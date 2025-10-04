Por qué la Roja avanzó en el segundo lugar de su grupo en el Mundial Sub 20 pese a caer ante Egipto.

La Roja juvenil respira hondo. Lo hizo al borde del abismo, después de una caída que pudo costarle demasiado caro. Chile perdió por 2-1 ante Egipto en el cierre de la fase grupal del Mundial Sub 20, pero aun así aseguró el segundo lugar de su zona y avanzó a octavos de final. El pase llegó de la forma más insólita: gracias al criterio de tarjetas recibidas, después de terminar igualado en puntos, diferencia de goles, goles a favor y resultado entre sí con los africanos.

El equipo de Nicolás Córdova llegaba con la presión y la obligación de ganar para clasificar sin sobresaltos. Un empate o la derrota lo obligaba a depender de otros resultados. La Selección comenzó bien: con variantes en el once por lesiones y decisiones técnicas, el DT apostó por Milovan Celis en el mediocampo y Nicolás Cárcamo como interior con llegada. El plan funcionó durante el primer tramo. Chile controló el juego y se adelantó a los 27’ con un remate bajo del propio Cárcamo, asistido por Patricio Romero.

La Roja cayó ante Egipto, pero igual le alcanzó para avanzar a octavos de final. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El tanto daba tranquilidad, pero el equipo volvió a caer en un patrón que ha marcado su campaña: ráfagas de buen fútbol sin continuidad. Egipto empató apenas iniciado el segundo tiempo, con un cabezazo de Ahmed Abdin a los 47’, y a partir de ahí la tensión se adueñó del partido. Chile reaccionó con arrestos ofensivos —Lautaro Millán y Juan Francisco Rossel estuvieron cerca del segundo—, aunque sin eficacia. La fragilidad reapareció en los minutos finales y Omar Khedr, con un impecable tiro libre en los 95’, dio vuelta el marcador.

Con el 2-1, la Roja quedó en el alambre. Egipto, Chile y Nueva Zelanda finalizaron con tres puntos, y los dos primeros empataron en todos los criterios habituales. Fue entonces cuando entró en juego un desempate pocas veces decisivo: el fair play. La selección nacional acumuló menos tarjetas amarillas que los africanos y, gracias a ello, se quedó con el segundo lugar del grupo y el boleto a la ronda de 16.

El alivio no borra las dudas. El equipo anfitrión mostró momentos de control y buen juego, pero sigue padeciendo intermitencias, desajustes y falta de contundencia en ataque. Su clasificación, agónica y sostenida en una métrica secundaria, le da otra vida en el Mundial. Ahora, con el margen agotado, deberá transformar el sufrimiento en aprendizaje si quiere seguir avanzando.