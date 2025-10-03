SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Con los vidrios rotos del auto de Juan Tagle: los clubes se molestan con ANFP y FIFA por las entradas del Mundial Sub 20

A diferencia de eventos anteriores, esta vez no hubo venta especial de tickets para los presidentes del fútbol chileno. Aunque todos fueron invitados a la inauguración, la mayoría desistió de ir al Estadio Nacional porque ni siquiera tenían estacionamiento.

Por 
Cristian Barrera
 
Matías Parker
Futbol, Chile vs Nueva Zelanda. Mundial sub 20, Chile 2025. Vista general del partido del grupo A del mundial sub 20 disputado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 27/09/2025 Dragomir Yankovic/Photosport Football, Chile vs New Zealand. U-20 World Cup Championship. General view prior to a Group A match of the U-20 World Cup at the Nacional stadium in Santiago, Chile. 27/09/2025 Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Al terminar la jornada inaugural del Mundial Sub 20, el pasado sábado 27 de septiembre, Juan Tagle caminó hacia su auto estacionado en las afueras del Estadio Nacional. Lo encontró con los vidrios rotos y sin algunas de sus pertenencias. Su sorpresa fue total. No era la imagen que esperaba después de un día que debía ser de celebración, pero que al final terminó reflejando un malestar más profundo entre los dirigentes del fútbol chileno. El incidente del presidente de Cruzados se transformó en un símbolo de una molestia que va más allá de un vehículo violentado: la que existe entre los dirigentes de clubes contra la ANFP y la FIFA por la gestión de las entradas del certamen planetario.

Los timoneles de los equipos nacionales llevan días acusando una combinación de nula flexibilidad de la federación internacional y escaso manejo de su par local. Reclaman que acceder a la compra de tickets para el torneo les ha resultado casi imposible, aun cuando son actores fundamentales en el fútbol criollo. Que la FIFA ha actuado con reglas rígidas y que la ANFP no ha sabido ni mediar ni negociar es la crítica más recurrente.

Para la ceremonia inaugural, los clubes aseguran que recibieron una sola entrada. Muchos pidieron una extra para sus hijos o hijas; les fue negado de plano con esta explicación: todo dependía de la FIFA. Y, como agravante, denuncian que no se habilitó estacionamiento para los presidentes que sí fueron.

La defensa de la ANFP

Desde la ANFP se defienden y devuelven los dardos. “Eso ya está solucionado. Lo que pasa es que ellos -los clubes- no piden, esperan que uno les ofrezca. Estaban todos invitados para la inauguración, pero llegaron solo cinco. A los clubes que nos han pedido entradas se las hemos dado, y los que son sede tienen 10 tickets disponibles. Lo que sí es correcto es que no hay estacionamientos, pero este certamen está organizado por la FIFA, por lo que hay muchos ítems que lamentablemente no dependen de nosotros”, replican en la sede de Quilín. Además, los clubes que prestaron sus campos de entrenamiento, entre los que figuran Universidad de Chile, San Luis de Quillota, O’Higgins y Everton, tienen accesos a entradas de cortesía. Los azules, por ejemplo, reciben 40 galerías para cada partido que se disputa en el Estadio Nacional.

Sin embargo, entre los dirigentes el malestar continúa, pese a las explicaciones oficiales. Un presidente de uno de los clubes sede del Mundial Sub 20 hace una especial crítica: “Nos pasan 10 entradas por ser sede, lo que es muy poco, y además las ubicaciones no son las mejores. El técnico del primer equipo tuvo que ver el partido en la galería… ¡Lo empapelaron los hinchas que estaban ahí! Nos trajo muchos problemas”, se queja.

El mismo dirigente agrega que lleva varios días intentando conseguir tres entradas para el partido crucial entre Chile y Egipto de esta noche en el Nacional, pero que la respuesta ha sido la misma: no hay. No para regalar, sino ni siquiera para comprar. “Aquí nadie está pidiendo entradas gratuitas, solo la posibilidad de comprarlas, ya que no existió la cortesía de permitirnos acceso a una venta especial anticipada para los partidos de Chile por ser presidentes de clubes. ¿Cómo puede ser? Independientemente de la inflexibilidad de la FIFA, a la ANFP le ha faltado mucha muñeca en este asunto, se demuestra poco manejo”, comenta.

Los clubes chilenos están descontentos con la ANFP y FIFA por las entradas para el Mundial Sub 20. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Desde Quilín replican que en cada partido hay 30 entradas que puede disponer la ANFP entre clubes. También señalan que algunas solicitudes han sido vetadas porque muchas veces los beneficiados no eran trabajadores de los clubes, sino “amigos de funcionarios”. Afirman que eso no puede ser, y que por esa razón han negado ciertos pedidos para evitar abusos.

El propio episodio vivido por Juan Tagle conjura esa dinámica de tensión. Al no existir resguardo, su auto quedó vulnerable fuera de los estacionamientos del recinto de Ñuñoa. Consultado por El Deportivo, el dirigente fue breve y tajante: “Prefiero no referirme a esa situación”. Su silencio, en medio de acusaciones cruzadas, pesa más que cualquier explicación.

Pero los reclamos no se limitan a los dirigentes. Los mismos futbolistas que no alcanzaron a integrar la nómina final de la Roja Sub 20 de Nicolás Córdova tampoco accedieron a una venta especial. Un cercano a uno de ellos relata que el jugador tuvo que hacer malabares para asistir al partido inaugural: “Si no le compro yo la entrada, no tenía cómo entrar, y eso que estuvo a punto de ingresar a la convocatoria final. Es vergonzoso”, asegura.

