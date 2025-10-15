Todos quieren ver a Alexis Sánchez: el Sevilla logra un histórico récord de socios y abonados para LaLiga 2026

La llegada de Alexis Sánchez al Sevilla no estuvo exenta de polémica. Su edad (36 años) y el escaso minutaje que tuvo en su paso por el Udinese hizo que lo catalogaran como “otro gran reserva” en la plantilla del equipo andaluz.

Sin embargo, desde su primer partido, el Niño Maravilla deslumbró a los españoles y acalló a sus críticos. En los últimos cinco partidos de los nervionenses, el tocopillano sumó 320 minutos de los 450 posibles, entregó una asistencia y marcó dos goles. El último de ellos, abrió la ruta para la goleada de su oncena ante el Barcelona, partido donde fue ovacionado por los hinchas cuando fue sustituido en los descuentos.

“Es increíble. Está por todo y por todos. Está rindiendo de una forma espectacular y esperemos que siga así. Juega en una posición parecida a la mía y siempre intenta darme algún consejo y ver en lo que puedo mejorar. Está muy bien”, lo elogió su compañero, Peque, en una entrevista difundida por las redes oficiales sevillistas.

Por lo mismo, no es extraño pensar que la presencia del histórico goleador de la Roja influyó en el nuevo récord que alcanzó el Sevilla en cuanto a número de socios y abonados. Los hispanos informaron en su página web que la campaña de abonos cerró con 38.698 membrecías con derecho a asiento, cifra que representa la máxima capacidad del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (cumpliendo con la normativa de LaLiga), y a ellos se sumaron 17 mil personas más sin acceso a una butaca.

Foto: @SevillaFC (X).

“En una de las temporadas más complicadas de los últimos tiempos, el pasado año alcanzó el récord de socios con 55.000. Pues bien, todavía en el arranque de la 2025-26, se ha alcanzado un nuevo hito en la historia de la entidad, que justo en este 14 de octubre celebra 120 años desde su inscripción oficial en el Registro de Asociaciones de la época: 56.000 socios”, publicó la página oficial de la mencionada entidad.

Números que lucirán este sábado, cuando los blanquirrojos reciban al Mallorca por el torneo español (9:00 horas). Partido para el cual Sánchez y Gabriel Suazo están disponibles y según la prensa ibérica ambos serán titulares, ya que son tres puntos importantísimos para la campaña: Sevilla va sexto con 13 puntos y y está a sólo dos de la última plaza que clasifica a la Champions League de la temporada venidera, la cual hoy ocupa el Betis de Manuel Pellegrini.

El mismo que tendrá una verdadera maratón de partidos, ya que el cuadro dirigido por el ingeniero disputará siete encuentros en 23 días, repartidos entre la Liga, la Europa League y la Copa del Rey. Claro que en el torneo continental la tendrá más cuesta arriba pues deberá medirse con el Genk de Bélgica (23 de octubre), Atlético Palma del Río (30 de octubre) y Lyon (6 de noviembre).