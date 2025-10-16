La locura no para: hinchas de Coquimbo Unido agotan las cuatro mil entradas adicionales para el duelo ante Colo Colo

Coquimbo se prepara para un fiesta. La alusión es a la ciudad que cobija a Coquimbo Unido, el líder del fútbol chileno, que se encamina a una gesta histórica: quedarse con el primer título nacional de su existencia. El equipo aurinegro recibe este domingo a Colo Colo, en el Francisco Sánchez Rumoroso y la ciudad está enloquecida. No por la presencia alba, sino por la campaña de la escuadra de Esteban González, que, a siete fechas del final de la Liga de Primera, les saca 14 puntos de ventaja a Universidad de Chile y Universidad Católica, sus escoltas.

El partido entre albos y piratas se jugará a tablero vuelto. Los hinchas aurinegros volvieron a agotar las entradas para el compromiso.

El martes, la dirigencia que encabeza Jorge Contador se había visto obligada a realizar un trámite: solicitar a las autoridades la ampliación del aforo para el compromiso ante los albos. Los hinchas aurinegros habían agotado las 11.600 localidades que, inicialmente, se habían puesto a disposición para el compromiso.

En ese contexto, se iniciaron las gestiones para conseguir la autorización para vender nuevas 3.900 localidades, en la habilitada galería Sur del recinto.

En ambos casos, solo estaba permitida la asistencia de público local y, por contrapartida, expresamente prohibido el ingreso de personas con cualquier elemento distintivo relacionado con el Cacique.

Cecilio Waterman, pieza clave en Coquimbo Unido

La efervescencia en torno al conjunto nortino provocó que el fenómeno se repitiera: este jueves se agotaron los boletos adicionales que se habían dispuesto a través del sistema Ticketplus, en una clara muestra del ambiente que reina en la ciudad porteña.

En materia de seguridad, está previsto que unos 150 guardias participen en el dispositivo de control del espectáculo.

La fórmula

Paralelamente, el equipo de Esteban González trabaja en la preparación del duelo. El puntero del torneo no juega desde el 12 de septiembre, cuando venció en casa a Ñublense.

El entrenador empieza a delinear la alineación que enfrentará a los albos. Según los últimos aprontes, el estratega se inclinará por Sánchez; Salinas, Fernández, Cabrera y Cornejo; Zepeda, Galani; Zavala, Palavecino; Cabrera y Waterman.