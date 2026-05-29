De Burgos a Cordero: la era Arrau toma forma y convocará un consejo consultivo de exautoridades de seguridad

Poco más de una semana ha pasado desde que desembarcó al Ministerio de Seguridad, el ministro Martín Arrau (Republicano). A pesar del poco tiempo al mando de la cartera antes presidida por la exministra, Trinidad Steinert, las piezas se han movido al interior de la repartición de gobierno.

Al interior del ministerio de Teatinos 220 se ha destacado que durante los últimos días la era Arrau se ha ido instalando paulatinamente. Más allá de sus despliegues, el titular de Seguridad -y a diferencia de su antecesora- se ha distanciado de los operativos policiales y ha buscado avanzar en la instalación del Ministerio de Seguridad, con un marcado tono más institucional.

En sus primeros 10 días, Arrau se ha reunido con diversas autoridades, tanto policiales como políticas, y ha contemplado incluso encuentros con exautoridades vinculadas a las materias de seguridad pública. El pasado lunes, el titular de Seguridad sorprendió y mantuvo una reunión con el exministro Luis Cordero y posteriormente se juntó con el exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe.

Ese tipo de encuentros, bajo la dirección del ministro, se van a transformar en una constante. Fuentes de gobierno comentan que Arrau en las próximas semanas convocará a un “Consejo Consultivo” que estará integrado por extitulares de la cartera de Seguridad, la que antes de Cordero estaba radicada en el Ministerio del Interior.

El nuevo consejo

En el caso del consejo que convocará Arrau, ya está definido, que además de expertos -principalmente académicos- la instancia también considerará entre seis a ocho exautoridades, en su gran mayoría que hayan pasado por el ministerio o la Subsecretaría del Interior. Perfiles, aseguran fuentes de La Tercera, que en general también han desempeñado labores académicas o integran centros de estudios universitarios.

Los nombres que más suenan para integrar el consejo, y que serían anunciados la próxima semana, son el exministro Cordero, el exsubsecretario Harboe, a quienes ya se les planteó la idea y ya estaría confirmado. Otros nombres que igualmente se barajan, aún no oficializados, son los de los exministros del Interior, Jorge Burgos o Víctor Pérez (UDI), o el exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla (RN), entre otros extitulares de dicha cartera.

Me reuní con Felipe Harboe, exsubsecretario de Carabineros, exsubsecretario del Interior y exsenador, para conversar sobre los desafíos actuales de la seguridad pública. Esta tarea requiere sentido de Estado, por eso seguiremos escuchando a quienes han tenido responsabilidades en… pic.twitter.com/iby0UDslkw — Martín Arrau GH. (@martinarrau) May 26, 2026

Si bien aún no se conocen detalles, fuentes del Ejecutivo explican que el consejo que convocará Arrau es de naturaleza administrativa, es decir, no está contemplado entre la serie de instancias que exige instalar la ley que creó el Ministerio de Seguridad, tales como el Consejo de Seguridad Pública y el Consejo de Prevención, que también debe presidir el titular de la cartera.

Este tipo de instancias, que no están exigidas en la ley, ya se han convocado previamente. Por ejemplo, el exministro Cordero instaló durante su gestión el Panel Consultivo de Expertos en Seguridad, el que sesionaba para conocer la opinión de nueve expertos en la materia.

El estilo Arrau

El nuevo consejo de Arrau seguirá los lineamientos del propio ministro, quien es de la tesis de que en seguridad algunas materias “son de Estado”, por lo que deben tener continuidad. Por lo mismo afirmó que la Política Nacional de Seguridad publicada por el anterior gobierno “es suficiente”, ya que la autoridad -y su equipo- son de la idea de que en esta materia -como dice el dicho- no vinieron a inventar la rueda.

Imagen: Ministerio de Seguridad. Matias Torres B.

Además de eso, quienes conocen al ministro de Seguridad, afirman, que no busca tener ser un ministro estilo “sheriff” de seguridad, sino que más bien tiene la intensión de encargarse de instalar el Sistema de Seguridad para así instaurar una coordinación constante entre las diferentes instituciones que lo componen.

Por lo mismo, señalan fuentes de gobierno, la gestión de Arrau además de avanzar en una agenda preventiva y visible con el fin de bajar la percepción de inseguridad, el ministro pondrá el foco con fuerza en la situación penitenciaria, pero también se centrará en el eje institucional

Imagen: Ministerio de Seguridad. Matias Torres B.

A pesar de aquello, igualmente el ministro tendrá una visión operativa y en terreno una vez que ya se encuentre instalado completamente en Teatinos 220. De aquello, ya ha dado algunas luces, ya que durante las noches del miércoles y jueves ha visitado cárceles en Santiago. De hecho, la última de ellas fue la ex Penitenciaría, donde presenció un allanamiento.