Estados Unidos golea a Francia y clasifica a los octavos de final del Mundial Sub 20

Benjamin Cremaschi y Rabby Nzingoula en el triunfo de Estados Unidos sobre Francia. Foto: Photosport.

Estados Unidos y Francia se midieron en un duelo de favoritos, donde ambos buscaron el liderato. El cuadro norteamericano se impuso sobre les Bleus en El Teniente de Rancagua, por 2-0. Es puntero del grupo E y aseguró su clasificación a octavos de final del Mundial Sub 20.

Fue un inicio de análisis de los dos combinados, un juego de ajedrez. Poco a poco, los estadounidenses comenzaron a tomar la iniciativa y se adueñaron de la posesión ante un elenco europeo que buscó hacer daño a campo abierto, pero con poco éxito.

Estados Unidos tuvo algunas oportunidades, pero nada que lograra romper el cero. Ninguna de las dos fórmulas llegó a buen puerto y el primer tiempo terminó casi sin emociones.

Los norteamericanos comenzaron a crecer. En el 60′, el portero Lisandru Olmeta se vistió de héroe al contener un remate de Benjamín Cremaschi, que cerró una gran jugada colectiva.

Finalmente, el cuadro estadounidense se destapo sobre el cierre. Zavier Gozo (85′) arremetió por el segundo palo y anotó de cabeza para encaminar un agónico y merecido triunfo. Brooklyn Raines (88’) y Marcos Zambrano (90+1′) sellaron la goleada sobre un cuadro galo que se desarmó en el final.

Estados Unidos, con seis puntos, selló su clasificación a octavos de final y cerrará la fase de grupos con Sudáfrica. Francia, en tanto, jugará con Nueva Caledonia, territorio de ultramar galo, en un enfrentamiento inédito.

Colombia y Noruega se quedan en blanco

El grupo F también vivió una jornada de definiciones. Colombia y Noruega, dos selecciones que se impusieron en su debut, buscaron consolidarse en la cima de su zona. Fue un deslucido empate sin goles en el Fiscal de Talca.

Al igual que el encuentro disputado en Rancagua, prácticamente no hubo oportunidades de gol. En el primer tiempo, más allá de un par de remates desviados, las miradas se las llevó un presunto penal por una mano de Simón García (20′). Sin embargo, luego de que el banco cafetalero pidiera el FVS, el cobro fue desestimado por ser un contacto de apoyo.

Colombia inició de mejor forma el complemento. En el 55′, Néyser Villarreal estrelló la pelota en el travesaño. Con un potente remate de volea, al primer toque, el ariete se quedó a las puertas de la apertura de la cuenta.

En el 72′, los sudamericanos volverían a requerir la tarjeta verde. Ahora, para pedir una mano en el área noruega. No obstante, nuevamente no se señaló la pena máxima.

Pese a sus intentos por quedarse con el triunfo, los cafetaleros no pudieron conseguir su objetivo. Colombia igualó con Noruega y ambos alcanzaron las cuatro unidades en el Grupo F. El combinado sudamericano jugará su último encuentro de fase de grupos ante Nigeria y los escandinavos se medirán con Arabia Saudita.