Coquimbo Unido amplía el marco para su fiesta: aumenta aforo para recibir a Colo Colo

Coquimbo Unido amplia el marco para su fiesta. Los piratas consiguen el permiso de las autoridades para poner nuevas localidades a disposición de los fanáticos para el encuentro que sostendrán ante Colo Colo, este domingo, a las 12.30 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El duelo ante los albos reviste un especial interés para los nortinos. además de medirse con la escuadra de Fernando Ortiz, buscarán dar un paso decisivo a la consecución del título: a falta de siete jornadas, lideran la tabla de la Liga de Primera, con 56 unidades, 14 más que Universidad de Chile y Universidad Católica.

Como informó El Deportivo, este martes se habían agotado las 11.600 localidades que contemplaba la capacidad inicialmente autorizada para el duelo, un signo inequívoco del entusiasmo que el duelo genera en la ciudad nortina, principalmente por la trascendencia que tiene para el inminente logro de los piratas.

Después de que se vendió el último de esos boletos, la dirigencia que encabeza Jorge Contador comenzó las gestiones para conseguir el permiso que permitiera vender nuevos asientos. Finalmente, se consiguió que cuatro mil nuevos boletos pudieran ser puestos a disposición de los aficionados.

Matías Palavecino, figura clave de Coquimbo Unido (Foto: Photosport) ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Para el duelo solo está permitida la asistencia de hinchas del equipo local. De hecho, está establecida la prohibición de ingreso para cualquier persona que porte vestimenta o algún símbolo alusivo al Cacique.