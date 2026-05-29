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    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Un médico broncopulmonar explica los tratamientos más efectivos para dejar de fumar, qué hacer ante una recaída y si los vapeadores son una solución segura.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar Tendencias / La Tercera

    Dejar de fumar no es tan simple como “tener fuerza de voluntad”. Las personas que tienen una adicción a la nicotina sufren cambios de salud, físicos y psicológicos que hace que recaigan varias veces antes de lograr abandonarlo definitivamente.

    “Intentar dejar de fumar basándose únicamente en la fuerza de voluntad tiene una tasa de éxito muy baja, generalmente menor al 5% al cabo de un año, ya que el tabaquismo es una adicción médica”, le dice a La Tercera el Dr. Cristián Ibarra, médico broncopulmonar de la Clínica Universidad de los Andes.

    Pero para lograrlo, es importante tener un plan claro.

    Uno de los errores más comunes es improvisar el proceso de dejar el cigarro, aislarse y no pedir ayuda. Incluso, “caer en el mito de que solo un cigarro o una pitada no hará daño o ver una recaída como un fracaso definitivo en lugar de un aprendizaje dentro de un proceso crónico”.

    Poner fin a la adicción es un proceso gradual que puede lograrse con acompañamiento médico.

    Estos son los tratamientos con respaldo científico y altas tasas de éxito, y una serie de recomendaciones del médico broncopulmonar.

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar Tendencias / La Tercera

    El tratamiento más efectivo para dejar de fumar

    “La forma más efectiva y con mayor respaldo científico es el enfoque combinado”, dice el Dr. Ibarra.

    Este consiste en dos tratamientos a la par:

    • Farmacológico (controla la necesidad biológica y el síndrome de abstinencia).
    • Apoyo psicológico-conductual (ayuda a reestructurar los hábitos diarios).

    “Al combinar medicamentos con terapia profesional, las probabilidades de éxito se multiplican por tres o cuatro, alcanzando tasas de cesación de entre el 25 y el 35% al año”, asegura el broncopulmonar.

    Este manejo responde a cómo el cuerpo cambia con el uso excesivo de la nicotina.

    La dependencia a la nicotina, explica el doctor, es una necesidad biológica que se crea porque este compuesto altera receptores cerebrales que liberan dopamina. Cuando falta (al dejar de fumar), el cuerpo reacciona con irritabilidad, ansiedad y un deseo imperioso de fumar.

    Para estos casos, es recomendable probar con las terapias de reemplazo de nicotina (TRN) o fármacos orales, que disminuyen la intensidad de los síntomas físicos y el sufrimiento por abstinencia.

    La primera terapia entrega nicotina de manera lenta y continua a través de la piel, y “es recomendada para fumadores de alta dependencia basal, especialmente aquellos que necesitan fumar apenas se despiertan en la mañana”.

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar Tendencias / La Tercera

    También hay chicles o comprimidos dispersables que entregan nicotina de acción rápida, indicado “para rescates puntuales, es decir, controlar los antojos agudos que aparecen en el día”.

    Un fármaco llamado vareniclina también se suele usar en el tratamiento: actúa en el sistema nervioso central (sin aportar nicotina) y bloquea los receptores cerebrales para quitar el placer de fumar y reducir la abstinencia. Este requiere una evaluación médica y receta.

    Por otra parte, está el hábito psicológico de fumar: la asociación automática del cigarro con la vida cotidiana, como fumar cuando se toma café, después de almorzar o en momentos estresantes. Aquí es donde entra la terapia cognitivo-conductual, donde el paciente aprende a identificar sus gatillantes y desarrollar estrategias de reemplazo.

    Por ejemplo, técnicas de respiración, cambios en su rutina y manejo de la ansiedad.

    ¿Sirve cambiar el cigarro por un vapeador o cigarrillo electrónico?

    No. “La postura actual de las sociedades científicas es no recomendar los vapeadores como un método seguro ni oficial para dejar de fumar”, dice el Dr. Ibarra.

    Según explica el broncopulmonar, hay dos “grandes” razones:

    • Efectividad dudosa: la evidencia muestra que un alto porcentaje de usuarios se convierte en “fumador dual” (vapear y fumar tabaco convencional a la vez) o simplemente cambian de uno a otro.
    • Riesgos para la salud: el vapor de estos dispositivos contiene metales pesados, partículas ultrafinas y sustancias potencialmente cancerígenas que causan daño e inflamación en el tejido pulmonar. Además, las altas concentraciones de nicotina líquida en algunos dispositivos pueden generar una dependencia incluso más intensa y difícil de tratar que la del cigarrillo tradicional.
    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Recomendaciones de un médico para dejar de fumar exitosamente

    El Dr. Ibarra recomienda cuatro medidas que pueden implementarse, si es que una persona quiere dejar de fumar de forma permanente y exitosa.

    • Fijar un “Día D”: elegir una fecha definitiva para dejar de fumar dentro de las próximas dos semanas. Esto permite prepararse mentalmente.
    • Eliminar los facilitadores: botar todos los cigarros, encendedores y ceniceros de la casa, auto y lugar de trabajo.
    • Cambiar las rutinas asociadas: si se fumaba siempre con el café, cambiar temporalmente al té, o levantarse inmediatamente de la mesa al terminar de comer para romper el hábito de la sobremesa.
    • Aplicar la regla de los 5 minutos: el deseo intenso de fumar viene en olas que rara vez duran más de 3 a 5 minutos. Retrasar la conducta y distraerse en ese lapso (tomar agua fría, caminar, hacer una llamada) ayuda a que la crisis pase.
    • Consultar a un profesional: entender que dejar de fumar no tiene por qué ser un proceso de sufrimiento absoluto. Buscar el apoyo médico adecuado hace que el camino sea significativamente más transitable y seguro.

    Si quieres realizarte un control preventivo de presión arterial, saturación de oxígeno en sangre, frecuencia cardiaca y flujometría pulmonar, este viernes 29 de mayo entre las 7:00 y las 13:00 habrá una actividad preventiva gratuita a la salida del Metro Manquehue, comuna de Las Condes.

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    Más sobre:SaludCómo dejar de fumarFumarCigarrillosVapersVapeadoresmitos sobre fumartasas de éxito dejar de fumarmédico broncopulmonartratamientos para dejar de fumaransiedad por fumarsíntomas de abstinenciaabandono del tabacoterapia cognitivo-conductualvareniclinachicles de nicotinaparches de nicotinaterapia de reemplazo de nicotinaadicción a la nicotinadejar de fumarvapeadores no recomendadosmétodos científicos para dejar de fumarplan para dejar de fumarrecaídas al dejar de fumarefectos de la nicotinaconsejos médico broncopulmonarrecaídas tabaquismométodo combinado dejar de fumarsalud pulmonargatillantes del cigarrono recomendar vapeadoresmitos sobre recaídastasa de éxito dejar de fumarconsejos de médico broncopulmonarmétodo combinado para dejar de fumaransiedad por abstinencianoticias de hoyLa Terceranicotina

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