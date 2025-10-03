SUSCRÍBETE
El Deportivo

La crítica de Claudio Borghi a Nicolás Córdova por su defensa al juego de la Roja Sub 20

El extécnico argentino cuestionó la manera en la que el DT de la Selección enfrentó a los medios antes de enfrentar al conjunto africano.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
El recado de Claudio Borghi a Nicolás Córdova en la previa del choque entre la Roja Sub 20 y Egipto. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La Roja Sub 20 a cargo de Nicolás Córdova enfrenta una jornada clave en el Mundial Sub 20 de Chile 2025. El conjunto nacional necesita quedarse con el triunfo contra Egipto en el cierre de la fase de grupos para asegurar su clasificación a los octavos de final.

En la previa de este duelo, el técnico nacional enfrentó una serie de críticas por lo mostrado en la victoria sobre el final contra Nueva Zelanda y la última caída contra Japón. En la instancia, Córdova acusó estar recibiendo un trato injusto.

“Las métricas que tienen ustedes son totalmente distintas a las que tenemos nosotros. Nosotros evaluamos espacios o dónde juega el equipo. La realidad es que con Japón fue un partido muy parejo; les quitamos lo mejor que tienen, que era su velocidad de pases”, argumentó.

“Entonces, no me pueden decir que no hay una propuesta, es súper injusto lo que están haciendo. Efectivamente, no ganamos, eso se acepta y hay que trabajar mucho, pero decir que no hay una propuesta... Eso es porque ustedes tienen una métrica de evaluación distinta a la nuestra, que tampoco tienen por qué saber, porque no son expertos”, añadió.

“Competimos contra un proyecto que lleva 25 años. Ellos entran a los 8 años a la selección de Japón a jugar fútbol. Nosotros empezamos hace dos años y en un medio que tiene abandonado al fútbol joven. Entonces, la evaluación la encuentro injusta; la acepto, pero no le doy mayor importancia, porque sé que nuestro trabajo es la largo plazo”, remarcó.

Este comentario encontró la pronta respuesta de Claudio Borghi quien en su rol de comentarista de ESPN planteó que “yo lo que sí estoy cansado es que dicen ‘el tipo es serio’. Nicolás Córdova se equivoca en hablar de números con el periodismo. Se equivoca rotundamente

“Creo que todos los entrenadores tienen los parámetros que corren sus jugadores. Todo lo que sea tecnología, bienvenido sea. Lo único que tiene que hacer es no pelearse con un periodista”, complementó el Bichi.

El análisis del rival

En la conferencia de prensa de Nicolás Córdova, el adiestrador aprovechó también de referirse a las características de Egipto. “Es un equipo súper físico, que ha mostrado falencias en la última línea. Obviamente, va a ser un partido de Mundial, muy apretado. Ha sido difícil analizarlos, porque contra Japón se replegaron y después con Nueva Zelanda apretaron un poco más. No sabemos qué partido nos van a presentar”, adelantó.

Al mismo tiempo, planteó diferencias con el último duelo contra los Samuráis. “Es otro juego. La base de Japón es la técnica en velocidad. Egipto hace transiciones más largas y, a diferencia de Japón, te deja jugar un poco más en algunos espacios”, sostuvo.

Ahora, Chile debe salir a buscar la victoria contra Egipto, en el Estadio Nacional, este viernes a partir de las 20.00 horas.

Más sobre:FútbolMundial Sub 20Chile 2025Claudio BorghiNicolás Córdova