Problemas con las entradas

El contexto internacional y las reglas de organización no alivian las críticas. Este Mundial Sub 20 se celebra entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, en cuatro ciudades chilenas: Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca. Las entradas deben comprarse exclusivamente por Ticketplus, bajo coordinación con la FIFA. En materia logística, la FIFA ha inspeccionado los estadios y enviado recomendaciones técnicas a la ANFP.

Sin embargo, en los días previos al inicio muchos hinchas denunciaron cancelaciones de entradas o reubicaciones de su ubicación en el Estadio Nacional, especialmente en el sector Andes, bajo el argumento de que debía reservarse espacio para personas con movilidad reducida. Muchos vieron esos ajustes como pases arbitrarios tardíos, con escasas explicaciones previas.

Los jugadores que estaban en la prenómina de la Roja Sub 20 no tienen entradas aseguradas para ver a sus compañeros en el Mundial. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Para los presidentes que reclaman, el argumento de “todo depende de la FIFA” suena demasiado cómodo, una defensa débil frente a exigencias domésticas. Alegan que en otros torneos, la ANFP ofrecía paquetes especiales de entradas a los dirigentes más importantes del fútbol chileno, un gesto institucional que esta vez no ocurrió. La versión oficial insiste en que se ha actuado y distribuido lo que se ha pedido, y apunta a que los clubes que no realizaron sus solicitudes a tiempo quedaron fuera de la entrega.

Este Mundial no es un torneo cualquiera: Chile lo acoge por segunda vez (la primera fue en 1987). Es una ventana para jóvenes jugadores, un escaparate para clubes y una medición institucional. En resumen, una gran vitrina. Que no se pueda garantizar a los propios dirigentes acceso a algunas entradas, pagando su valor, propicia una grieta más entre quienes organizan y quienes participan de la alicaída industria local.

Mientras la ANFP y los clubes mantienen versiones distintas sobre la gestión de entradas, el Mundial Sub 20 continúa su calendario en medio de una asistencia exitosa y una expectación que crece partido a partido. Dentro del campo, los protagonistas son otros: los jóvenes que buscan dejar su huella en Chile y que esta noche se jugarán la vida ante Egipto para avanzar a los octavos de final del certamen planetario.

Más sobre:Mundial Sub 20La Tercera PMNicolás CórdovaJuan TagleLa UCCruzadosTalcaRancaguaSantiagoValparaísoEstadio NacionalEstadio Elías FigueroaEstadio Fiscal de TalcaEstadio El TenienteANFPFIFAPablo Milad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Escondida ingresa a evaluación ambiental megaproyecto de optimización por US$1.300 millones

EE.UU. ataca un “buque narcotraficante” frente a las costas de Venezuela y mata a cuatro personas

Bancos Bice y Security concretan primeros despidos de trabajadores fuera de altos mandos en medio de la fusión

Para fortalecer resguardo de zonas limítrofes: Comité de Coordinación Nacional de Fronteras sostiene su primera sesión

Incomodidad DC por aborto opaca anuncio programático de Jara

Familias aisladas, crecida de ríos y alerta roja en las provincias de Capitán Prat y General Carrera: intenso sistema frontal en Aysén

Lo más leído

1.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

2.
Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

3.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

4.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

5.
“No creo que sea un acto de corrupción”: Matthei se distancia de dichos de Kast por alusión de Boric en cadena nacional

“No creo que sea un acto de corrupción”: Matthei se distancia de dichos de Kast por alusión de Boric en cadena nacional

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Para fortalecer resguardo de zonas limítrofes: Comité de Coordinación Nacional de Fronteras sostiene su primera sesión
Chile

Para fortalecer resguardo de zonas limítrofes: Comité de Coordinación Nacional de Fronteras sostiene su primera sesión

Incomodidad DC por aborto opaca anuncio programático de Jara

Familias aisladas, crecida de ríos y alerta roja en las provincias de Capitán Prat y General Carrera: intenso sistema frontal en Aysén

Escondida ingresa a evaluación ambiental megaproyecto de optimización por US$1.300 millones
Negocios

Escondida ingresa a evaluación ambiental megaproyecto de optimización por US$1.300 millones

Bancos Bice y Security concretan primeros despidos de trabajadores fuera de altos mandos en medio de la fusión

Cierre del gobierno en EE.UU. deja a la Fed sin dato clave para decisiones sobre tasa de interés

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei
Tendencias

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Cómo son los misiles Tomahawk que EEUU evalúa suministrar a Ucrania y cómo podrían cambiar el curso de la invasión rusa

El mensaje de Patricio Toledo en su proceso de recuperación tras sufrir un infarto
El Deportivo

El mensaje de Patricio Toledo en su proceso de recuperación tras sufrir un infarto

Con los vidrios rotos del auto de Juan Tagle: los clubes se molestan con ANFP y FIFA por las entradas del Mundial Sub 20

El Barcelona vuelve a sufrir la baja de Lamine Yamal por lesión

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

¿Se suspende el Fondo CNTV? La preocupación (y confusión) del sector audiovisual ante el Presupuesto 2026
Cultura y entretención

¿Se suspende el Fondo CNTV? La preocupación (y confusión) del sector audiovisual ante el Presupuesto 2026

Un abrazo de generaciones: Inti Illimani y Los Bunkers publican colaboración

De Francisca Valenzuela a Criminal: el festival Rockódromo revela el cartel de su edición 2025

EE.UU. ataca un “buque narcotraficante” frente a las costas de Venezuela y mata a cuatro personas
Mundo

EE.UU. ataca un “buque narcotraficante” frente a las costas de Venezuela y mata a cuatro personas

Russell Vought, el “bulldog” del MAGA que busca usar el cierre del gobierno para despedir a “miles” de empleados federales en EE.UU.

Trump amenaza a Hamas con desatar “un infierno como nunca antes se ha visto” si no acepta el plan de paz antes del lunes

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta