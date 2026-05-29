Exdirectora de Junaeb califica de “injuriosa” acusación de su sucesor y está evaluando acciones legales

La exdirectora de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Camila Rubio, calificó de “injuriosa” la acusación de su sucesor, Fernando Peña, quien apuntó que la administración anterior habría “ocultado información” a la Contraloría General de la República (CGR) en el caso de presuntas irregularidades en la entrega de alimentación en la Región de O’Higgins.

En específico, se trata de una denuncia realizada por un eventual fraude en la entrega de onces escolares destinadas a estudiantes vulnerables de la Región de O’Higgins, donde gran parte de las raciones no habrían sido entregadas entre 2021 y 2023.

Ante ello, la exdirectora, en conversación con 24 Horas, señaló que “ esto no es algo nuevo, es algo que ya había sido investigado ”, añadiendo que la licitación realizada se gestionó en 2020, durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Respecto a la acusación de ocultar información, Rubio mencionó que “ cuando se dice que acá se ocultó información a la Contraloría, igual a mí me parece que eso es una acusación bien injuriosa , porque decir que ocultamos información (...) o sea, son hartos los equipos que tendrían que estar ocultando la información y que no tienen mucho fin de poder ocultar la información, y menos eso en particular, porque si uno dice, bueno, ¿cómo se hizo esto? Hay un respaldo jurídico, que hoy día se podrá cuestionar; tú podrás decir si estás de acuerdo o no, pero había un respaldo jurídico".

“Me parece superinjurioso e irresponsable también, porque acá, como insisto, acá hay equipos técnicos detrás, había toda una institución que estaba respondiendo durante un año y medio a la Contraloría esto, entonces pensar que nosotros quisimos ocultar información como que fuera desde la intencionalidad o que quisiéramos tapar algo, me parece que igual es irresponsable ”, añadió la exdirectora.

Además de ello, Camila Rubio fue consultada por si tomará alguna acción respecto a las declaraciones del actual director de Junaeb, e indicó que “es parte de los elementos que estoy evaluando hoy día, con abogados para poder tomar acciones legales sobre eso”.