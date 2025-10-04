SUSCRÍBETE
El Deportivo

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

Didier Digard criticó el rendimiento del ariete nacional en sus primeras semanas en la Ligue 1.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
Damián Pizarro podría tener su estreno como titular en la Ligue 1 este domingo, cuando Le Havre visite a Rennes por la séptima fecha del torneo francés. La escasez de opciones en ofensiva ha puesto al delantero chileno en la órbita del técnico Didier Digard, aunque la decisión final aún no está tomada. Tras varias jornadas relegado a la banca, el ariete aparece como una alternativa.

En rueda de prensa, Digard se mostró cauteloso respecto a la posible inclusión del atacante chileno y explicó los motivos detrás de sus escasos minutos en el campo. “Tiene un perfil muy diferente a lo que buscamos. Es un delantero que no participa mucho en el partido y espera tener el balón en el área para marcar. Aún necesita adaptarse a nuestro estilo de juego”, aseguró.

El técnico francés agregó que la adaptación de Pizarro no solo pasa por lo táctico, sino también por lo físico: “Estamos trabajando para que alcance el ritmo del campeonato. La Ligue 1 es intensa y requiere que los delanteros sean efectivos en espacios reducidos y rápidos al momento de definir”, señaló. Esta declaración deja en evidencia que el ex Colo Colo aún se encuentra en proceso de ajuste.

Desde su llegada en agosto, procedente del Udinese de Italia, Pizarro apenas ha disputado 13 minutos en la Ligue 1. Su debut se produjo sobre el final del segundo tiempo en el empate frente a Lorient, donde tuvo poco tiempo para generar impacto. Posteriormente, en el partido contra Metz, tampoco vio acción, confirmando que el delantero chileno ha tenido un rol marginal en el equipo hasta ahora. Este escaso tiempo de juego ha generado dudas.

Le Havre atraviesa un complicado arranque de temporada en la Ligue 1. El equipo ocupa el decimoquinto lugar con apenas cinco puntos tras seis jornadas disputadas, zafando de la zona de descenso únicamente por diferencia de goles. La situación del cuadro francés es delicada, con los líderes, PSG y Olympique de Lyon, a 10 puntos de distancia. El duelo frente a Rennes se presenta como una oportunidad para el atacante nacional.

