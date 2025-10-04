SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La prensa internacional reacciona a la insólita clasificación de la Roja: “Quebraron en llanto, pero...”

Medios de diferentes partes del mundo se refirieron al inusual criterio que le dio el pasaje a la selección chilena a los octavos de final del certamen continental. También fueron críticos con el rendimiento del combinado nacional: "Los locales decepcionaron de nuevo con un nivel inferior".

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Foto: Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Pese a sufrir una dolorosa caída ante Egipto, la Roja logró clasificar a los octavos de final del Mundial Sub 20 de una forma milagrosa. El combinado nacional avanzó de ronda por el criterio de Fair Play, es decir, tuvo menos tarjetas amarillas que los africanos.

La insólita definición que se produjo en Estadio Nacional trajo repercusiones de los medios internacionales. Olé, por ejemplo, tituló: "Chile pensó que se quedaba afuera del Mundial Sub 20, pero clasificó por ¡tarjetas amarillas!“.

“Insólito momento el que se vivió en el cierre del partido entre Chile y Egipto, por la tercera fecha de la fase de grupos para definir quién pasaba a los octavos de final del Mundial Sub 20. Los jugadores de la Roja creyeron que estaban eliminados luego de la caída por 2-1 y quebraron en llanto, pero minutos más tarde se enteraron que al final clasificaban por ¡tener menos tarjetas amarillas! (...) los trasandinos se llevaron un lindo susto al pensar que se quedaban afuera", añadió en su comentario el medio argentino.

TyC Sports, en tanto, también se refirió a la particular definición: “Festejó Egipto, pero pasó Chile: triple empate e insólito momento en el Mundial Sub 20″, tituló.

“Con el pitazo final, los jugadores de Egipto celebraron creyéndose ya en la próxima instancia, quizás confundidos por partido disputado entre ellos aunque también había que tener en cuenta a Nueva Zelanda. La situación tuvo un giro inesperado cuando se constató que es el país anfitrión lograba el pasaje directo a octavos de final, producto de contar con ventaja en Fair Play”, indicó en el texto el citado medio.

“Polémico criterio”

Marca catalogó como un “polémico criterio” el que le dio el boleto a la Roja. “La polémica norma del ‘juego limpio’ deja en el aire a Egipto en el Mundial... ¡pese a ganar a Chile!“, tituló el medio Español.

“Chile avanzó con sufrimiento a los octavos de final del Mundial sub-20 tras perder por 2-1 frente a Egipto en un Estadio Nacional que quedó helado en el minuto 95, cuando Omar Khedr, perla del Aston Villa, firmó de falta la remontada visitante. El resultado dejó un triple empate en la tabla con los Faraones y Nueva Zelanda, pero la FIFA desempató con el polémico criterio del ‘juego limpio’: los africanos sumaron más tarjetas y La Rojita se coló en la siguiente fase”, añadió.

En México también reaccionaron. “Drama en Chile 2025 con el anfitrión y Egipto en el Mundial Sub-20″, publicó TUDN en su titular.

Más de lo mismo hizo Mediotiempo: “¡Avanzaron de milagro! Chile cae ante Egipto, pero le alcanza para clasificarse a Octavos del Mundial sub20″.

“La campaña idéntica entre Chile y Egipto fue dirimida por un novedoso criterio de la FIFA que tiene en cuenta el número de tarjetas amarillas recibidas por las selecciones involucradas. ¿Por qué Chile avanzó a Octavos de Final del Mundial sub20? Egipto tuvo 5 jugadores amonestados y 2 ayudantes del cuerpo técnico, y Chile a 5 futbolistas. Dos tarjetas amarillas recibidas hoy por jugadores egipcios en el segundo tiempo inclinaron la balanza en favor de los locales, que hoy decepcionaron de nuevo con un nivel inferior“, continuó el medio azteca.

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLa RojaSelección ChilenaMundial Sub 20Sub 20La Roja Sub 20Selección Chilena Sub 20Selección de Egipto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Un detenido por robo en la autopista General Velásquez en Lo Espejo: sujetos instalaron una barricada con piedras

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

A partir del 6 de octubre: La Florida desalojará a 194 familias del Campamento Dignidad

Proveedores de la salud alertan que deuda del Estado supera los 450 millones de dólares

Aumentan a 67 mil los fallecidos en Gaza por ofensiva israelí

Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia revisará sentencia de cárcel contra expresidenta Jeanine Áñez

Lo más leído

1.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

2.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

3.
Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

4.
“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

5.
Una clasificación insólita: las tarjetas meten a la Roja en octavos del Mundial Sub 20 pese a caer con Egipto

Una clasificación insólita: las tarjetas meten a la Roja en octavos del Mundial Sub 20 pese a caer con Egipto

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga en TV y streaming

Declaran alerta temprana preventiva en el Biobío ante posible formación de trombas marinas

Declaran alerta temprana preventiva en el Biobío ante posible formación de trombas marinas

Un detenido por robo en la autopista General Velásquez en Lo Espejo: sujetos instalaron una barricada con piedras
Chile

Un detenido por robo en la autopista General Velásquez en Lo Espejo: sujetos instalaron una barricada con piedras

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

A partir del 6 de octubre: La Florida desalojará a 194 familias del Campamento Dignidad

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”
Negocios

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”

Ramón Achurra, fruticultor: “Ojalá que esta temporada de la cereza no tengamos el desastre del año pasado”

La minería privada sube un 50% su tributación este año: cuánto aportan las empresas top 10

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025
Tendencias

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Cuál es la “mejor característica nueva” que puede hacer ChatGPT por ti, según un experto en tecnología

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?
El Deportivo

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

La prensa internacional reacciona a la insólita clasificación de la Roja: “Quebraron en llanto, pero...”

La Roja se defiende tras caer con Egipto: “Obvio que juega bien Chile; date cuenta de cómo sometemos al rival”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco

Con la influencia de su madre y de Borges: llega un libro guía sobre la literatura de César Aira

El Gran Gatsby: 100 años de la brillante tragedia americana

Aumentan a 67 mil los fallecidos en Gaza por ofensiva israelí
Mundo

Aumentan a 67 mil los fallecidos en Gaza por ofensiva israelí

Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia revisará sentencia de cárcel contra expresidenta Jeanine Áñez

Pese a plan de paz: registran nuevos ataques y alrededor de 20 muertos en Franja de Gaza

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile
Paula

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más