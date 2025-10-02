SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Estados Unidos golea a Francia y clasifica a los octavos de final del Mundial Sub 20

El cuadro norteamericano venció a un cuadro europeo que se desarmó sobre el cierre, por 3-0, en Rancagua. En tanto, Colombia y Noruega igualaron sin goles en Talca.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Benjamin Cremaschi y Rabby Nzingoula en el triunfo de Estados Unidos sobre Francia. Foto: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Estados Unidos y Francia se midieron en un duelo de favoritos, donde ambos buscaron el liderato. El cuadro norteamericano se impuso sobre les Bleus en El Teniente de Rancagua, por 2-0. Es puntero del grupo E y aseguró su clasificación a octavos de final del Mundial Sub 20.

Fue un inicio de análisis de los dos combinados, un juego de ajedrez. Poco a poco, los estadounidenses comenzaron a tomar la iniciativa y se adueñaron de la posesión ante un elenco europeo que buscó hacer daño a campo abierto, pero con poco éxito.

Estados Unidos tuvo algunas oportunidades, pero nada que lograra romper el cero. Ninguna de las dos fórmulas llegó a buen puerto y el primer tiempo terminó casi sin emociones.

Los norteamericanos comenzaron a crecer. En el 60′, el portero Lisandru Olmeta se vistió de héroe al contener un remate de Benjamín Cremaschi, que cerró una gran jugada colectiva.

Finalmente, el cuadro estadounidense se destapo sobre el cierre. Zavier Gozo (85′) arremetió por el segundo palo y anotó de cabeza para encaminar un agónico y merecido triunfo. Brooklyn Raines (88’) y Marcos Zambrano (90+1′) sellaron la goleada sobre un cuadro galo que se desarmó en el final.

Estados Unidos, con seis puntos, selló su clasificación a octavos de final y cerrará la fase de grupos con Sudáfrica. Francia, en tanto, jugará con Nueva Caledonia, territorio de ultramar galo, en un enfrentamiento inédito.

Colombia y Noruega se quedan en blanco

El grupo F también vivió una jornada de definiciones. Colombia y Noruega, dos selecciones que se impusieron en su debut, buscaron consolidarse en la cima de su zona. Fue un deslucido empate sin goles en el Fiscal de Talca.

Al igual que el encuentro disputado en Rancagua, prácticamente no hubo oportunidades de gol. En el primer tiempo, más allá de un par de remates desviados, las miradas se las llevó un presunto penal por una mano de Simón García (20′). Sin embargo, luego de que el banco cafetalero pidiera el FVS, el cobro fue desestimado por ser un contacto de apoyo.

Colombia inició de mejor forma el complemento. En el 55′, Néyser Villarreal estrelló la pelota en el travesaño. Con un potente remate de volea, al primer toque, el ariete se quedó a las puertas de la apertura de la cuenta.

En el 72′, los sudamericanos volverían a requerir la tarjeta verde. Ahora, para pedir una mano en el área noruega. No obstante, nuevamente no se señaló la pena máxima.

Pese a sus intentos por quedarse con el triunfo, los cafetaleros no pudieron conseguir su objetivo. Colombia igualó con Noruega y ambos alcanzaron las cuatro unidades en el Grupo F. El combinado sudamericano jugará su último encuentro de fase de grupos ante Nigeria y los escandinavos se medirán con Arabia Saudita.

Colombia y Noruega igualaron sin goles. Foto: Photosport. JOSE ROBLES/PHOTOSPORT
Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundial Sub 20Sub 20Selección de FranciaSelección de Estados UnidosSelección de ColombiaSelección de Noruega

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tras fusión con Security acción de Bice se incorpora al IGPA

Miguel Ángel Orellana es nombrado primer fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial

Feusach advierte que “no existe ninguna intención de deponer el paro” hasta obtener respuestas de la rectoría

Cordero afirma que “el Ejecutivo coincide” con la fiscalía sobre crimen de Ronald Ojeda y advierte que solicitarán extradiciones

Engie avanza en su plan de descarbonización con una inversión de US$ 174 millones

“No habrá autos ni camiones”: transporte público volverá a circular por Paseo Bandera con buses eléctricos

Lo más leído

1.
El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

2.
Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

4.
Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

5.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Revisa los feriados de octubre y cuándo es el próximo fin de semana largo

Revisa los feriados de octubre y cuándo es el próximo fin de semana largo

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

Miguel Ángel Orellana es nombrado primer fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial
Chile

Miguel Ángel Orellana es nombrado primer fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial

Feusach advierte que “no existe ninguna intención de deponer el paro” hasta obtener respuestas de la rectoría

Cordero afirma que “el Ejecutivo coincide” con la fiscalía sobre crimen de Ronald Ojeda y advierte que solicitarán extradiciones

Engie avanza en su plan de descarbonización con una inversión de US$ 174 millones
Negocios

Engie avanza en su plan de descarbonización con una inversión de US$ 174 millones

Cobre trepa a uno de los niveles más alto de la historia y se convierte en el mejor aliado de las arcas fiscales

28 medidas y cuatro ejes: Ministerio de Energía da a conocer la versión definitiva del plan de descarbonización

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny
Tendencias

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny

Cómo Israel interceptó la flotilla internacional que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

Estados Unidos golea a Francia y clasifica a los octavos de final del Mundial Sub 20
El Deportivo

Estados Unidos golea a Francia y clasifica a los octavos de final del Mundial Sub 20

Atajó tres veces el mismo penal: la increíble secuencia que marcó el duelo entre la Roma y el Lille en la Europa League

Team ciclista líder de Chile parte a Brasil a defender su ranking y acercarse a los Juegos Olímpicos

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública
Finde

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos
Cultura y entretención

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

El programa El Mejor Maestro de Chile revela a sus 16 participantes

Avenged Sevenfold anuncia nueva fecha en Chile y suma a Mr Bungle

Venezuela acusa a EE.UU. de volar aviones militares cerca de sus costas
Mundo

Venezuela acusa a EE.UU. de volar aviones militares cerca de sus costas

Aseguran que Hamas exigirá revisiones clave del plan de Trump para Gaza antes de aceptarlo

Por qué el ataque a sinagoga de Manchester en Yom Kippur “era cosa de tiempo”: el aumento del antisemitismo en Reino Unido

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta