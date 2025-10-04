La prensa internacional reacciona a la insólita clasificación de la Roja: “Quebraron en llanto, pero...”

Pese a sufrir una dolorosa caída ante Egipto, la Roja logró clasificar a los octavos de final del Mundial Sub 20 de una forma milagrosa. El combinado nacional avanzó de ronda por el criterio de Fair Play, es decir, tuvo menos tarjetas amarillas que los africanos.

La insólita definición que se produjo en Estadio Nacional trajo repercusiones de los medios internacionales. Olé, por ejemplo, tituló: "Chile pensó que se quedaba afuera del Mundial Sub 20, pero clasificó por ¡tarjetas amarillas!“.

“Insólito momento el que se vivió en el cierre del partido entre Chile y Egipto, por la tercera fecha de la fase de grupos para definir quién pasaba a los octavos de final del Mundial Sub 20. Los jugadores de la Roja creyeron que estaban eliminados luego de la caída por 2-1 y quebraron en llanto, pero minutos más tarde se enteraron que al final clasificaban por ¡tener menos tarjetas amarillas! (...) los trasandinos se llevaron un lindo susto al pensar que se quedaban afuera", añadió en su comentario el medio argentino.

TyC Sports, en tanto, también se refirió a la particular definición: “Festejó Egipto, pero pasó Chile: triple empate e insólito momento en el Mundial Sub 20″, tituló.

“Con el pitazo final, los jugadores de Egipto celebraron creyéndose ya en la próxima instancia, quizás confundidos por partido disputado entre ellos aunque también había que tener en cuenta a Nueva Zelanda. La situación tuvo un giro inesperado cuando se constató que es el país anfitrión lograba el pasaje directo a octavos de final, producto de contar con ventaja en Fair Play”, indicó en el texto el citado medio.

“Polémico criterio”

Marca catalogó como un “polémico criterio” el que le dio el boleto a la Roja. “La polémica norma del ‘juego limpio’ deja en el aire a Egipto en el Mundial... ¡pese a ganar a Chile!“, tituló el medio Español.

“Chile avanzó con sufrimiento a los octavos de final del Mundial sub-20 tras perder por 2-1 frente a Egipto en un Estadio Nacional que quedó helado en el minuto 95, cuando Omar Khedr, perla del Aston Villa, firmó de falta la remontada visitante. El resultado dejó un triple empate en la tabla con los Faraones y Nueva Zelanda, pero la FIFA desempató con el polémico criterio del ‘juego limpio’: los africanos sumaron más tarjetas y La Rojita se coló en la siguiente fase”, añadió.

En México también reaccionaron. “Drama en Chile 2025 con el anfitrión y Egipto en el Mundial Sub-20″, publicó TUDN en su titular.

Más de lo mismo hizo Mediotiempo: “¡Avanzaron de milagro! Chile cae ante Egipto, pero le alcanza para clasificarse a Octavos del Mundial sub20″.

“La campaña idéntica entre Chile y Egipto fue dirimida por un novedoso criterio de la FIFA que tiene en cuenta el número de tarjetas amarillas recibidas por las selecciones involucradas. ¿Por qué Chile avanzó a Octavos de Final del Mundial sub20? Egipto tuvo 5 jugadores amonestados y 2 ayudantes del cuerpo técnico, y Chile a 5 futbolistas. Dos tarjetas amarillas recibidas hoy por jugadores egipcios en el segundo tiempo inclinaron la balanza en favor de los locales, que hoy decepcionaron de nuevo con un nivel inferior“, continuó el medio azteca.