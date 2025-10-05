Alexis Sánchez celebra su gol al Barcelona con Sevilla: “Estoy acostumbrado a romper récords en los clubes donde llego”.

El Ramón Sánchez-Pizjuán fue escenario de una de esas noches que se recuerdan durante años. El Sevilla goleó 4-1 al Barcelona y lo hizo con Alexis Sánchez como protagonista de un triunfo que rompe una década de sequía ante los catalanes en casa. El chileno, a sus 36 años y casi 10 meses, lideró al equipo con jerarquía, abrió el marcador y terminó ovacionado por todo el estadio.

“Me dijeron que hacía diez años que no se ganaba al Barcelona acá y eso es mucho tiempo. Pasan estas cosas. Me saco el sombrero por mis compañeros. Si había un momento para ganar, era éste. Estoy contento”, señaló el tocopillano tras el partido.

El Sevilla impuso condiciones desde el arranque. Con presión alta, ritmo intenso y un plan táctico que desbordó al conjunto de Hansi Flick, el cuadro andaluz se adueñó del juego. Sánchez abrió la cuenta al minuto 10 desde el punto penal con una ejecución precisa que descolocó a Szczesny. El tanto no solo adelantó a los suyos, también lo convirtió en el exjugador culé más veterano en marcarle al Barça en LaLiga.

El dominio local se reflejó nuevamente a los 36’, cuando una recuperación de Gabriel Suazo inició una jugada colectiva que terminó con Isaac Romero ampliando la ventaja. Rashford descontó para el Barcelona antes del descanso. Lewandowski erró un penal clave y, en el tramo final, Carmona y Akor Adams cerraron la goleada.

El Niño Maravilla se retiró ovacionado en los descuentos, tras un partido en el que registró un gol, 32 toques, cinco acciones en el área rival, 12 pases precisos y seis intervenciones defensivas. “Estoy acostumbrado a romper récords en los clubes a los que llego. Mira cómo celebraron los jugadores, incluso los que están sentados”, añadió el chileno, que apenas lleva un mes en el club.

Matías Almeyda, técnico del Sevilla, valoró el impacto del resultado. “Es de esos días que uno no quiere que terminen nunca. Pasó mucho tiempo para volver a ganar. Lo que planificamos salió. Tomamos riesgos y salió bien, pero ellos tienen que creer que pueden. Se vio que pueden”, declaró. Y agregó: “Este partido deja muchas cosas. Se gana un partido, tres puntos, pero se les hace creer a ellos que pueden. Nos estamos acostumbrando a ganar. Tenemos que saber dónde queremos ir. Vamos en el camino y hay que seguir”.

El entrenador también destacó el rol de la afición y el espíritu colectivo. “Nuestra afición necesitaba de felicidad, se la dimos, nos la dimos a nosotros. Somos una familia deportiva, tiramos todos para el mismo lado. Mientras le demos resultados estarán contentos. Hoy todos están disfrutando juntos. El mejor jugador hoy fue el equipo”, subrayó.

Consultado por el rendimiento de Sánchez, Almeyda fue claro: “No respondo a quienes lo criticaron antes de llegar. Está dando el máximo”. Aunque insistió en que el mérito fue colectivo: “Si hoy analizamos el equipo, no hubo uno que sobresaliera. Sobresalió el equipo. Esa es la manera de conseguir cosas importantes”.