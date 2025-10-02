Nicolás Córdova responde a las críticas hacia la Sub 20: “No me pueden decir que no hay una propuesta”

Este viernes, la selección chilena Sub 20 tiene un partido fundamental. En el Estadio Nacional, cerrará el grupo A del Mundial ante Egipto, con la necesidad de ganar para acceder a los octavos de final de la cita planetaria. En la última práctica de hoy, Nicolás Córdova habló con los medios en zona mixta, donde analizó a su siguiente rival y también aprovechó de responderle a los críticos del proceso y del rendimiento de la Roja juvenil.

“Es un equipo súper físico, que ha mostrado falencias en la última línea. Obviamente, va a ser un partido de Mundial, muy apretado. Ha sido difícil analizarlos, porque contra Japón se replegaron y después con Nueva Zelanda apretaron un poco más. No sabemos qué partido nos van a presentar”, comenzó diciendo el DT chileno, respecto a los africanos.

Acerca de las diferencias que encontrará con el duelo ante los Samurai Blue, señaló que “es otro juego. La base de Japón es la técnica en velocidad. Egipto hace transiciones más largas y, a diferencia de Japón, te deja jugar un poco más en algunos espacios”.

Como está mencionado, Córdova aprovechó la instancia ante los medios de prensa para responderle a los críticos del desempeño del equipo. “Las métricas que tienen ustedes son totalmente distintas a las que tenemos nosotros. Nosotros evaluamos espacios o dónde juega el equipo. La realidad es que con Japón fue un partido muy parejo; les quitamos lo mejor que tienen, que era su velocidad de pases”, argumentó.

“Entonces, no me pueden decir que no hay una propuesta, es súper injusto lo que están haciendo. Efectivamente, no ganamos, eso se acepta y hay que trabajar mucho, pero decir que no hay una propuesta... Eso es porque ustedes tienen una métrica de evaluación distinta a la nuestra, que tampoco tienen por qué saber, porque no son expertos”, añadió un Córdova que reflejó molestia a horas de un partido clave para la Sub 20.

También aprovechó de comparar el proceso que lleva con otros de mayor tiempo: “Competimos contra un proyecto que lleva 25 años. Ellos entran a los 8 años a la selección de Japón a jugar fútbol. Nosotros empezamos hace dos años y en un medio que tiene abandonado al fútbol joven. Entonces, la evaluación la encuentro injusta; la acepto, pero no le doy mayor importancia, porque sé que nuestro trabajo es la largo plazo”.