Paul para marcar el único tanto del compromiso.

El transandino reflejó el ambiente que rodea al equipo. “Los hinchas están locos y siempre nos han acompañado. En las buenas y en las malas. Siempre son así. La gente tiene una ilusión total y nosotros también. Esto es una locura”, sentenció.